"Зараз наші шанси на виживання 50/50": фінальна частина фотопроєкту про бізнес на карантині

Час закритих дверей – це документальний фотопроєкт The Gate Agency про українські бізнеси, що закрилися або трансформувалися під час карантину.

У фотопроєкті взяли участь 100 власників ресторанів, тревел-агентств, заводів, приватних шкіл, юридичних компаній, спортивних центрів, екоферм, IT-компаній та інших бізнесів. Ми знімали героїв в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Миколаєві, Кременчуці, Івано-Франківську, Чернівцях, Херсоні та Чернігові.

Всього героїв 100, і в цьому матеріалі представлена фінальна п'ята двадцятка власників українських бізнесів. В ній ми розповідаємо переважно про представників творчих професій, яким у карантин довелося зачинити двері перед своїми клієнтами.

Анатолій Нейолов, засновник та художній керівник театру "Чорний квадрат"

"Чорний квадрат" – театр імпровізації та акторська школа в Києві.



"Під час пожежі потрібно рятувати повагу, тому що – особливо якщо ця пожежа остання, і ти, як фенікс, що не відродишся – ти повинен знати, що про тебе думають не як про баригу, для якого тільки гроші мають значення! Ти повинен закрити всі свої борги, всі свої питання.

Це важливо. Повага. За цим принципом ми входили в карантин. Найцікавіше, я один приходив в театр протягом карантину, перевіряв там фекальні насоси, опалення перемикав з холодного на тепле або навпаки.

І приходили глядачі, які говорили: а ми просто постояти біля дверей. Я з ними виходив курив. Казали: "Ми звикли ходити до вас рік, два, п'ять... ми сто вистав бачили! Ми просто проходили повз, прийшли постояти під дверима театру..." Ось це додавало енергії.

Зараз наші шанси на виживання 50/50. Театр – не бензин, не хліб, він не потрібен для життя, він потрібен лише для душі. Тому ми можемо закритися в будь-який момент, навіть без карантину, якщо ми просто будемо робити лайно-продукт.

Ми не конкуруємо зараз з іншими театрами, ми конкуруємо з епохою, коли людина може скачати "Аватар" або "Месників" в добрій якості і сидіти вдома в трусах і з чіпсами. Щоб відірвати глядача від дивану і змусити приїхати по пробках в центр міста, ми повинні показувати ексклюзивний продукт. Якщо ми цього робити не будемо, то ми закриємося і без карантину".



Ірина Чорна і Варвара Діордієва, співвласниці магазину "Світ Креативу"

"Світ креативу" – магазин товарів для творчих людей в Кропивницькому.

"Наш бізнес створений рівно 7 років тому. В Кропивницькому ми стали першими, хто об'єднав таку кількість матеріалів для творчості в одному просторі. Переживали і скрутні часи: коливання курсу долара, зменшення потоку клієнтів, перепрофілювання.

Коли з початком карантину нам повідомили, що наступного дня двері магазину повинні зачинитися на два тижні, ми були у відчаї, але оптимізму не втрачали. Найболючішим моментом стало знищення живих квітів, з якими ми нещодавно почали працювати. За час карантину квіти просто загинули б, тому ми їх роздали знайомим. Дещо взагалі викинули.

Про питання закриття бізнесу думати важко. Податки ніхто не відміняв, оренду і зарплату працівникам теж потрібно платити. А от коли почнемо працювати – невідомо. Чи виживе наш світ? Покаже час".



Максим Плахтій, засновник KARABAS.COM

Karabas.com – національний квитковий оператор, який продає офіційні квитки на різні заходи: концерти, фестивалі, бізнес-конференції та семінари, театральні постановки тощо.

"У нас є амбіція – зробити Україну культурним центром Європи, а може, і світу. В цьому році будемо святкувати десятиріччя на ринку.

Ще до початку карантину ми вже бачили, як скасовують концерти в різних країнах світу, але ми хибно думали, шо нас це якось мине.

