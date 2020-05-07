7 травня. Все більше свободи в Європі, США готові запускати економіку, жертвуючи людьми, в Росії знову Україна на ТБ 

Офіційні дані, актуальні на 15:30 7 травня

Україна на карантині 57-ий день.

До послаблень карантину, зокрема відкриття парків, перукарень і непродовольчих магазинів, лишається 3 дні.

Поступовий вихід з карантину може початися 22 травня. Щонайменше до 22 травня в Україні не працюватиме метро.

Україна. Кількість добових хворих вшосте перевищила 500

За весь час епідемії в Україні зафіксували 13 691 інфікованих коронавірусом.

2 396 з них уже одужали, 340 людей – померли.

Лідером за кількістю встановлених випадків лишається Буковина. Це перша область, яка перетнула позначку в 2 тисячі хворих з COVID-19, усього має 2 048 інфікованих.

Кількість добових хворих по Україні вшосте перевищила позначку 500. Упродовж 6 травня зафіксували 507 нових хворих.

У ЗСУ за добу два нових випадки інфікування, усього з початку епідемії – 83 хворих. На фронті – жодного інфікованого з початку епідемії.

Що відбувалося в регіонах:

Запоріжжя. Через відсутність складу злочину суд закрив справу проти Лідії Кривенко, організаторки автопробігу на захист малих підприємців у місті. Автопробіг не порушив умови карантину, запевняє її адвокатка.

Через відсутність складу злочину суд закрив справу проти Лідії Кривенко, організаторки автопробігу на захист малих підприємців у місті. Автопробіг не порушив умови карантину, запевняє її адвокатка. Суми . Суд закрив два з трьох провадження на будівельні магазини "Рона" та "Епіцентр", які продавали товар під час карантину. Порушення "Рони" визнали малозначимим і оголосили керівнику зауваження, у справі проти "Епіцентру" не знайшли складу злочину.

. Суд закрив два з трьох провадження на будівельні магазини "Рона" та "Епіцентр", які продавали товар під час карантину. Порушення "Рони" визнали малозначимим і оголосили керівнику зауваження, у справі проти "Епіцентру" не знайшли складу злочину. Луцьк. В обласній психлікарні виявили 15 інфікованих коронавірусом – 10 працівників і 5 пацієнтів. Раніше в закладі померла з коронавірусом 49-річна пацієнтка.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: у Криму 168 хворих (у Севастополі 110), на Донеччині – 147, на Луганщині – 162 (за даними на 5 травня).

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

"Оптимістичний сценарій розвитку". Аналіз епідемії в Україні від НАНУ

Національна академія наук оприлюднила результати моделювання проблем, пов’язаних з COVID-19 в Україні.

Подаємо деякі висновки та прогнози:

Епідемія коронавірусу в Україні розвивається за більш оптимістичним сценарієм.

Епідемія в Україні відхилилася від траєкторії Польщі (де першого інфікованого встановили майже одночасно з Україною) й нині нагадує траєкторію Швеції з незначним запізненням.

У Канаді, яка має приблизно таку ж кількість населення, як Україна без урахування окупованих територій, обмеження пересування людей почалося лише після того, як щодня в країні виявляли більше 100 нових інфікованих.

Це призвело до того, що пікова кількість нових хворих у Канаді у 5-8 разів більша, ніж в Україні та Польщі, де пересування обмежили після перших випадків (в Україні ввели карантин, коли був зафіксований всього один хворий). Тобто науковці говорять про ефективність карантину в Україні.

Зменшення рівня летальності в Україні пояснюють збільшенням відсотку виявлення безсимптомних хворих.

У пікові дні 5-12 травня в Україні виявлятимуть у середньому від 400 до 560 добових хворих. Найбільше летальних випадків прогнозують на 12 травня – від 8 до 12 смертей за день.

Після досягнення піку в Україні знижуватиметься кількість інфікованих до 5 червня (5 червня є кінцевою точкою прогнозу), фіксуватимуть у середньому до 350 випадків захворювань на день. Також до 5 червня знижуватиметься кількість летальних випадків – до 10 випадків на день.

Урядове послаблення карантину з 11 травня, яке запрацює на тлі часткового ігнорування обмежень та пом’якшень у деяких регіонах, спричинить мале підвищення кількості інфікованих. 5 червня середня кількість нових хворих може бути на рівні 450 випадків (що на 50 нижче, ніж на початок травня).

