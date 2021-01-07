Про що Зеленський, Богдан, Рахманін і Грицак розповідали "Українській правді" 2020 року

Упродовж минулого року "Українська правда" записала десятки інтерв'ю з найпопулярнішими українськими політиками, медиками, істориками, психологами, соціологами та діячами культури.

Якщо ви раптом не встигли прочитати їх – ми зібрали для вас найбільш цікаві розмови в одному місці.

Популярність прийшла до Ірми Вітовської у 2005 році, коли вийшов один з перших україномовних ситкомів "Леся + Рома". Але справжнє визнання принесли ролі, зіграні на сцені "Молодого театру".

В останні роки Вітовська не приховує своєї громадянської позиції, допомагаючи добровольцям і військовим. В 2019-му вона підтримала Петра Порошенка на виборах і каже, що не шкодує. Поки що.

Роль мами у фільмі "Мої думки тихі", який вийшов в український прокат в січні 2020 року, закріпила за Вітовською статус однієї з найкращих трагікомічних актрис.

Під час інтерв'ю вона розмовляє емоційно й захоплено. Багато жестикулює. У якийсь момент здається, що перебуваєш у театрі одного актора або стаєш свідком сповіді.

Ірма Вітовська: Дивлюся на деяких депутатів, і мене просто шляк трафляє

Соціопсихолог Олег Покальчук Фото: Дмитро Ларін

Якою буде Україна після коронавірусу? Чи загрожує нам диктатура? Які можливості відкриває пандемія? Чому відходить час хіпстерів і тусовщиків? Діагноз і прогнози "Українська правда" дізнавалась від соціопсихолога Олега Покальчука.

Олег Покальчук про пандемію: Демократії в класичному сенсі в Україні немає, тому їй нічого не загрожує

2019 року тоді ще тільки кандидат у президенти Володимир Зеленський дав "Українській правді" перше інтерв’ю в новому статусі.

У 2020 журналісти УП провели вже з президентом Зеленським два дні в поїздці до Хмельницького.

В розмові з УП він пригадував, як звільнили Олексія Гончарука та Андрія Богдана, пояснював, які посади могли обійняти Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський, відповідав на запитання про звільнення Авакова, розповідав про зустріч з Порошенком та говорив про відносини з олігархами.

Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння

Фото: пресслужба ВРУ

Впродовж години "Українська правда" говорила з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик про стан справ у партії після складання мандату лідера "Океану Ельзи", про їхній передвиборчий штаб до місцевих виборів, про можливого кандидата в мери Києва Сергія Притулу та про хитрих ворогів партії "Голос".

Кіра Рудик: Порошенко для нас є більшим політичним ворогом за Зеленського. Тому що президент не намагається нас так сильно "обійняти"

У ході годинної розмови шоумен Ігор Кондратюк пояснював, чому на його думку Порошенко найкращий президент, критикував Зеленського і його партію, згадував, як голосував за "Голос" та застерігав президента від "малоросійства його друзів".

Ігор Кондратюк: Зеленському треба назавжди забути бачити в очах Путіна бажання до миру

Фото Дмитра Сторцева

У розпал протестів у Білорусі поет і громадянський активіст Дмитро Строцев розповів "Українській правді" про те, як народ долає свою залежність в зіткненні з владою. І про те, чому білоруси не поспішають штурмувати Палац незалежності, палити покришки і готувати "коктейлі Молотова".

Дмитро Строцев: Фюрер Лукашенко готувався до Майдану, а отримав євалюцію

Фото: Дмитро Ларін

В інтерв'ю УП читайте про становлення Ігоря Палиці в ролі бізнесмена, умови його партнерства з Ігорем Коломойським, перехід в політику, та плани увійти в історію.

Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко

Через 9 місяців після відставки з посади голови Офісу президента Андрій Богдан розповів "Українській правди" про наслідки рішення Конституційного суду, результати місцевих виборів, політичні проекти, каяття та можливість помсти Зеленському.

Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій – це ви

Лікарка Катерина Булавінова розповіла "Українській правді" про те, що таке "коронавірус по-українськи", чому локдаун без системних дій влади ─ час на вітер, а вакцина проти ковіду не зупинить пандемію в один момент, і про те, як COVID-19 пробуджує в людині первісні інстинкти.

Катерина Булавінова: Ковід не про легку перемогу. Він про дорого, надовго і багато-багато метушні

ФОТО: ІРИНА ГРОМОЦЬКА / LIGA.NET

Ярослав Грицак розповів "Українській правді", який зв'язок між корупцією сьогодні і тотальним насильством радянських часів, чому історію не можна вписати в жорна "зради" і "перемоги", що заважає нам злетіти і чому історик не може оселитися у вежі зі слонової кістки.

Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули

Фото: Ельдар Сарахман

Більше години ми розмовляли із Сергієм Рахманіним про те, як змінюється Зеленський, оцінювали шанси президента переобратися на другий термін, сперечалися, чи наступного року можуть відбутися дострокові вибори до парламенту, коли звільнять уряд Шмигаля та аналізували ситуацію в тристоронній контактній групі.

Сергій Рахманін: Не думаю, що Порошенко може повернутися. Так само не бачу, як Зеленський зможе переобратися