Потім була надія, що припинення нашої роботи і зупинка економіки будуть ненадовго, в той час, як термін карантину збільшувався і збільшувався.

Іншими словами, ми досить довго не хотіли сприймати нові обставини. Але реалії такі, що індустрія розважальних заходів по всьому світу опинилась в дуже скрутному становищі.

Під час карантину найважливішою задачею було прогнозування: ми постійно мали щонайменше три сценарії розвитку подій і намагались готуватися до кожного з них. І ми не плануємо закривати бізнес. Це не перша криза, яку ми пережили, у нас досить потужна компанія".

Георгій Сагітов та Олексій Тіщенко, засновники студії BlckBox

BlckBox – студія медіа-арту в Києві.

"Ми пропонуємо технічні, мультимедійні та креативні рішення для концертів, івентів, рейвів та інших заходів. Наша команда може займатися різними видами відеоконтенту, створювати світлове шоу, технічно складні інсталяції. Зараз багато уваги приділяємо відео-ефектам у реальному часі.

Ми не закривали бізнес. На короткий період лише закрили офіс. А ось фронт робіт нам вдалося навіть розширити. Коли на ринку зайшла мова про візуальні ефекти для онлайн-стрімів, то з'ясувалося, що в нас досить високий рівень експертизи та навичок для цього.

Ще до карантину ми вирішили відмовитися від низки проєктів для того, щоб в нас був час для власних розробок. Тож деякі навички нам стали у нагоді зараз.

Ми весь час чимось розвиваємо наші скіли, шукаємо або вигадуємо нові можливості, проєкти. У частини команди зараз більше вільного часу для пошуку нових рішень та опанування нових технологій".

Дмитро Колчанов, співзасновник Meetty Chocolate

Meetty Chocolate – виробництво рукотворного шоколаду в Кременчуці.



"Це наша родинна справа. Ми робимо шоколад, який ви могли б скуштувати, якби перенеслись років на 100 тому: з найкращих какао-бобів, без стабілізаторів, хімічних домішок і вручну. Головна ідея – в справжності та щирості.

Ми почали у 2013 році, і за цей час багато чого змінилось. З експериментів на кухні виросло виробництво за всіма стандартами харчової безпеки ISO та HACСP.

Перша реакція на те, що почався карантин, – дійсно щось робити, аби залишитись при справі, зберегти її і себе. Але в перші дні трапилось декілька важливих розмов, серед яких розмова з Вадимом Грановським, засновником Coffee in Action, в якій ідея підтримки один одного якось прозвучала по-новому. І це, схоже, найголовніше, що ми можемо зробити в цей період.

Невеликі і великі українськи підприємці можуть підтримати один одного. Отже, це і є те, що хочеться зберегти або навіть підсилити".



Слава Жила, художній керівник театру "Актор", театральний продюсер, засновник театральної школи "Сверхзадача"

Театр "Актор" – драматичний театр в Києві.

"Конгломерат нашої театральної діяльності можно розділити на 2 вектори: соціальний та освітній, тепер це вже все онлайн-послуги. Тобто театр "Актор" почав викладати у вільний доступ та грати онлайн-вистави.

Головна ідея нашого бізнесу – в тому, що у нас кожен може відчути себе дотичним до мистецтва та стати беспосереднім учасником дійства.

Під час карантину головним викликом було переформатувати виключно офлайнові проєкти в онлайн, адже театр – це живе мистецтво і через екран гаджетів неможливо передати живі емоції.

Ба більше, ми з цими завданнями впорались, мімікрували під запропоновані обставини. І вже готуємо прем'єру (16.06) гейміфікованої вистави в zoom за участі Народного артиста України Олексія Вертинського та трупи театру "Містер Баттерфляй", де глядач буде брати участь та голосуванням впливати на сюжет. Це все звичайно не бажаний оборот офлайнового життя, а лише уповільнення, але ні в якому разі не закриття бізнесу".

Ганна Луковкіна, авторка та засновниця проєкту "Всі.Свої"

"Всі.Свої" — це найбільша платформа українських брендів, яка складається з маркетів, мережі магазинів на Хрещатику й у ТРЦ Lavina Mall, онлайн-магазину vsisvoi.ua, а також вечірок та івент-простору на Десятинній в Києві.

"Перший маркет одягу, взуття та аксесуарів ми організували у квітні 2015 року. Хотілося показати людям, що в Україні багато талановитих та креативних виробників, що їх речі круті та якісні.

Хотілося, щоб українці носили локальне та пишалися цим. У 2020 купувати українське — це не мейнстрим, а просто норма.

Саме цього і прагнула наша команда. Сьогодні звичку купувати українське ми хочемо перетворити на культуру купувати українське.

Зачиняли двері магазину з дуже сумними відчуттями. Прикро лишати те, що дуже любиш, за закритими дверима. І боляче розуміти, що ти нічого не можеш змінити.

Це, як і будь-яка втрата (маленька чи велика) в житті: ти не можеш цього повернути, але починаєш шукати варіанти, як жити далі. Ми мусили поставити на паузу всі офлайн бізнеси, сфокусувавши свої ресурси на онлайн-магазині.

Подієвий бізнес уже не буде таким, як раніше, — це однозначно. Зараз ми шукаємо варіанти, як адаптувати маркети до посткарантинного життя. Мова йде не про закриття, а про трансформацію: переосмислення підходів, пошук нових бізнес-моделей".



Сергій Григір, директор фермерського господарства "Лісова коза"

"Лісова коза" – фермерське господарство в Кіровоградській області, яке спеціалізується на виробництві натурального сиру і розведенні та продажах молодняка племінних кіз Альпійської породи.

"Наша основна ідея – дати можливість людям споживати натуральні та корисні продукти, покращувати стан власного здоров'я, отримуючи при цьому смакове задоволення.

Господарство засновано в 2016 році. На початку 2017-го, а саме з 13 на 14 січня, коли "водять" козу на Василя та Маланки, ми зустрічали наших кіз, яких завезли із Франції. З появою козочок ферма ожила! Тому день народження ферма святкує 14 січня.

Вплив обмежувальних карантинних заходів став відчутним для нас у зменшенні продажу нашої продукції, зокрема за рахунок закриття закладів харчування. Такі події, звичайно ж, не радують.

Проєкт "Лісова Коза" має одну із складових діяльності – це тваринництво. Ферму неможливо поставити на паузу. Вся ферма є живим організмом, де постійно народжуються, живуть, їдять, дояться...

Закрити такий бізнес означає понести величезні втрати. Втрати фінансові... втрати часу... втрати досвіду, персоналу… Тому ми бачимо один шлях – зберегти найцінніше, зміцнитися і з настанням сприятливих умов рости і розвиватися".

Сергій Неклева (kartyna), співвласник компанії S*EVENT

S*EVENT – компанія, що займається розробкою, проведенням та аналізом ефективності проведених заходів в Києві.

"Ми були тим бізнесом, в якого голосно зачинили двері просто перед носом. Безумовно, всі розуміли, що це вимушений захід, хоча було забавно дивитися в очі людям, які вважали поїздку в метрополітені більш безпечним проведенням часу, ніж 30 добре знайомих друзів, що сидять за столами на приватній вечірці. Тож особливих почуттів ми не відчували, ми просто закрили офіс і почали працювати віддалено.

Після того, як офіційно заборонили проводити заходи, ми досить тверезо оцінили експертизу своєї команди і запропонували своїм клієнтам масу додаткових послуг.

Десь, як волонтерську допомогу в проєктах, де наші клієнти проявляли свою соціальну позицію, десь в якості переводу офлайн заходів у онлайн-режим, а десь просто як креативні мізки напрокат. Завдання дуже просте – не дати собі заснути".



Юлія Лобачова, засновниця бренду Ricca Sposa

Ricca Sposa – бренд весільних та вечірніх суконь з офісом в Чернігові.

"Нам 8 років і ми достатньо молодий, але визнаний як сильний міжнародний бренд. Завдяки виходу на міжнародні ринки, участі у головних міжнародних подіях весільної бізнес-індустрії, наполегливій праці вже більш ніж в 40 країнах світу щасливі наречені йдуть під вінець у вбраннях від Ricca Sposa.

Для нас початок карантину став дуже сумною та неприємною подією, тому що співпав з початком сезону та зруйнував знакову подію для нас – міжнародну виставку, на яку ми так чекали, ретельно готувалися і розраховували.

То що ж, чекаємо на наступну!

Весілля були і будуть, навіть у часи війни, тому ми з нетерпінням чекаємо повернення до роботи, сумуємо один за одним і тим, що надихає і приносить задоволення".



Тетяна Кузнецова, директорка мережі хімчисток KIMS

KIMS – найбільша українська мережа хімчисток з головним офісом в Києві.

"Наша головна ідея останніх років – зробити послуги і діяльність нашої компанії максимально екологічними і безпечними для клієнтів, співробітників і навколишнього середовища. Компанія працює вже 24 роки, на ринку Києва – 8 років.

Звісно, за це зовсім коротке для бізнесу життя компанія переживала багато кризових періодів. Можна сказати, що компанія народилася в кризову епоху 90-х. А далі всі економічні потрясіння, які переживала наша країна, неминуче торкалися і нашої компанії.

Якщо говорити про почуття, з якими зачиняли двері бізнесу, то були і тиха паніка, і страх, і розгубленість перед невідомим. Це, звичайно, дуже стресовий час. І для мене, і для всіх співробітників. Але зовсім закривати бізнес ми не будемо, це виключено".

Аліна Щербина та Катерина Дорошевська, засновниці платформи "БУДЬ в UA"

"БУДЬ в UA" – це платформа для розвитку українських брендів в Дніпрі.

"Уже 4 роки ми розвиваємо українські бренди та допомагаємо локальним бізнесам рости. До карантину щомісяця проводили маркети на 100 учасників та 5000 гостей, будували освітню платформу для підприємців та планували відкрити перший у Дніпрі фешн-хаб.

Увесь наш бізнес був зосереджений в офлайні, тому карантин став для нас справжнім челенджем. Ми втратили понад 75% обороту, усі маркети було скасовано, а ідею фешн-хабу довелось заморозити.

Після двох тижнів стресу та антикризових сесій з командою нарешті діджиталізували формат маркету. Так з'явився перший в Україні, а може, й у світі – інста-маркет локальних брендів.

Новий формат вже затестували понад 20 тисяч людей. Таке відчуття, що ми знову маленький стартап, швидкий та креативний, готовий до нових викликів та можливостей!"

Сергій Панченко

"Міністерство дверей" – cyчacний зaвoд із вирoбництвa вxідниx мeтaлeвиx дверей в Дніпрі

"Я 12 років жив в Китаї, де перейняв технологічні процеси, які дають можливість виробляти якісні і доступні двері в Україні. Ми на ринку з 2012 року. Пройшли ми вже не першу кризу і завжди нас це посилює. З 2017 року ми займаємо перше місце в Україні по обсягу виробництва і експорту вхідних дверей.

На карантин закривалися з почуттям, що ми обов'язково повинні вистояти. Наша команда – це 100 співробітників, 100 сімей і я за них несу відповідальність. Ми активно проводимо навчання з командою, переформатували роботу виробництва, змінюємо підходи в роботі з нашими клієнтами, почали посилювати онлайн-продажі".



Сергій Шелест і Тетяна Скорнякова, засновники міжнародної компанії SheMax Company

SheMax Company – виробництво професійного обладнання для салонів краси в Дніпрі.

"Ми виробляємо витяжки в салони краси і рециркулятор повітря. Наша місія – допомогти майстрам і клієнтам убезпечити себе. Завдяки нашим витяжкам майстри не дихають пилом. Завдяки рециркуляторам очищається приміщення в салоні краси від вірусів та бактерій.

З початком карантину дуже важко було закривати виробництво, складно було скорочувати співробітників, страшно було подумати, що нас чекає в майбутньому. Все було не визначено, в якийсь момент весь світ просто зупинився.

Наше завдання як керівників компанії – зберегти робочі місця, знайти будь-який спосіб. Ми почали шукати новий вихід і знайшли рішення – розробили бактерицидні рециркулятори повітря. Тож ми досягли успіху в період карантину.

Ми вийшли на новий рівень, успішно запустили цей проект, оформили компанію, отримали ПДВ і ведемо переговори з італійськими партнерами".



Євген Бабіч, СЕО гольф-курорту Superior Golf & Spa Resort

Superior Golf & Spa Resort – єдиний український гольф-курорт (м. Харків).

"Коли будувався Superior 12 років тому, ми мріяли, що українці дуже швидко полюблять гольф, цю неймовірну гру зі старовинними традиціями справжніх джентльменів. Однак знадобилися роки.

Ми, як і всі, йшли через кризи, революції, скачки курсів, зміну влади. Але йшли, зростали, відкривали нові напрямки.

Закрити двері курорту, в буквальному сенсі опустити шлагбаум на в'їзді, нам довелося вперше. Відверто кажучи, було ніяково. В нас понад 250 людей працюють – тренери, повари, масажисти, стилісти, офіціанти, покоївки…

А гості? Що буде з ними? Члени клубу, учні школи гольфу, тенісної академії, власники абонементів спа і фітнесу, люди, які запланували провести в нас свята, фотосесії, концерти, весілля. Як це все можна раптово припинити? Але ми вважали так: головне зараз – зберегти всім цим людям життя та здоров'я, з іншим потім розберемось".



Олександра Нарижна, перша проректорка Харківської Школи Архітектури

Харківська Школа Архітектури – це приватний заклад вищої освіти, що готує нове покоління українських архітекторів і урбаністів.

"Заснування ХША – це одночасно реакція на кризу професії архітектора в Україні і велике бажання появи нового ком'юніті професіоналів задля високого рівня дискурсу та якісних змін в архітектурі та містах.

Одразу після оголошення карантину ми перейшли в онлайн задля безпеки кожного. Зараз усі ми сумуємо за атмосферою школи та ком’юніті. Але у нас не було виходу крім того, щоб пристосуватися до ситуації та почати працювати на відстані.

Підтримуємо один одного в ZOOM, тож не маємо відчуття розпачу. Ми маємо довготривалі цілі та відповідальність перед студентами та суспільством. Зараз для нас важливішим є збереження якості та надання студентам всіх запланованих знань та навичок".



Тетяна та Андрій Глєбови, засновники та власники навчального центру компанії "ВІКТОРІ", салонів краси "Естет Студія Тетяни Глєбової" та "ZEFIR"

Компанія "ВІКТОРІ" – навчальний центр з манікюру, педикюру, моделювання та дизайну нігтів, нарощуванню вій та депіляції в Чернігові.

"Ми в "красивому бізнесі" з 2006 року. Починали з невеличкого кабінету в офісному центрі, де був розташований магазин професійних матеріалів та інструментів для майстрів нігтьового сервісу. А за вітриною, у куточку працювала майстром Тетяна.

Потім були нескінченні поїздки до Києва, навчання, отримання диплому викладача і в 2008 році відкриття першого в Чернігові навчального центру для майстрів нігтьового сервісу.

В цей же час було придбане приміщення під невеличкий салон краси. В кредит! В доларах! Всі зароблені гроші йшли на погашення кредиту, який дорожчав кожного дня із зростанням курсу долара.