У Львові заспівали бізнесмени, в Одесі – директор зоопарку

Львівські бізнесмени знялися в кліпі "Карантин у Львові". Пісню для них написав Віктор Павлік, він же виступив музичним продюсером та автором слів до композиції.

В Одесі директор зоопарку, який вже грав тваринами на синтезаторі, виконав у пустому зоопарку народну пісню "Степ широкий"."Асистував" йому сарматський полоз, який обвив собою гітару.

"Ми граємо і співаємо для тварин, і це прикрашає їхню нудьгу за відвідувачами. Звірі, звичайно, не сприймають музику як люди, але часто реагують жваво і з інтересом", – розповідає директор.

Світ. Пандемія знову прискорилась

Загальна кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 3,8 млн.

Протягом доби хворих на планеті побільшало приблизно на 92,5 тисячі, що є найбільшим показником за останні два тижня.

Другий день поспіль найбільше нових інфікованих з’являється у США, Росії, Бразилії.

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Росія. Черговий рекорд хворих, а по телевізору знову про Україну

У РФ за добу зареєстровано понад 11 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільший показник за весь час від початку реєстрації захворювання в країні.

За цим показником 7 травня Росія вийшла на п'яте місце в світі за кількістю хворих, обігнавши за один день Німеччину і Францію.

З 12 травня в Москві, яка найбільше страждає через COVID-19, буде дозволено працювати всім промисловим підприємствам міста і будівництвам. У столиці Росії також вирішили ввести масковий режим для проїзду в громадському транспорті. Зазначимо, в Україні такий режим було введено ще 1,5 місяці тому.

Незважаючи на рекордні темпи поширення коронавірусу, тема України знову поступово витісняє новини про COVID-19 в прокремлівських ЗМІ.

"У грудні минулого року були тижні, коли кількість матеріалів про Україну впала до 4. Проте цього тижня ми отримали 16 матеріалів, деякі з яких були сфокусовані на давніх темах, таких як Євромайдан, катастрофа MH17 і війна на сході України", – йдеться в звіті сайту Euvsdisinfo, що веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС.

США. СOVID-19 страшніший за Перл-Харбор, але економіку все одно запускаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки пандемії коронавірусу вразили Сполучені Штати сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни або теракт 11 вересня 2001 року.

При цьому Трамп припускає, що збільшення смертей може стати необхідною ціною за відкриття економіки.

"Ми повинні бути воїнами, – сказав Трамп коли його запитали, чи слід американцям очікувати додаткових смертей, – ми не можемо тримати нашу країну закритою роками".

Наразі в країні 1,23 млн хворих та 74,3 тисячі загиблих, це найбільші показники у світі.

Крім того, Трамп таки вирішив не закривати робочу групу, яка займається протидією коронавірусу через суспільне обурення. Хоча ще не минуло 24 години з моменту, коли він анонсував її закриття.

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Європа йде все далі від карантину, ВООЗ просить робити це обережно

На фоні того, що все більше держав почали послабляти обмеження, у ВООЗ попередили, що робити це треба вкрай обережно. Інакше кількість випадків може знов почати зростати і прийдеться повертатись до карантину.

Карантин, але з певними послабленнями, продовжили у Литві – до 31 травня. Парламент Іспанії вже вчетверте продовжив надзвичайний стан, підтримавши пропозицію прем’єра.

Водночас, у Румунії Конституційний суд постановив, що указ президента про запровадження надзвичайного стану є неконституційним і виходить за рамки повноважень глави держави.

Парламент Сербії вирішив скасувати надзвичайний стан, таким чином, комендантська година в країні більше не діє, участь армії в цивільних цілях припинено, літні люди можуть виходити на вулицю, міський транспорт в Белграді почне працювати, а з понеділка відкриються дитячі садки і ясла.

Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня, внутрішній туризм там планують відновити вже у червні. У Греції головні готельні групи вже вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку гостей.

Водночас, у ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички між поліцією і кількома сотнями молодих людей, які зібрались на вечірку попри заборони.

Мерія Мадриду придумала спосіб для розвантаження вулиць на вихідні, коли дозволяють виходити на прогулянки. У місті планують зробити частину вулиць пішохідними.

