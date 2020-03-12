Хвора на коронавірус жінка 8 березня відвідувала церкву

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Четвер, 12 березня 2020, 21:14
ілюстративне фото

Жінка з Житомирщини, в якої діагностували коронавірус, 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

Джерело: директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює".

Деталі: Парамонов повідомив, що зараз триває робота зі священниками, аби виявити людей, які в той день перебували у храмі.

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебуває 6 родичів хворої і 4 її гостей з Радомишля. Ще 2 гостей з Києва також будуть на обсервації.

Поки що у рідних жінки коронавірусу не виявили.

Що передувало: У Житомирі повідомили, що 70-річна жінка, в якої діагностували коронавірус, перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Нагадаємо: На час карантину в УГКЦ дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому. Православна церква України також запровадила у своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавірусу. Священникам і парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.

Передісторія:

  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
  • Це вже три підтверджені випадки коронавірусу в Україні.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Теми: коронавірус Covid-2019 Житомирщина


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