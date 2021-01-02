На тонкому краю... оптимізму

Даже тот, кто ничего не ожидает, всегда ожидает немного большего

Неизвестный автор

Как правило, события значимые приходят тихо, и утро 26 октября, наступившее после очередных выборов, обошлось без знаков судьбоносности. Деревья голые, небо синее, билборды опустевшие, но исподволь зарождается и крепнет нехорошее предчувствие чего-то невозвратно случившегося.

В подтверждение самых плохих ожиданий начинает сбоить и "зависать" любимая украинская программа перекладывания из папки "Проблемы, которые решит время" в папку "Проблемы, решенные временем"*. Вдруг оказывается, что подошёл к концу срок лицензии без возможности продления.

И вроде грех жаловаться – история в нашем случае была щедра на выдачу авансов, но оказалась скупа на списание задолженностей.

Для заключения новых договоренностей требуется подтвердить ранее взятые обязательства: доказать собственную государственную состоятельность, поскольку по условиям договора минул отведенный срок и пройден полный этап – "у вас был шанс длиной в тридцать лет, теперь у вас есть тридцать лет".

Суверенное или сувенирное

Возникает вопрос, что можно предъявить в качестве актива: суверенное или сувенирное – количество созданных высокотехнологичных компаний или самый высокий флагшток с самым большим флагом?

По результатам такого аудита в учебниках истории напишут об этом, как о "решающем периоде, в результате, которого…", "к сожалению…" или "несмотря на…" с долгим перечнем причин и следствий.

При этом, хотя и считается, что никогда не бывает хороших времён, никто не отменял и особо плохих. Когда попадаешь в "шторм столетия" – кризис глобального, субрегионального и внутриукраинского – уже неважно хорошее или плохое время, когда оно настало.

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Конец постсоветскости

И если результаты глобального кризиса пандемии для мира и Украины ещё не вполне ясны, то суть происходящего на территориях бывшего Союза намечается вполне определённое. От Киргизстана до Нагорного Карабаха на юге, до Беларуси и Молдовы на западе события объединяет то, что можно назвать концом постсоветскости.

Симптоматика подобного процесса может быть разной, как и болезненность, а иногда и небезопасность лечебных процедур. Азербайджану для этого понадобилось выиграть войну, Армении получить российский "нож в спину", Беларуси "разлюбить" Лукашенко, а Молдове "полюбить" женщину, как избранного президента.

Украина произвела демонтаж последних управленческих конструкций "сделано в СССР", проведя выборы в местные органы власти и финализировав реформу децентрализации.

И хотя словосочетание о "конце постсоветскости" может ласкать слух, это вовсе не предопределяет автоматическое начало чего-то хорошего, а скорее означает продолжение чего-то плохого.

Говорят, ад остывает медленно, а для этого следует собрать максимальное количество угроз в точке выхода для испытания пределов прочности перед порогом входа.

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На этом украинском фоне заявление Макрона о том, что немногие поколения французов сталкивались с таким количеством проблем, которые выпали на долю нынешнего, смотрится как-то блекло.

Для остроты ощущений французскому президенту недостаёт парочки самопровозглашенных "Корсиканских народных республик", "старой, доброй" дискуссии с Германией по поводу Эльзаса с Лотарингией в окопной фазе, крупной пронемецкой фракции в парламенте и глубокой вспашки системы управления "центр-регионы" в середине.

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"Чёрный ящик" децентрализации

Украине в этом ряду не доставало только масштабных внутренних изменений, что и было восполнено завершённой реформой децентрализации. Процесс задуманный как приносящий возможности, но пока что создающий риски.

Ожидать иного от преобразований, реализованных по принципу "черного ящика", когда известно, что в него кладут, но абсолютно не понятно, что происходит внутри и что получается на выходе, было бы весьма неразумно.

В то время как под знаком коррупционного интереса "нарезаются" границы громад, плодятся микропартии, подковерные договоренности заменяют публичную дискуссию, теневые схемы становятся легальными вертикалями, интересы общества и государства превращаются в отягощающую формальность.

И это всё в кризис-пакете с дезорганизованной властью и организованными "друзьями Путина", повальной миопией "очей государевых", губернаторской рыхлостью, разрушенными механизмами контроля, пандемией и вновь разрывающего партийного противостояния.

Для общества, наблюдающего схожее расползание соединяющих тканей, угроза "распада", "феодализации" и прочего сепаратизма превратилась в устойчивую социальную фобию, демотивирующую и деморализующую.

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Детали будущего

В подобной ситуации трудно не поддаться панике, если читать заголовки, а не присматриваться к деталям, которые могут стать частями конструктора, из которого сложиться будущее.

В активе имеется оздоровительный эффект для любителей беспорядочных "братских связей" с Россией, оказанный прививкой кремлёвской вакцины "Крым, Донбасс – 2014", когда перед глазами витринный пример регионов, очутившихся в "русскомирских" объятиях. В одном из них начали по часам подавать питьевую воду, а в другом (до недавнего времени "кормившем всю Украину"), на регулярной основе принимать гуманитарные конвои с крупой и солью. При таком раскладе трудно агитировать за "советскую власть", учитывая постоянную убыль аргументов.

С другой стороны, никто не отменял эффекта эгоистичности приобретения власти и прав представителями нового политического класса – новоизбранными головами громад – при котором условием расширения возможностей и влияния является необходимость прирастания ресурсом и конфликт – не лучший контракт, который можно подписать в этом случае.

Еще один фактор как убедительный аргумент и важный предохранитель для автономистов – пандемия. Как оказалось, борьба с болезнью и ее последствиями требует огромных ресурсов и объединенных усилий. Если кому-то эта данность ещё не очевидна, то график динамики заболеваемости и смертности может в этом помочь.

Доступная возможность достижения цифровой прозрачности по информации о собственности, бюджетах, решениях, принимаемых на всех уровнях ОТГ (район, область) – ещё один дополнительный предохранитель и механизм контроля.

В итоге, словесные аберрации о "новой феодализации" хороши для кликов, но дефектны по смыслу. Крепости на скалах давно проиграли базарным площадям. Степень открытости и готовность к сотрудничеству – надежный рецепт успешности, особенно в условиях бюджетной дефицитности.

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Цветущая сложность

Ну а если смотреть на ситуацию с широко раскрытыми от оптимизма глазами, то Украина имеет все возможности реализовать опережающие государственные практики.

В мире нарастающего страха раствориться в океане глобального, концепция сохранения/приобретения идентичности (в том числе и региональной), не теряя коллективной общности, становится всё более востребованной.

Поэтому, кажется, что именно сейчас настало время для новой папки с надписью: "Проблемы, которые мы решим сами", иначе нам так и будет суждено согласно Тойнби оставаться не способными к самоуправлению, но готовыми к победоносному восстанию.

Андрей Демартино, для УП

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*Анекдот о стиле руководства Франсиско Франко широко распространённый в Испании в 50-х годах.