Свій – чужий: інтернет-лінчування або зворотна сторона "п'ятої влади"

"Бурная реакция интернет пользователей", "Критика социальных сетей", "возмущение Фейсбук аудитории".

Эти слова сопровождают шествие по миру "пятой власти" – силы объединенного цифрового сообщества. Эта сила потеснила как три старинные ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, так и сравнительно молодую четвертую власть – средства массовой информации.

Мы рукоплещем "пятой власти" за торжество Кипиани над Медведчуком, за принесенные украинцам извинения премьера Словакии, за отправленных в отставку Семочко и Гладковского.

Но также мы ощущаем ее присутствие в разгуле травли и хейта в социальных сетях, кибербуллинге и анонимных преследованиях, коллективных банах и спланированных интернет-атаках.

Противоречивость пятой власти описывает великолепная цитата советского диссидента, философа и культуролога Григория Померанца: "Дьявол начинается с пены на губах ангела... Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца".

Чему же служит негодующий интернет: добру или злу? Можно ли отделить голос критики от языка травли и ненависти? Разберемся в этом материале.

Хейт как основная форма общественного негодования

В 2019 году, выступая с речью перед студентами Джорджтаунского Университета (США), Марк Цукерберг произнес:

"Люди, обладающие властью масштабного самовыражения, представляют собой новый вид силы в мире – "пятую власть" наряду с другими властными структурами общества. Людям больше не нужно полагаться на традиционных привратников в политике или СМИ, чтобы их голоса были услышаны, а у этого есть важные последствия".

Создатель Фейсбука поставил силу объединенного голоса в социальных сетях вровень с другими властными структурами общества. Как и любая другая социальная сила, "пятая власть" не имеет модальности. Она ни плоха, ни хороша. Это лишь мощь, которая сокрушает преграды на своём пути.

Показательно, но механика проведения самых добрых и безобидных кампаний гражданских активистов ничем не отличается от беспощадной травли в социальных сетях.

Чей-то комментарий, пост или твитт обнажает проблему, резонирующую с мыслями многих людей. Подобные ситуации, как правило, вскрывают конфликт между убеждениями пользователей и реальным положением вещей. Грамотно подмеченная и остро сформулированная дилемма сподвигает интернет аудиторию высказываться и распространять информацию в сети.

Так и возникает общественный резонанс, и именно так в фокус публичного внимания попадают злободневные вопросы.

Однако все меняется, как только у проблемы, волнующей цифровое сообщество, возникает человеческое лицо. Интернет-пользователи легко находят ответственных за ценностный конфликт. И на головы этих "несчастных" обрушиваются ярлыки вперемешку с проклятиями. А в некоторых случаях дело доходит до неприкрытой травли и угроз.

Далеко за примерами ходить не надо.

Одна из вечных проблем украинской государственности – низкое доверие к судебной власти. Несколько лет назад украинские соцсети запестрели постами с фото до того момента неизвестной судьи из Ровенской области, Аллы Бандуры.

Служительница Фемиды вызвала волну насмешек своим аляповатым макияжем и безвкусной прической. Обсуждение ее внешности настолько увлекло фейсбук-сообщество, что о ней написала даже британская Daily Mail, сравнившая украинскую судью с ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма "Русалочка".

Вместе с этим в сети стихийно разошлись и менее безобидные ярлыки. Аллу Петровну окрестили "лицом украинского правосудия", представителем преступного синдиката и очередной судьей с "их виллами, машинами, самолетами".

Боль от высокой коррумпированности украинской власти нередко приводит к травле. При этом среди объектов всенародного преследования оказываются наименее подходящих для этого персонажи. Как это, например, произошло в истории с бывшей замминистра МВД Украины Анастасией Деевой.

Изначальным поводом для ее критики стал юный возраст как для такой должности. На момент назначения Анастасии было 24 года. Ненавистники не спешили разбираться в ее успехах, образовании и карьерных достижениях, а предпочли "домыслить" то, что должность она получила через постель. А для обоснования своей нетерпимости взяли откровенные давнишние фото Анастасии из социальных сетей. Девушку клеймили "чьей-то шлёндрой" и оскорбляли, называя "с@кой". Травля Анастасии достигла такого размаха, что дошла до страниц западной прессы.

Еще одна болезненная точка нашего общества – национальная идентичность. В начало 2021 года мишенью для осуждения в этом вопросе "назначили" не коварного политика, а вчерашнего тинейджера Таисию Онацкую, развлекающую свою трехмиллионную Тик Ток аудиторию под псевдонимом di.rubens. Девушка запостила немудреное видео в формате would you rather, где несколько раз подряд предпочла Россию другим странам, в том числе Украине.

Риторика осуждения практически сразу достигла критического градуса. Ни пол, ни возраст не останавливали комментаторов от проявления жгучей ненависти. Девушку называли: "хвойдою", "шмарою", "лярвою". Ей открыто угрожали, что в конце концов вынудило Таисию отключить телефон и временно отказаться от социальных сетей.

Маятник обвинений качнулся далеко за рамки темы "Украина или Россия" – девушку стыдили за откровенные фото, приписывали к электорату одиозных политиков и писали о ее невысоких умственных способностях.

Как и почему возникает такая реакция с обязательным переходом от темы обсуждения на личности?

В 2016 году группа ученых из Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США), исследуя причины отрицания фактов, не соответствующих твердым убеждениям людей, пришла к интересным выводам. На суждения, противоречащие взглядам испытуемых, мозг реагирует активизацией миндалины и островковой доли. То есть включаются те участки, которые отвечают за эмоциональные реакции и наименее связаны со способностью здраво рассуждать.

По мнению исследователей, убеждения – это продукт "системы-Я", нечто, воспринимаемое сознанием как неотъемлемая часть нас самих, такая же, как рука, нога, голова. И если этот краеугольный элемент личности сталкивается с угрозой в виде спорных взглядов или, того более, с отказом подобному мнению в праве на существование, организм мобилизует все ресурсы для защиты. Отсюда агрессия, враждебность и непримиримость.

Увы, ценностные конфликты ранят больнее ножа. Чувствуя угрозу своим взглядам и представлениям о мире, мы охотно назначаем "козла отпущения. В такой ситуации удерживать дискуссию в границах конструктивной критики – задача непосильная для большинства. Поэтому по своей безжалостности пятая власть может легко соперничать с диктаторскими режимами прошлого и современности.

"Осторожно ксенофобия!", или Почему критическое мышление бессильно

Большинство рекомендаций как преодолеть хейт в социальных сетях касаются проявления большей осознанности. Эмоции катализируют цепные реакции, а значит правом на публичное осуждение стоит пользоваться более осмотрительно. Следует воздерживаться от однобоких суждений и перехода на личности.

Однако, призывы "включать" критическое мышление словно отходят на второй план, когда речь идет о критике в интернете. Изначальный повод разногласий и его детальное обсуждение остаются в стороне. А полемика заполняется ярлыками и обвинениям, зачастую переходящими грани морали и здравого смысла.

По определению Международной энциклопедии социальных и поведенческих наук, "ярлыки" – главный проводник нетерпимости ко всему инородному.

Основа ксенофобии – это страх и враждебность по отношению к другим: группам, культурам и взглядам. Ее природа всегда иррациональна.

Ненавистники не отягощают себя излишней аргументацией. Их нападки растут в геометрической прогрессии, а доводы нередко за ними не поспевают. Поэтому, когда медиа предлагают врачевать это явление критическим мышлением, остается только развести руками.

"Не так важно, в чем конкретно они не правы, но они точно не правы". Эта фраза лучше всего описывает отношение к тем, кто вызывает бессознательную неприязнь. На поле враждебности бессмысленно взывать к конструктивному диалогу и требовать доказательств.

Известный социальный психолог и TED-спикер Джонатан Хайдт убежден: если присутствует нетерпимость, мыслительный процесс служит исключительно для оправдания эмоций и интуитивных антипатий. Рацио включается постфактум и лишь с одной единственной целью – убедить себя, что вы и вправду разобрались, что к чему.

Ксенофобия дает представление о бессознательной природе ненависти и страха. Однако уместно ли применение этого термина в случае публичных скандалов и интернет-хейта? Ведь зачастую этим понятием описываются только такие явления как расовая неприязнь и этническая нетерпимость.

Увы, расхождение во взглядах порождает враждебность не в меньшей мере, чем предубеждение перед людьми с отличающимися от твоего цветом кожи или сексуальной ориентацией.

По мнению ученых, в основе ксенофобии – конфликт между "своими" и "чужими". Это своеобразный природный механизм защиты от потенциально опасного влияния чужого и незнакомого, своеобразная социальная проекция инстинкта самосохранения.

Популярный биолог Роберт Сапольски соотносит это явление с родовым отбором и внутригрупповой взаимопомощью. Необходимость поддерживать родственников (соплеменников) и оборонятся от пришлых – это требование, продиктованное эволюцией.

Животные узнают друг друга по запаху, но в человеческом мире, где эта опция недоступна, идентификация проходит по внешнему виду, словам и поведению. Тот, кто похож на меня, имеет общие со мной взгляды – свой. А тот, чьи черты и высказывания для меня отталкивающие – чужой.

Ненавистными "чужими" чаще всего становятся наши собственные антиподы. Ученые все чаще опровергают тезис о том, что "противоположности всегда притягиваются". Подтверждение тому хейт-скандал с участием вышеупомянутой Тик Ток блогера di.rubens.

Изначально сторонами этого конфликта были максимально непохожие друг на друга персонажи. Анатолий Штефан, 37-летний кадровый военный, для которого патриотизм и национальная идентичность имеют стержневую значимость. И 20-летняя Таисия – девушка без высшего образования и профессии, получившая ошеломительную популярность за счет незамысловатого контента для молодежи. Налицо конфликты поколений, социальных ролей и конечно же гражданских позиций.

Можно ли вычленить в том хейте, который породила блогер своим нелепым выступлением, что-то одно? Не спешите с утвердительным ответом.

Вскоре после TikTok скандала произошел инцидент, который имел все шансы вызвать новую волну общенародного осуждения.

Владелец сгоревшего кафе Bistro Bistro, Ян Монастырский стал героем сети как честный труженик и талантливый предприниматель, построивший полюбившийся многим концепт уличной еды. Заведение Яна пострадало от пожара и огромное количество благодарных клиентов призвало в соцсетях помочь деньгами с восстановлением кафе. Призыв бросили селебрити и лидеры мнений: Андрей Федорив, Гарик Корогодский, Савва Либкин и многие другие. Однако, параллельно начали множится недоуменные комментарии касательного того, что Монастырский известен своими глумливыми высказываниями в адрес активистов Майдана.

В отличие от Таисии Онацкой, Ян Монастырский делал прямые заявления, однозначные по своему антипатриотическому посылу: "о патриотической п...те", украинском языке и Майдане. Эти комментарии Ян уже удалил. Однако ни к кибер травле, ни к цепной реакции прессы, ни к прочим атрибутам масштабного скандала эта ситуация не привела. Возможно не в последнюю очередь сыграло то, что для массовой аудитории Монастырский не был баловнем судьбы, чья медийная популярность приносит контракты и бренды, а человеком труда, создающим понятный продукт?

Неприятие к чужеродному и непонятному имеет глубинную физиологическую природу. Реакция на разные оттенки иного, чужие образы, идеи, запахи, вкусы, это реакция островковой зоны мозга. Она регулирует то, что мы считаем привлекательным, а что отвратительным – будь-то запах, вкус, сексуальный объект, идея или мнение, высказывание или суждение.

Сигналы островковой зоны предопределяют восприятие, довлея над рассудком. Поэтому поменять отношение к отталкивающим образам и персонажам так же сложно, как перепрограммировать тошноту или вожделение.

Увы, пятая власть могущественна именно потому, что для человека мир всегда будет делиться на "своих" и "чужих". Последние в лучшем случае кажутся смешными, а в худшем – вызывают отвращение и ненависть. Эти реакции слепы к фактам, глухи к доводам и совершенно бессердечны к тем, кого избрали своей мишенью.

Цепная реакция агрессии

Конфликт "свой"/"чужой" как основная предпосылка пятой власти налагает на нее еще одну особенность. Цифровое осуждение приводит в действие агрессия. Как только объект порицания выкажет возмущение критикой и допустит встречные нападки – скандал неизбежен.

Роковой ошибкой di.rubens стало то, что в ответ на критику Анатолия Штефана она попыталась уличить последнего в заказном характере нападок и фейковости его регалий. Фактически после этого конфликт, который на протяжении недели не замечали СМИ и лидеры мнений, разгорелся как пожар.

Для сравнения, другая TikTok блоггер, Лиза Леоненко, скомпрометировавшая себя нецензурной бранью в адрес украинского языка и заявившая, что она никогда не будет говорить на этом языке, практически избежала скандала. Несмотря на то, что как и Таисия, Лиза попала в базу Миротворец, ее извинения, принесенные на украинском языке, и заверения в том, что она признает свою ошибку, позволили поднявшейся волне осуждения сойти на нет.

Стоит отметить, что мы часто недооцениваем, какое значение для нас имеют наши собственные убеждения и стереотипы. Как только мы определяем себя через те или иные ценностные характеристики, они становятся неотъемлемой частью нашей личности и предметом защиты от любых посягательств. Сознанию абсолютно безразлично, испытывает ли боль наше тело, либо наш образ мысли подвергнут нападкам.

Украинская история хейта знает примеры того, что даже не прокоммуницированное устранение причины розни тушит скандал и сводит на нет попытки разжигания ненависти.

Так известная поп-певица Надя Дорофеева подверглась волне уничижительной критики за съемки бэкстейджа своего русскоязычного клипа на улице Институтской, где происходили трагические события Революции Достоинства.

