Турборежим Богдана. Як увірвався в команду Зеленського та пішов ексглава ОПУ

Увечері 10 лютого п'ятеро співрозмовників "Української правди" в оточенні президента Володимира Зеленського повідомили, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення.

Події розвивалися так. За словами двох джерел в Офісі президента вранці Зеленський та Богдан мали неприємну розмову, під час якої останній запропонував голові держави написати заяву про звільнення: "Зеленський сказав: іди та пиши".

За кілька годин Богдан зібрав своїх заступників, аби попрощатися та сказати, що відтепер "кожен сам за себе".

Вранці ця інформація знайшла офіційне підтвердження – Зеленський видав указ про звільнення Богдана, а наступним призначив на посаду керівником свого Офісу Андрія Єрмака.

Ця кадрова рокировка поставила крапку у тривалому протистоянні між Богданом та Єрмаком, де позаштатний помічник президента переграв одного з перших членів команди Володимира Зеленського.

"Українська правда" згадує стрімку політичну кар'єру колишнього адвоката Ігоря Коломойського у Зе!владі.

Знайомство Богдана з Зеленським

До початку передвиборчої кампанії у різношерстній команді майбутнього президента Богдан виглядав чи не найбільш політично досвідченим.

Ще б пак, якщо Андрію Йосиповичу спаде на думку написати резюме – воно виглядатиме доволі строкато.

За свою кар'єру він встиг попрацювати адвокатом у Київському апеляційному суді, партнером у відомій юридичній компанії "Пукшин і партнери" і побути помічником одіозного тоді ще нардепа Андрія Портнова.

Політичний шлях Богдана теж доволі різнобарвний: у 2007 році невдало балотувався до Верховної Ради від "Нашої України-Народної самооборони" Ющенка-Луценка, працював заступником міністра юстиції Миколи Оніщука, а 2010 року переметнувся у протилежний політичний табір і пішов працювати в уряд Миколи Азарова уповноваженим з протидії корупції.

Після Революції Гідності знову змінив політичне забарвлення і став радником губернатора Дніпропетровської області, яким тоді був Ігор Коломойський. За його ж квотою потрапив у список "Блоку Петра Порошенка" на виборах 2014 року, але не пройшов.

Він все ще мав шанс стати парламентарем, коли до нього дійде черга в списку БПП. Проте на початку 2016 року Рада ухвалила так званий "закон про партійну диктатуру", який дозволив лідерам виключати кандидатів у депутати зі списків вже після виборів.

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Через місяць БПП скористалася новою нормою і виключила Богдана зі списку як людину "яка не бере участі у партійній діяльності". Він це розцінив як особисту помсту з боку тодішнього президента Порошенка. Втім вже через 3 роки він отримав можливість для сатисфакції, коли підтримав головного опонента Петра Олексійовича на виборах.

За словами самого Богдана, з Володимиром Зеленським вони знайомі більше 5 років. Хоча на самому початку спілкування було ситуативним. Знайомство стало ближчим, коли Богдан працював у Дніпрі радником Коломойського.

"Він часто приїжджав, часто ми зустрічалися в Києві. Це були такі світоглядні, філософські зустрічі – про війну, про майбутнє, про Росію, про те, що відбувається", – розповідав Богдан в інтерв'ю УП одразу після президентських виборів.

Андрій Богдан став одним з найбільш одіозних членів Зе!команди відтоді, як до неї долучився фото: Ельдар Сарахман

У 2014 році Богдан агітував Зеленського балотуватись на довиборах у Верховну Раду на окрузі в Дніпрі, який звільнився після перемоги Бориса Філатова на виборах мера Дніпра. Зеленський відмовився. І як показав час – недарма.

"Для мене був певний психологічний зовсім не жарт, а серйозна фраза, яку я йому сказав: "Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти надав людям надію?", – розповідав Богдан.

Предметна розмова про президентство між Зеленським і майбутнім головою його Офісу відбулася за рік до виборів. Як стверджує Богдан, саме він переконав керівника "Кварталу 95" балотуватися на вищу посаду в Україні.

Адвокат Коломойського

Чи не найпершим приводом для суспільного обурення щодо Богдана стала його робота на опального олігарха Ігоря Коломойського.

У квітні 2019 року журналісти програми "Схеми" розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, де в той час мешкав бізнесмен. А після переїзду олігарха в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.

Розслідувачі тоді з'ясували, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист Коломойського Андрій Богдан, який згодом став головним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

У 2014 році Богдан агітував Зеленського балотуватись на довиборах у Верховну Раду на окрузі в Дніпрі фото: ельдар сарахман

Богдан факт своєї співпраці з олігархом не приховував. Ще у 2016 році він прямо говорив журналістам "Української правди" про близькість до Коломойського та групи "Приват".

Та й сам бізнесмен відкрито розповідав, що Богдан був його особистим адвокатом, тому і прилітав до нього так часто.

Спочатку в штабі Зеленського говорили, що Богдан має до них відношення лише як "давній товариш" шоумена. Пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є лише одним із групи правників, які працюють на Зе!команду.

Проте вже 21 травня стало відомо, що Богдан не один із багатьох, а обраний. Як мінімум главою Офіса президента.

Коломойський розповідав, що продовжує зідзвонюватися зі своїм колишнім адвокатом вже після призначення того керівником ОП. Але рідко – Богдан тепер дуже зайнятий.

Співрозмовники УП в оточенні Коломойського у той же час розповідали, що голова ОП почав сторонитися олігарха та намагався зменшити його можливий вплив на роботу Офісу. "Усі думали, що він стане містком між олігархом та президентом, а Богдан навпаки вибудував стіну", – розповідає співробітник ОП.

Втім, журналісти стверджують, що Богдан щонайменше один раз таємно зустрічався з Коломойським у ресторані у центрі Києва. Бізнесмен цей факт заперечував.

Скандали

Андрій Богдан став одним з найбільш одіозних членів Зе!команди відтоді, як до неї долучився. Перш за все він привертав увагу як можливий канал впливу Коломойського, пізніше ставав "героєм" різного роду скандалів.

Ще до призначення Богдана на посаду ЗМІ звернули увагу, що він потрапляє під люстрацію. Соратник Зеленського двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. І тому "адвокатові Коломойського" за законом не можна було віддавати низку посад.

Попри це Богдан все ж очолив АП, яку пізніше перейменували на Офіс президента і таким чином вивели з-під дії закону "Про очищення влади". Сам юрист називав свою люстрацію несправедливістю.

Інший відомий скандал навколо Богдана стався півроку тому, коли він нібито написав заяву про звільнення. Журналістам кількох видань, в тому числі, УП, про "відставку" повідомило джерело у керівництві Офісу Зеленського.

"Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", – написав Богдан.

Ймовірно, того разу бажання було недостатньо, адже посада так і не звільнилась. Президент сказав тоді, що заяви писали всі в його команді: "Ми не тримаємося за крісла… Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче".

Цей інцидент викликав напруження у стосунках між Богданом і журналістами, які у фейковій відставці побачили спробу підірвати довіру до медіа.

Соратник Зеленського вже не вперше йшов у конфронтацію зі ЗМІ. Ще до приходу у владу він, наприклад, обізвав "журна.люхами" розслідувачів, пізніше пояснивше це емоціями.

Після того, як журналісти стали вимагати пояснень щодо псевдовідставки, Богдан заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів". Пізніше керівник ОП також звинувачував журналістів у корумпованості і говорив про потребу "самоочищення" ЗМІ.

Увесь цей час Богдан не полишав новинних стрічок через інші скандали. Серед них були як реальні, наприклад, французькі канікули на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом, так і вигадані, як то "вибитий зуб" голови СБУ Івана Баканова.

Ім'я президентського соратника також спливало на записах з кабінету Романа Труби, ексочільника Державного бюро розслідувань. Правоохоронець нібито обговорював із Богданом резонансні кримінальні справи, в тому числі, стосовно Петра Порошенка. Пізніше Труба заперечував такі розмови, а "зливи" називав фейком.

Не чужим для Богдана був і Київ, з якого він намагався вибити мера Віталія Кличка. Бажання створити проблеми столичному очільнику він проявляв достатньо публічно, навіть ходив на ток-шоу дебатувати.

Втім, Кличку вдалося встояти, передусім завдяки підтримці в протистоянні з Богданом з боку Андрія Єрмака

Роль у владі

Довгий час глава ОП всюди супроводжував президента – не тільки на офіційних зустрічах та робочих поїздках, а й на відпочинку.

Богданом ходив разом із Зеленським на одеський пляж, у тренажерну залу. Під час офіційного візиту до Канади разом з родиною Зеленських відвідав екскурсію до Ніагарського водоспаду.

Через постійну присутність поруч із Зе, Бодана навіть жартома почали називати "першою леді". Хоча це амплуа навряд чи відповідало характеру глави ОП – він гедоніст із авторитарними звичками, вибуховий, креативний та нестримний.

Вплив Богдана на Зеленського складно переоцінити. Саме він юридично вибудував схему розпуску Верховної Ради та перезапуску ЦВК, мав вирішальний дорадчий голос у питаннях ведення виборчої кампанії, наповнення списку партії "Слуги народу" і оперативного пошуку кандидатів на округи.

У перші місяці президентства Зеленського іноді здавалося, що не він, а саме Богдан насправді керує країною. Такою помітною була постать глави ОП.

Врешті – формування уряду так само відбувалось за активної участі Богдана. Чинного прем'єра Олексія Гончарука спершу на Банкову, а потім – в Кабмін запропонував саме глава ОПУ.

Він же за негласними домовленностями відповідав за те, щоб уряд Гончарука показував результати, а не лише свою відданість президенту.

Нещодавно Андрій Богдан став неформальним куратором правоохоронного блоку. Йому довірили відповідати за комунікації із НАБУ, САП, Офісом Генерального прокурора.

Ввечері 10 лютого усі керівники цих структур отримали повідомлення від Богдана, що відтепер він не займається роботою правоохоронних органів.

Причина звільнення

Стосунки Володимира Зеленського та Андрія Богдана почали псуватися на тлі медійних скандалів навколо останнього. Президента почало дратувати, що керівнику ОП приписують неймовірний вплив на нього.

Влітку 2019 року медіа ілюстрували матеріали про поїздки президента в регіони фотографіями, де Богдан щось шепоче йому на вухо. "Володимир Зеленський працює президентом в Офісі Андрія Богдана", – жартували у політичних колах. Через це Зеленський і почав дистанціюватися від свого керівника.

Ситуацією скористався Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак посів місце Андрія Богдана фото: ельдар сарахман

Поки наприкінці серпня усі обговорювали скандальну поїздку Богдана на весілля смотрящего від Мінюсту у Сен-Тропе, Єрмак в Офісі президента домовлявся із росіянами про великий обмін полоненими

Єрмак показував не тільки ефективність, але і вірність та підлабузництво президенту. І Зеленський це оцінив.

Розмови Єрмака з куратором України в Москві Дмитром Козаком швидко почали давати результат. Обмін полоненими 35 на 35 у вересні 2019 року, коли окупанти звільнили Сенцова, Кольченка, Клиха, Сущенка, моряків та решту. Повернення захоплених Росією українських кораблів і як апогей – зустріч у "нормандському форматі".

Після кожного такого досягнення Єрмак, про якого раніше ніхто не чув, ставав усе публічнішим і все ближче на фото підсувався до президента Зеленського. Відтісняючи Богдана.

Про напруження у команді Володимира Зеленського співрозмовники УП почали говорити ще восени 2019 року. Богдан все рідше з'являвся на публіці та у закордонних поїздках разом із президентом.

У січні протистояння стало публічним. 19 січня Андрій Богдан не прийшов на церемонію прощання із загиблими в Ірані.

"Українська правда" тоді дізналась, що відсутність глави Офісу президента на заході стала наслідком конфлікту з Андрієм Єрмаком.

Начебто, глава ОПУ, узгоджуючи деталі заходу, розмістив помічника президента у другий ряд – за спинами спікера, президента і прем'єра. Де тому і годилося б бути, згідно з дипломатичним протоколом.

Однак Єрмак, який відповідав за вирішення "іранської кризи", і який доклав чимало зусиль для того, щоб тіла загиблих повернули додому, вважав, що Богдан чинить несправедливо. І заявив про це президенту.

Зеленський заступився за свого помічника. Глава ОПУ на це сказав: "Тоді не прийду я".

За даними "Української правди", Богдан хотів звільнитися ще після цього інциденту, але тоді його відмовили заступники та найближче оточення. "Він привів багато людей у команду Зеленського і, звичайно, його бажання звільнитися багатьох налякало. – розповідає співрозмовник в оточенні Богдана. – Вмовляти не звільнятися до нього тоді приїхала купа людей у владі. Андрій вгамувався на час."

Володимир Зеленський на тлі цього і далі демонстрував свою прихильність до Єрмака.

1 лютого президент у своєму Офісі проводив інтерв'ю із потенційними кандидатами до оновленого уряду. Компанію йому склали перший помічник Шефір, прем'єр міністр Олексій Гончарук та Єрмак. Богдана, який був головним консультантом із кадрових питань та у питанні формування списків до ВР, на Банковій в той день не було.

Два співрозмовника в оточенні Богдана розповіли УП, що останньою краплею для вже колишнього голови Офісу президента стала поїздка Володимира Зеленського до Італії, де він зустрівся зокрема із Папою Римським. Президента супроводжував все той же Єрмак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у якого відносини із Богданом також не склалися.

фото: громадське

"Андрій – греко-католик зі Львова. І його не взяли у відрядження у Ватикан. Тут вже спрацювала особиста образа, після якої він у понеділок і пішов до президента на розмову", – розповідає УП співрозмовник у найближчому оточенні Богдана.

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За годину до звільнення Андрія Богдана в Інтерфаксі вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, де він визнав, що у його команді є конфлікти.

"Ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей, – зізнався Зеленський – Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все".

Втім, рокировка Богдана на Єрмака свідчить, скоріше, про політичну недалекоглядність Зеленського. Він вирішив гострий публічний конфлікт у своєму оточенні, позбавившись одного із перших та найважливіших членів своєї команди. Призначивши на посаду Офісу президента учасника цього протистояння.

Більш логічним у цій ситуації виглядало би рішення обрати нейтрального кандидата. Але Зеленський свідомо пішов іншим шляхом.

"Це протистояння, якби це не звучало, утримувало баланс у владі. Зараз він порушений і Єрмак точно скористається цією ситуацією для збільшення свого впливу на президента.І це дуже небезпечно", – ділиться із УП високопоставлений співрозмовник в ОП.

Найближчим часом "Українська правда" опублікує детальний портрет Андрія Єрмака, над яким наші журналісти працювали більше місяця та опитали понад 100 людей.

Українська правда