11 травня – день, коли почати виход з карантину планує не лише Україна. Цього для поступові послаблення почнуться також у Нідерландах. З літа там відкриють ресторани, кафе і музеї, але секс-клуби будуть закриті до вересня.

Туреччина, де швидкість поширення інфекції в якийсь момент став найвищим на близькому Сході, заявила, що завершила перший етап своєї боротьби з коронавірусом і взяла епідемію під контроль.

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Бізнес на межі і вірус біля Папи Римського

У Франції виробникам доведеться позбутися пива, в якого закінчився термін придатності і яке вони не встигли продати під час епідемії. Йдеться про 10 мільйонів літрів напою – чотири басейни олімпійського розміру.

У Техасі заарештували власницю перукарні, які відмовилась закривати свій бізнес попри карантин. Засідання суду пройшло у той самий день, коли губернатор штату оголосив про пом’якшення обмежень. Власники салонів у Техасі вже цієї п’ятниці зможуть знову відкритись.

Арештована жінка раніше ослухалась владу і була покарана не лише за порушення карантину, а й за неповагу до суду. Суддя сказав, що може замінити арешт на штраф, якщо жінка вибачиться і не відкриватиме перукарню, поки не отримає дозвіл. Однак та відмовилась:

"Годування моїх дітей не егоїстичне. Якщо ви вважаєте, що закон важливіше, ніж годування дітей, тоді, будь ласка, продовжуйте своє рішення, але я не збираюся закривати салон".

Губернатор Техасу одним із перших у США оголосив, що буде поступово знімати карантин. При цьому він сказав, що розуміє можливий наслідок – сплеск заражень. Але мета карантину, на думку губернатора, ніколи не полягала в тому, щоб довести передачу COVID-19 до нуля.

У Ватикані в одного з помічників Папи Римського Франциска виявили коронавірус.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту, яка раніше говорила, що з відновленням авіасполучення пасажирам потрібно буде носити маски, виступила проти ідеї залишати середні місця в літаках пустими для збереження соціальної дистанції. Це знизить прибуток компаній, і як результат – призведе до росту цін на квитки.

Фотограф у Великій Британії зробив карантинну фотосесію своїм сусідам – попросив їх позувати на порозі будинку, вдягненими, наче на вечірку. Свій проєкт британець назвав "Всі одягнені і немає куди йти":

"Поки піжами та спортивні костюми стають карантинною формою, я подумав, що люди можуть отримати задоволення, вдягнувшись святково і уявивши, що мають для цього особливий привід".

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Новий супергерой від Бенксі – медсестра, яка поспішає на допомогу

Художник Бенксі, який від нудьги на самоізоляції розмалював свою ванну кімнату щурами, нарешті вийшов у світ.

Нова робота Бенксі з’явилася на стіні в фойє лікарні Саутгемптона. На чорно-білому малюнку площею квадратний метр зображений маленький хлопчик біля відра для сміття, в яке він викинув старих супергероїв – Бетмена та Спайдермена.

Хлопчик грається з новим супергероєм – медсестрою. Вона – в масці та фартусі з червоним хрестом, єдиним кольоровим предметом на картині. З витягнутою, як у Супермена, вперед правою рукою медсестра летить рятувати світ від COVID-19.

"Дякую за те, що ви робите. Сподіваюся, картина зможе зробити це місце яскравіше, хоч вона і чорно-біла", – залишив послання медикам Бенксі, який досі приховує свої справжні ім’я та обличчя.

Цю роботу Бенксі обіцяють виставити на аукціон восени. Гроші підуть Національній службі охорони здоров’я Британії.

Джуді Денч вивчає сонети та стає найстаршою зіркою обкладинки Vogue

85-річна акторка Джуді Денч дала карантинне інтерв’ю та стала найстаршою зіркою, яка прикрасила обкладинку британського Vogue.

Денч зізналася, що нині особливо хвилюється за людей, які не мають того, що має вона.

"Добре, що пандемія змусила людей переживати за тих, хто зовсім самотній", – каже вона.

На карантині, який Джуді проводить в рідному домі з великим садом, шкодує лише через те, що поруч немає всіх її рідних. Але вона спілкується з ними по телефону і FaceTime.

"Я дисципліную себе вивчати сонети. Я намагаюся щодня дізнаватися щось нове, що завгодно", – розповідає 85-річна Денч, яка 4 роки тому зробила своє перше у житті тату.