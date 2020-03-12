Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хвора на коронавірус жінка 8 березня відвідувала церкву

Четвер, 12 березня 2020, 20:14
Хвора на коронавірус жінка 8 березня відвідувала церкву
ілюстративне фото

Жінка з Житомирщини, в якої діагностували коронавірус, 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

Джерело: директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює".

Деталі: Парамонов повідомив, що зараз триває робота зі священниками, аби виявити людей, які в той день перебували у храмі.

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебуває 6 родичів хворої і 4 її гостей з Радомишля. Ще 2 гостей з Києва також будуть на обсервації.

Поки що у рідних жінки коронавірусу не виявили.

Що передувало: У Житомирі повідомили, що 70-річна жінка, в якої діагностували коронавірус, перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень. Раніше вона повернулася з Польщі через Львів.

Нагадаємо: На час карантину в УГКЦ дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому. Православна церква України також запровадила у своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавірусу. Священникам і парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Житомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: