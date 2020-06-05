Красиво, цікаво і доступно. УП радить місця в Україні, які бачила на власні очі

Пандемія у світі та карантин в улюблених європейських країнах змусив багатьох людей змінити або взагалі перекреслити свої плани на літо.

В таких умовах хтось впадає в депресію, а хтось поринає з головою в роботу.

"Українська правда" ж рекомендує озирнутися навколо, і придивитися до своєї власної країни. В Україні є багато цікавих місць, про деякі з котрих ви могли й не чути. Ми там були, і там цікаво.

Сьогодні дістатися до Ізмаїла зі столиці можна єдиним поїздом "Дунай", який йде 17 годин. Або машиною через Одесу всі фото: українська правда

Неофіційна "столиця південній Бессарабії", один з найбільших портів на Дунаї і одне з найбільш незвіданих міст України.

Ізмаїл, розташований на краю української географії, тому увагою туристів особливо не розбалуваний. Але залишає приємне враження у тих, хто потрапив сюди вперше.

Місцеві жителі ображаються на слово "провінція", у місті є цікаві катакомби, і тут подають особливий дунайський оселедець.

Будівля, у якій міститься музей, датована кінцем XVIII – початком XIX сторіччя. Свого часу вона належала відомим українським цукрозаводчикам Харитоненкам.

У селі Пархомівка, що за 100 кілометрів від Харкова, розташований художній музей з унікальною колекцією творів мистецтва.

Серед експонатів – картини всесвітньо відомих митців Пабло Пікассо, Каміля Піссарро, Казимира Малевича, Василя Кандинського та інших.

Ми побували в Пархомівці та з'ясували, як зі шкільного хобі сільському музею вдалося перетворитися на Лувр у мініатюрі.

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У цих місцях працювали і відпочивали відомі художники і кіноактори

Чотири пам'ятки національного значення. Стародавні городища слов'ян і рідкісний ландшафт. Колиска українства. Місце духовної сили, свободи і творчої енергії. Седнєв, де проживають не більше тисячі чоловік, претендує на звання одного з найзагадковіших і знакових місць України.

У 1846 і 1847 pp пейзажі Седнева надихали Тараса Шевченка, який писав тут свої малюнки і поему "Відьма".

Сьогодні Седнєв відвідують до 50 тисяч туристів в рік. Більшість їдуть, щоб подивитися унікальну Георгіївську церкву, де в 1967-му відзняли центральні епізоди першого в СРСР хоррора.

"Там, де знімали фільм" Вій ", – цим зазвичай обмежуються знання більшості про Седневі. Але кожного, хто потрапляє сюди вперше і без історичного багажу, чекає справжній культурний шок.

У різні періоди історії ця древня земля пережила часи Візантії, Давньоруської держави, Золотої Орди, Молдавського князівства, Османської та Російської імперій, Румунського Королівства і Радянського Союзу

На березі Дністровського лиману, всього в 540 кілометрах від української столиці, спочивають руїни стародавнього міста Тіра з історією більше двох з половиною тисяч років.

На його місці в Середньовіччі з'явилася фортеця, яка зараз є однією з головних визначних пам'яток незалежної України. І однією з найбільших фортець в Східній Європі.

Фрагменти античних амфор і кераміки, золоті монети, теракотові маски, сердолікові персні та свинцева фігурка Афродіти.

За останні півстоліття археологи знайшли багато свідчень античної цивілізації на місці сучасного Білгород-Дністровського.

За два роки спливає десятирічний термін з того часу, як колишня митрополича резиденція потрапила до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

29 червня 2011 року, центральний корпус Чернівецького національного університету (ЧНУ) імені Юрія Федьковича визнали об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО.

Колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації залишається головним архітектурним ансамблем Чернівців.

У 2018 році її відвідали понад 100 тисяч туристів, які залишили в касі ЧНУ близько 2 мільйонів гривень. Але, з огляду на світовий культурний статус, університет заслуговує на більше.

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На Авратинській височині, біля села Щаснівка Тернопільській області, бере свій початок річка Збруч. Проходячи трохи більше 70 кілометрів вниз за течією, води Збруча набираються сил, щоб привести в рух скрипучі механізми млина в Сатанові.

Ці майже інтимні стосунки людини з природою, що дають надію і хліб, зародилися тут в кінці 18 – початку 19 століть. Вони зберігаються досі. Переживаючи, втім, не найпалкішу свою фазу.

В Одеській Опері досі співають наживо. Без мікрофонів, підсилювачів та звукової техніки

250 тисяч відвідувачів на рік, 643 співробітника, сучасні технології, ідеальна акустика і титул однієї з найвизначніших пам'яток Східної Європи. Минулої осені Одеський Національний театр опери та балету відзначив своє 132-річчя.

Одеську Оперу часто порівнюють з кораблем, але щоб зрозуміти чому, та скласти своє враження про незвичайну пам’ятку, обов’язково потрібно її відвідати.

Лозоплетіння – ледь не єдиний спосіб заробітку не тільки в Ізі, а й у всій окрузі

Іза – справжня столиця лозоплетіння, хоча в ній мешкає всього близько 6 тисяч жителів. Розташована Іза всього в 5 кілометрах від легендарного закарпатського містечка Хуст.

Нехитра легенда свідчить, що місцевий житель Іван Кашков пішов на річку, нарубав чорну неочищену лозу, сплів велику корзину з двома ручками – таку, в якій носять сіно або дрова. Прийшов додому, навчив своїх синів. З тих пір всі почали робити кошика.

Більш реалістичною виглядає інша версія: на цих землях, що належать колись Угорщини, відкрили цех, де працювали селяни. Потім, навчившись ремеслу, вони стали заробляти самостійно, і до сих пір радують всю Україну та сусідні держави красивими виробами з лози.

Шарівський замок – "перлина Харківщини"

За 70 кілометрів від Харкова розташований Шарівський замок – одна з найцікавіших пам'яток Східної України, яка могла б стати новою туристичною Меккою.

Проте, побудований у неоготичному стилі палац, який колись вражав своєю розкішшю, сьогодні перебуває у жалюгідному стані. На реставрацію потрібні сотні мільйонів гривень, які вже багато років не можуть знайти.

Південний кар'єр – один з найбільших в Україні. Його глибина перевищує висоту десяти 9-поверхівок, "поставлених" одна на іншу

Україна тільки нещодавно почала придивлятись до промислового туризму, хоча в усьому світі цей сегмент розвинений вже не один рік.

Чудовий приклад промислового туризму – Кривий Ріг, який відомий не тільки як мала батьківщина шостого президента України Володимира Зеленського. Місто славиться металургією, шахтами, рудниками і гірничо-збагачувальними комбінатами.

З оглядового майданчика, що знаходиться вгорі, куди привозять на екскурсії туристів, велетні-самоскиди і екскаватори виглядають мурахами.

Коли сюди приїжджають американські туристи, то часто вигукують: "О, Гранд-Каньйон! Гранд-Каньйон!".

Українська правда