Голлівуд по-українськи. Як колгосп під Києвом перетворили на кінофабрику

Если судить по страницам одного популярного сайта объявлений, будни села Нежиловичи в 70 километрах от Киева, в Макаровском районе, не отличаются громкими событиями.

Помимо продажи дачных участков и домов здесь предлагают: выхлопную трубу от мотоцикла "Минск", педаль велосипедную, мойку-нержавейку, резиновые уплотнители для молочных бидонов и "купальник отличный" всего за 50 гривень.

Жизнь в Нежиловичах вписывалась бы в стандартные рамки похожих сел: огород, домашнее хозяйство, ягоды, грибы и охота. Если б в 2003-м тут не появились киношники.

На месте колхоза-миллионника брежневских времен основали киностудию "Киевтелефильма", которую местные в шутку называют "нашим Голливудом". Участникам массовки он приносит около 250 гривен заработка в один съемочный день.

В селе построили павильон на 1,5 тысяч квадратных метров (спойлер: он сгорел).

На территории около 20 гектар воспроизвели украинский хутор, турецкую крепость и город конца 19 – начала 20 века. В нем, в зависимости от сюжета, появлялась то российская, то польская, то украинская символика.

До 2014 года на студии в Нежиловичах сняли много украино-российских сериалов: "Исцеление любовью", "Волчица", "Пока станица спит", "Последний янычар".

В последние годы декорации, которые периодически меняют свой вид, не стояли без дела. Тут снимали "Кріпосну", "Щедрик", "Віддану" и израильский "Голем", занявший, по мнению The New York Times, пятое место в топ-13 самых страшных фильмов на Netflix.

Как обычная колхозница стала реквизитором, что представляет собой сельская киностудия изнутри, чем опасны российские сериалы, и кто сжег съемочный павильон в Нежиловичах – в репортаже "Украинской правды".

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Долгоносики и осел Мойша

За металлическими воротами и бетонными стенами – огромные пустые ангары с дырявыми крышами. На одном из бывших коровников надпись "ССО "Радист-69".

– Студентський строїтєльний отряд, – расшифровывает аббревиатуру охранник Сергей.

Чтобы попасть к киношным локациям, нужно пройти развалины бывшего колхоза все фото: дмитрий ларин

У небольшой водонапорной башни 1965 года постройки на привязи пасется осел. Его грустная морда гармонично вписывается в колхозные развалины.

– Тільки він кусається, – предупреждает охранник. – Це наш талісман. Він такий у нас – ващє ізвєстний. Як актор. Його дуже багато знімали. Звати Моїсей, Мойша.

На территории киностудии живет осел и конь

Сам Сергей, как и многие в Нежиловичах, тоже снимался в кино. Последняя его роль – в сериале "Не женская работа".

За рулем своего синего "Шевроле" он сыграл роль безмолвного таксиста, за что получил 11 секунд славы и 250 гривень гонорара.

Когда здесь все только начиналось, участникам массовки платили 50 гривень.

Бутафорское село в настоящем селе Нежиловичи

– Я теж участвовав, – рассказывает товарищ Сергея. – Там шо час знімають, шо день – сума одінакова. Зараз 250, 300 дають. Один тут, дядя Паша, коли узнав, що на цілий день, то сказав: "Та іді нахєр!".

А шо вони? Беруть отут бабок, пенсіонерок...

По словам местных, история киностудии начинается в 2003-м. Место выбрал Валентин Опалев с коллегами по "Шоу довгоносиков". Позднее Опалев создал компании "Мостелефильм" и "Киевтелефильм".

Первым крупным проектом в Нежиловичах был сериал "Исцеление любовью".

Искусственный хутор зарос настоящей травой

Сегодня на территории съемочной площадки под открытым небом остались две большие локации: хутор и европейского вида городок. Их построили ударными темпами в 2013-м году перед съемками сериала "Пока станица спит".

После того, как сотрудничество с россиянами сошло на нет, декорации в Нежиловичах стали местом для съемок фильмов "Віддана", Кріпосна", "Щедрик", "Голем".

Деревянная церковь и мельница – как будто настоящие

Бутафорский хутор, за которым находятся поле и реальный лес, кажется настоящим. Издалека хаты с соломенными крышами, мельницы, колодцы, телеги выглядят вполне реалистично. Но стоит открыть дверь любого дома – внутри мусор и каркасы нежилых конструкций.

На некоторых фасадах – названия несуществующих улиц и учреждений: Просторная, 1, "Крепостной судъ".

Дома здесь практически в натуральную величину

Внутри конструкции выглядят не так внушительно

Кусочек России и раннего СССР в 70 километрах от столицы Украины

Киношный хутор в Нежиловичах похож на заброшенное место где-то в зоне отчуждения. В дни, когда нет съемок, жизнью его наполняют только птицы, шум трактора в поле и лай собак из дворов реальной сельской улицы неподалеку.

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"Мальчик, которого слепили из песка"

"Въ питанiи сила. Какао Жоржъ Борманъ". На деревянной усадьбе висит копия дореволюционного рекламного плаката питерской кондитерской компании, национализированной в 1918-м.

Большинство оставшихся бутафорских домов построили в 2013-м году для сериала "Пока станица спит"

Напротив, на углу улочки – необычный двухэтажный дом с балконом, мансардой, круглыми окнами и псевдовитражами. Его тут почему-то называют "химерным".

Этот деревянно-фанерный особняк можно увидеть в фильме "Віддана"

Художники и оформители воспроизвели в поле целый город с аптекой, банком, магазинами, мастерскими и театром. В 18 веке, во времена Екатерины, это место было бы идеальной "потемкинской деревней".

Здесь есть несколько улиц, тротуары которых вымощены брусчаткой. На зданиях встречаются вывески на польском, немецком, на украинском. И на русском – в том виде, в каком он был до реформы орфографии в 1918-м.

Что-то вроде суда или здания городской администрации

Из под брусчатки, выложенной в поле, пробивается трава

Перед съемками фасады таких зданий красят и приводят в порядок

Если на мгновение забыть о том, что находишься в киношном месте, можно подумать, что попал в прошлое, в незнакомый город, в котором странным образом исчезли люди.

Улицы Цветочная, Николаевская, Мостовая – названия зависят от сценария, от воображения художников и оформителей.

На околицах городка – большой дворец в классическом стиле. Напротив него фонтан, с амурами, оседлавшими дельфинов, и обнаженными красавицами, подпирающими чашу.

Фонтан – полый внутри. Сделан из гипса

Жительница Нежиловичей Ольга рассказывает: "Колись там був "турецький палац", але його переробляли декілька разів".

До 1983 года Ольга, родившаяся в Иванковском районе, работала агрономом в колхозе – в Нежиловичи, в Макаровский район, попала на практику. Так тут и осталась.

После того, как колхоз развалили, и в селе появились киевские киношники, женщина переквалифицировалась в работника киноиндустрии.

Дворец в классическом стиле и заросшая травой придворцовая площадь

– Коли приїхав Опалєв, ми до нього причепились, – вспоминает она. – Він сказав, що хто хоче работать, той буде работать.

Я почала з декоратора. Готовила для зйомок павільйон – клеїш обої, цепляєш картінкі, штори. Художник говорить, що треба робить. І так я дослужилася до реквізитора.

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Все фильмы, в которых она участвовала, Ольга сразу и не вспомнит.

– Коли востаннє знімали? "Щедрик" був. І ось "Кріпосна" має заїхати, новий сезон.

Стільки всього було! З Золотухіним (Валерием – УП)... Як же воно, господі?! Він не доработав, помер. Останні серії дублер був. Там ще Макарова Настя грала (вероятно, речь о сериале "Ефросинья" – УП).

Євреї ще були. Для себе орендували, знімали для Європи "Голем", – рассказывает она.

На фасадах осталось много рекламных плакатов

На стене осталось висеть кружевное платье из какого-то фильма

В фанерном городе есть фанерные дворики

– А вы в курсе, что "Голем" вошел в список самых страшных фильмов? – интересуется журналист УП.

– Я вам скажу, що це дійсно жах був, – понимающе улыбается Ольга. – Все село було викрашено в чорний колір. Все було чорне. Їх актори були дуже страшні – грим лежав. Ще й дощ, грязь.

Та й сама легенда не дуже приємна – мальчик, якого зліпили із піска (на самом деле из глины – УП).

"Там, де вогонь, там бігом і вітер"

"Пожаръ не страшен: "Эврика-богатырь". Тушитъ буквально все: бензинъ, керосинъ, нефть, спиртъ и пр. Совершенно безопасенъ".

Рекламный плакат дореволюционного огнетушителя, оставшийся после съемок, вызывает горькую улыбку у тех, кто в курсе того, что происходило на киностудии летом 2019-го. Здесь горело так, что не помогли даже cовременные пожарные.

Сгоревшие туи и расплавленные во время пожара плафоны уличных фонарей

На некоторых фасадах тоже остались следы огня

Советский железнодорожный вагон первой половины 20 века тоже бутафорский

– Все, нема основного павільйону! – говорит реквизитор Ольга тоном дяди Мити из фильма "Любовь и голуби". – Все там було: грімьорка, кемпінг, столова, дві костюмерні, дві актьорські – жіноча та чоловіча.

Квіти там росли поряд, туї. Все! Нема!

Похоже, что здесь, по задумке художников, находилась тюрьма

По словам Ольги, пожар случился, когда Film.ua снимали эпизод для "Віддана".

– Червень місяць, така жара та вітер, – вспоминает она. – Піротехніки притащили 15 балонів газу, щоб ви представляли. В кадрі було 70 чоловік масовки. Були коні. Це ще диво що ніхто не загинув.

– А газ зачем? – спрашивает репортер УП.

– Розумієте, якщо вікна є, за ними – горєлка, – объясняет женщина. – Длінна. Підключається до балона, запалюється – і воно імітує вогонь.

Перед цим вони стєнки оббили войлоком, запалили їх. Вони не пропитали його протипожарним срєдством – і давай снімать живу картінку! А там де вогонь, там бігом і вітер.

Кроме россиян и украинцев в Нежиловичах работали киношники из Израиля и Беларуси

Импровизированные мост, река и пограничная будка

Кусочек Польши в Макаровском районе Киевской области

Когда пожар закончился, в селе облегчением вздохнули: огонь не перекинулся на лес и на соседнюю, настоящую улицу.

О сгоревшем кинохраме в Нежиловичах вспоминают, как о пропавшем когда-то колхозе. С сожалением.

– Пока був павільйон, воно якось крутилось все. Так, що у нас в селі зараз вже хату купити важко. Приїхали донецькі, скупили, – жалуются тут.

Для реквизитора Ольги, бывшего агронома, работа на киностудии стала чем-то большим, чем возможность заработать. Она открыла для нее новый дивный мир.

– Якщо раз спробував кіно, воно залишається назавжди, – говорит она.

За некоторыми дверями открывается неожиданный вид

Чтобы наглядно объяснить, насколько киношный мир может отличаться от реальности, Ольга вспоминает о глобальном потеплении.

– Листя ще не опали, бачите, на березах? – показывает она, садясь на свой велосипед. – Моя бабушка вчила мене прикметам, казала: "Якщо береза не роздягнеться до листопада, буде зима сурова".

А хто знає, як зараз буде? Минулого року снігу взагалі не було. У нас щось знімати треба було зимове – так приїхало "Торнадо" (фирма, специализирующаяся на спецэффектах – УП), кинуло свій сніг та поїхало. Вони ще дощ тут роблять, вітер та ураган.

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"Снимать кино, которое давало бы людям надежду"

Козы, залезшие на лестницу, ведущую ко входу на чердак – картина, которая заставляет репортеров УП, покидая Нежиловичи, притормозить на пару минут.

Завидев камеру, навстречу выходит крупный, добродушный мужчина. Узнав, что один из журналистов родом из Донбасса, хозяин очень настойчиво приглашает в гости.

Его зовут Кирилл Чабанов. Он – из "донецких, скупивших всё", о которых судачат местные.

До войны у Кирилла и Марины была большая ферма в Донецкой области. Теперь – скромное хозяйство в Киевской

Жизнь подкинула Кириллу и его жене Марине сценарий похлеще, чем в сериалах.

В Донецке супруги занимались разным: социологией, консалтингом, вели тренинги. У них был магазин модной одежды, бахча и ферма под Иловайском.

После прихода "русского мира" их большой дом в центральной части Донецка остался вместе с прошлым в 800 километрах отсюда.

В первую зиму, пока перестраивали под себя старый домик в Нежиловичах, им пришлось жить фактически в сарае вместе с животными.

Марина и Кирилл перестали есть мясо. Свиней разводят на продажу

Сегодня у Кирилла и Марины небольшое фермерское хозяйство. Они делают и продают сыры: копченый, горгонзолу, дор блю, гауду.

В окружении котов Кузи, Феди и Сени Марина накрывает гостям стол. Красиво расставляет белые пиалы для травяного чая из саган-дайля. Предлагает собственный мед.

На потолке их кухни причудливые светильники.

Раньше эти прожекторы висели в семейном магазине итальянской одежды. Они – немногое, что удалось вывезти из Донецка

– Сценические, – поясняют супруги. – Когда местный электрик вешал эти лампы, стоял на стремянке и удивлялся: "*ля, первый раз вижу такие лампы да еще и на кухне!".

Во всем этом есть какая-то едкая ирония: убежать от "русского мира", потерять почти все, и поселиться в селе Киевской области, возле киностудии, где еще в 2014-м снимали сериалы для российского ТВ.

Марина и Кирилл любят создавать вокруг себя уют. Коты помогают им в этом

– Мы уехали от войны, а тут сериалы российские, – улыбается Марина. – Говорили нам в спину, что мы сепаратисты, а сами в массовках участвовали.

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– На самой студии было здорово, – говорит Кирилл. – Когда первый раз попали в 2014-м – как Голливуд. Друзья приезжали, мы их на экскурсии водили. Но потом был сильный пожар.

– Так полыхало, что мама дорогая! – вспоминает Марина.

Маски, которые Кирилл и Марина привезли как-то из Венеции. Напоминание о прошлой жизни – говорят они

– В каком жанре можно было бы снять фильм о том, что произошло с вами и страной в 2014-м?– интересуются журналисты УП, стоя после чаепития на пороге. – О том, что происходит сейчас?

– Треш, – коротко отвечает Кирилл Чабанов.

– Нет, не треш, – не соглашается Марина. – Сейчас у людей полный пипец. Снимать о тяготах жизни, о политике нельзя.

Нужно снимать кино, которое давало бы людям надежду. Иначе народ всегда будет готов голосовать за ОПЗЖ.

Евгений Руденко, Дмитрий Ларин, УП