З початком карантину почалась "Гра на виживання". Скасування всіх навчальних програм. Деякі були проплачені наперед. Ми чекали учнів із-за кордону. Але більшу частину курсів вдалося перенести на час впровадження карантину. Дякуємо за розуміння!

Закриваючи ZEFIR, наші майстри задавали нам питання, відповіді на які ми не знали: Коли ми зможемо знову працювати? Що буде з моїми клієнтами? У мене тільки розпочався сезон, що робити? Відповіді на ці питання ми не знали…"

Микола Кунденко, директор ПП "Альтеп-Центр"

ПП "Альтеп-Центр" – компанія в Чернігові, що виготовляє високоякісне опалювальне обладнання широкого ряду потужності з фірмовим сервісним обслуговуванням та оперативною доставкою по Україні.

"Ми закривали двері з усвідомленням необхідності такого кроку. Люди – наш головний потенціал. Найголовніше для нас – здоров'я та безпека людей.

Тому в умовах карантину ми швидко змінили організацію роботи. Всіх спеціалістів та ІТР перевели на дистанційну форму роботу, освоїли online-платформи для проведення координацій. Дуже швидко перелаштували всі бізнес-процеси на нову форму роботи.

Ми були змушені суттєво скоротити тривалість робочого тижня виробничих працівників. Так, виробництво працює лише для виконання термінових замовлень, спецзамовлень.

Наше підприємство завжди підтримує запаси готової продукції на достатньому рівні. Тому ми забезпечили можливість працівникам максимально залишатися вдома. І при цьому всі споживачі мають можливість оперативно отримати обладнання Altep вже через пару днів після замовлення".

Ганна Пушкар, власниця освітнього центру "РозУмка"

"РозУмка" – освітній центр в Чернігові, що пропонує загальнорозвиваючі заняття для дітей, вивчення іноземних мов дітям та дорослим, послуги логопеда, психолога, дефектолога.



"Наш центр працює вже 14 років і цей карантин – найважчі часи для нас за всю історію роботи.

Звичайно, у нас були і злети, і падіння. Ми відкривали нові філії і ми переживали кризи. Але так, щоб ми були повністю зачинені, такого ще ніколи не було. Це непід'ємний фінансовий тягар для нас.

А також ми дуже скучили за нашими любими клієнтами. Ми сподіваємося, що наша команда блискучих педагогів вийде після карантину на роботу в повному складі.

Нам хотілося би зберегти наші приміщення, щоб було куди повернутися. На даний час ми сподіваємося відновити роботу після карантину.

В нашому випадку, мабуть, ми в найскладнішій ситуації, тому що організації з нашим асортиментом послуг будуть відкриті в останній хвилі дозволів згідно з планом виходу з карантину. А також все ускладнюється тим, що скоро літо, наші послуги сезонні, літом нам завжди було фінансово важче, навіть в звичайні роки".



Владислав Штипельман, ідейний натхненник і співвласник PartnerDecor Ukraine

PartnerDecor Ukraine — компанія в Дніпрі, що займається промисловим декором посуду.

"Ми допомагаємо створювати нашим клієнтам додану цінність і як наслідок додану вартість продукту. Нашим головним завданням бачимо допомогу виробникам косметики, парфумів та преміального алкоголю створювати упаковку світового рівня. Разом ми працюємо над імпортозаміщенням і створенням експортоорієнтованих продуктів.

З сумом і гіркотою ми зачиняли двері на карантин, бо ми тільки привезли нове устаткування вартістю в чверть мільйона євро, почали будівництво нового цеху, багато часу витратили на вивчення технології.

І все в одну мить встало. Бац і все! Експортні замовлення вмить зупинилися, сировину неможливо ввезти з Європи, найбільші клієнти перестали платити, співробітники відмовилися виходити на роботу...

Але я дуже люблю наш бізнес. З вірою в себе, Божою поміччю і працею ми таки щось придумаємо".

Григорій Веприк, Олександр Роженюк, The Gate Agency