Звичайне безумство чи покупка 21 століття? Чому Трамп хоче купити Гренландію

До 16 серпня згадки про Гренландію в інформаційних стрічках з'являлися хіба що через аномальне танення льодового шару. Ще б пак, лише за минулий місяць острів втратив майже 200 млрд тонн льоду.

Поки кліматологи б'ють на сполох і лякають людство прогнозами рекордного підвищення рівня Світового океану, Гренландія раптово потрапила в поле зору світових ЗМІ і з інших мотивів.

Причина всього – нестримне бажання президента США Дональда Трампа купити Гренландію у Данії.

До президентства Дональд Трамп був відомий своїм девелоперським бізнесом, який зводив хмарочоси у різних частинах світу. Нещодавно, у серпні цього року, впливове американське видання The Wall Street Journal вийшло із заголовком "Трамп розглядає купівлю нової нерухомості: Гренландія".

Посилаючись на власні джерела, журналісти розповіли, що президент США задумався над тим, аби купити острів, який належить Данії – точніше, є автономією у складі Данського королівства.

При цьому ідею Трампа описують як не нову для Америки. Вона вже виникала у 1867 році, коли Держдеп вперше почав цікавитись островом. У 1946 році США під керівництвом Гаррі Трумена запропонували Данії продати Гренландію за 100 мільйонів доларів – зараз це близько 1,4 мільярда доларів у нинішніх цінах.

Трамп обговорював цю ідею з радниками й одного з них нібито просив вивчити питання. При цьому дехто з радників називав план економічно доцільним, інші – лише "швидким захопленням" американського лідера.

Згодом чутки підтвердив і сам глава США, мовляв, йдеться про "велику угоду з нерухомістю".

Серйозності намірам додавав той факт, що на початку вересня був запланований візит президента США до Копенгагена. І хоча ідея купівлі острова не була ключовою темою візиту, підняти її Трамп цілком міг.

В оточенні Трампа запевняють, що Штати не ставляться серйозно до розмов про Гренландію, однак є підстави припускати, що це не так. У пресі навіть з'явилась можлива сума покупки – $600 млн на рік.

Крім того, в адміністрації Трампа нібито обговорювали можливість одноразово заплатити Данії, щоб заохотити її до угоди. Про яку суму йдеться, невідомо. Як і те, скільки мали б тривати виплати за продаж.

Майже за тиждень після того, як журналісти розповіли про забаганки Трампа, він скасував візит до Данії. Схоже, американського президента зачепило те, наскільки непримиренно у Данії відреагували на його ідею: коментарі тамтешніх політиків і урядовців були обуреними, часом навіть глузливими.

Повідомляючи про скасування візиту, президент США поглузував над данцями у відповідь, додавши, що "відверта позиція" уряду заощадила "багато витрат та зусиль" для організації його візиту.

Зухвале ставлення до купівлі острова Трамп підкреслив напередодні у своєму Твіттері, опублікувавши фото золотого хмарочоса посеред поля в оточенні невеликих провінційних будинків, та підписав: "Обіцяю не робити цього в Гренландії".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA