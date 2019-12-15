Від Революції Гідності до революції гніву?

Гнев – почти всегда антимудрость. О людях, делающих плохие вещи, следует думать как о заблуждающихся, а значит – нуждающихся в сострадании и помощи

Эпиктет

Совсем недавно страна отметила годовщину начала Революции Достоинства. Шесть лет пролетели стремительно.

C течением времени само понятие "достоинства" как-то незаметно исчезло из нашей повестки дня. Оно не стало девизом на знаменах. Не вошло в программные документы государства.

Можно долго спорить о том, в какой степени "достойны называться "достойниками" те, кто непосредственно отвечал за курс страны предыдущие пять лет. Однозначно лишь одно – их очень сложно, следуя рекомендациям Эпиктета, воспринимать как "нуждающихся в помощи".

Хотя, судя по последней волне "обвинительных" атак, проведенных на фоне саммита в Париже известной "боевой" группой украинских информканалов, помощь их собственникам все же нужна – но скорее медицинского характера… В таком потоке сарказма, ехидства и агрессии, вперемешку с абсурдными обвинениями новой власти в очевидных ошибках предыдущей, мы еще не "купались".

Но, если отбросить "пораженческие" эмоции "старых" политиков – безосновательна ли критика? Уверен что нет. И сегодня многие эксперты в самых различных отраслях желали бы помочь новой политической команде. Но пока они искренне не понимают, как это сделать.

Приход во власть людей "не из Системы" – безусловный плюс и шанс для ее реальной перезагрузки. Но, как показала практика первых месяцев, кроме плюса есть и минус – отсутствие Системности.

Опасность бессистемной деятельности в том, что рано или поздно она "убивает" желание принимать в ней участие – обратной связи нет, цели непонятны, следовательно и желаемый конечный результат недостижим.

Былые общественные симпатии быстро сменяются разочарованием, а накопленное разочарование, помноженное на непонимание происходящего, рано или поздно рискует обратиться в Гнев.

В свое время Гораций сказал: "Гнев есть кратковременное безумие".

Впадая в состояние гнева, человек не понимает, что творит. Бурлящие отрицательные эмоции выходят наружу и редко когда этот процесс заканчивается конструктивными последствиями.

Крайние формы гнева – агрессия, ненависть – толкают людей на ужасные, тяжело контролируемые поступки.

Общественный гнев, тотальное неприятие как результат непонимания – вполне ожидаемая реакция на действия со стороны власти, в истинных намерениях которой людям тяжело разобраться. У его истоков обычно стоят изначально выстроенные неправильно коммуникации.

Отличным "альтернативным противоядием" от гнева всегда был юмор. Хотя пользоваться им приходится крайне аккуратно – между юмором и сарказмом есть очень тонкая грань, неосторожный переход которой наверняка рискует вызвать еще более сильную агрессию.

Не умаляя ценности Революции как движения вперёд, все-таки возможный всплеск народного гнева совсем не похож на шанс "украинцам жить лучше", что обещал президент Зеленский.

Но что новая политическая команда начала делать, чтобы снизить риск появления волн гнева в будущем?

Предлагает ли она обществу понятные стратегии достижения мира и интеграции "полупотерянных" регионов? Улучшения благосостояния граждан? Разумной и рациональной внешней политики?

Да, со внешними коммуникациями у новой власти не так все печально, как у их предшественников. И с юмором президент "на ты".

Рекордный по времени пресс-марафон, плюс постоянные обращения напрямую через соцсети дает представление о настроениях на Банковой.

Но от настроений до стратегий расстояние бывает громадным. И может стать непреодолимым.

Само понятие "стратегия" подразумевает определение конечной цели и утверждение четкого, пошагового, содержательного плана по ее достижению, подкрепленного детальным расчетом необходимых ресурсов для каждого из шагов.

От правительства мы пока четко не услышали, в чем заключается стратегия его работы. Программа действий Кабмина, утвержденная Верховной Радой, хоть и содержит 78 целей, но "стратегией" этот документ назвать сложно – скорее это проект KPIs для премьера и его министров, но никак не план "прорыва" в новое качество.

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Из уст президента, за последнее время, это слово звучало дважды. Первый раз – в Мариуполе на Форуме, где мы услышали: "Стратегии – быть".

Правда, тогда вместо составляющих стратегии были озвучены ее принципы: публичность, консенсус, реализм и имплементация. Со сроками же появления самого документа – полная неизвестность.

Второй раз – тоже на форуме, "Украина растет вместе со мной". Выступая перед детьми, президент искренне поделился своей философией: "Может, это не СТРАТЕГИЯ президента, может, это неправильно, но мне просто хотелось помогать людям, честно! Поэтому я каждый день ставлю себе задачу – это маленькие победы. …Не нужно ждать побед через пять или двадцать лет: "я потом смогу" – не нужно".

Президент сам понимает, что маленькие полезные дела для своей страны – это вряд ли стратегия. Но ничего не предлагает взамен.

Приблизительно такая же ситуация и с внешней политикой. "Красные линии" "не пересечены" – это отлично. Но пройтись в который раз вдоль них "маленькими шагами" по знакомым протоптанным дорожкам – все-таки сомнительное стратегическое достижение…

Общее впечатление от саммита в Париже – актеры поменялись, но заученные каждой из сторон роли остались те же, и единственная интрига для зрителя – вдруг кто-то забудет свой текст.

"Штайнмаер, граница, выборы" – безусловно, это важно. Но все-таки, есть уверенность в том, что если бы перед этим, на уже упомянутом форуме в Мариуполе, был бы поднят вопрос о стремительно развивающейся в самом центре Европы социально-экологической катастрофе, которая совсем скоро затронет и Германию, и Францию – это бы помогло "оживить" повестку дня Нормандской четверки.

Выработка совместной стратегии по спасению людей, которые уже сейчас находятся в эпицентре катастрофы, восстановление инфраструктуры, создание рабочих мест, привлечение инвестиций – однозначно более сближающие темы, которые могут сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и стать прекрасным "волнорезом" для потенциальных новых волн разочарования и гнева.

Сегодня нам как никогда необходим долгосрочный план действий, как альтернатива "латанию дыр" и вечной традиции передавать накапливающиеся проблемы "будущей" власти.

Удачным общегосударственным примером для Украины могла бы быть представленная в 2017-м году стратегия Китая до 2050-го года, которая подает четкие сигналы и внутри страны, и внешним партнерам.

Пусть новая украинская стратегия будет не до 2050-го. Но обществу необходимо понимание видения президента – как минимум, понимание того, в каком виде он собирается передать страну своему сменщику в 2024-м.

Или, может, уже не собирается?