Патриоты усмотрели в фото исполнительницы оскорбление памяти погибших и предательство идей Майдана. Дорофеева не отваживалась принести извинения и просто удалила из своего Инстаграма вызвавшее критику фото. Это поразительным образом сгладило ситуацию, не взирая на призывы активиста Сергея Стерненко множить критические посты в сетях, тема сошла на нет и волна хейта улеглась.

И с точностью до наоборот, рэпер Потап, обвиненный подписчиками в коллаборации с российской певицей Ольгой Бузовой, спровоцировал нетерпимость к своим действиям, записав пятиминутное видеообращение к хейтерам с хлестким и ироничным обвинением последних в поляризации общества и непатриотизме.

Один из посылов видео Потапа о том, что он и такие как он, "умеющие работать, ведущие страну вперед...", тем, кто его осуждает и умеет лишь "обсасывать его действия", спровоцировало волну ненависти и целый "букет" оскорбительных ярлыков в адрес певца и продюсера.

Групповое тождество, которое задает рамки "мы" и "они", крайне уязвимо для внешней агрессии. Любое выказывание агрессии по объединяющему признаку, любое противопоставление одной группы другой усиливает нетерпимость и провоцирует вспышки ненависти. Совершенно незнакомые люди, чьи "я" сплочены едиными взглядами и убеждениями, как один поднимаются на защиту себе подобных от идеологических хулителей. Встречая сопротивление, они лишь больше раскручивают маховик нетерпимости, воссоздавая цепную реакцию агрессии и гнева.

Вот почему пятая власть так умело разрушает карьеры, низвергает кумиров и сокрушает корпорации. А также с легкостью ломает судьбы, наносит глубокие травмы и заставляет её жертв бояться за собственную жизнь.

А есть ли выход?

Общечеловеческая ксенофобия и нетерпимость словно ждали социальных сетей, чтобы нестихающие конфликты между "своими" и "чужими" зазвучали с новой силой. Отношение к политике, религии и гражданским свободам делит страны, сообщества и семьи на непримиримых идеологических противников.

Поляризация общества – это одна из ключевых проблем настоящего. Марк Цукерберг, основатель сети Фейсбук в своем манифесте Building Global Community говорит о том, что преодолеть разделение людей по взглядам и убеждениям практически невозможно. Чем больше социальные сети обнажают особенности одной группы, тем меньше симпатии к ним испытывают носители противоположных взглядов. "Знакомство людей с противоположной точкой зрения на самом деле лишь углубляет поляризацию, представляя другие точки зрения как чуждые".

Преодоление проблемы "мы/они" основатель самой популярной социальной сети видит в сплочении противоборствующих лагерей через общие интересы. Увидеть в "них" – "нас", в "своих" – "чужих" – это ключ к преодолению нетерпимости и разобщенности.

Заявление Цукерберга может показаться пустой декларацией, но это лишь на первый взгляд. И пока самая популярная соцсеть ищет пути для претворения в жизнь заявлений своего основателя. Но все же на просторах интернета встречаются примеры удачных решений по преодоления ксенофобии и нетерпимости.

Ролик "Все, что нас объединяет" – лучший образчик устранения предпосылок для хейта и межгрупповой розни. В его основе простой психологический эксперимент. Авторы сформировали несколько групп людей: врачи, офисные работники, уличные ребята, представители этносов, рабочие, подростки. А потом просили выйти в центр комнаты тех, кто любит танцевать, у кого были приемные родители, кто верит в жизнь после смерти, кто терял близких, кто влюблялся и был любим.

Закадровый голос, словно обращается ко всем тем, кого снедает ненависть к себе подобным:

"И неожиданно появились не "они", а "мы". Мы те, кто унижал, и мы те, кто был унижен. Мы те, чье сердце разбито, и мы те, кто безумно влюблен. Мы те, кто не боится признаться в самом сокровенном, и мы те, кто признает эту смелость в других. Так может быть существует куда больше того, что объединяет нас, чем мы могли себе представить?"

Увы, делить мир на "своих" и "чужих" также естественно для человека, как дышать.

Настороженность и опаска ко всему не похожему помогали человечеству выживать десятки тысяч лет. Взгляды и убеждения иногда объединяют людей сильнее, чем кровно-родственные узы и, становясь отличительным признаком новосозданной группы, с рвением защищаются своими последователями от любых нападок и посягательств.

Нас не учат тому, что каждый призыв единомышленников к осуждению может закончиться разрушенной жизнью другого человека, или хуже того – испепеляющей рознью, которой не будет видно конца.

Каждый из нас способен призвать на свою сторону "пятую власть", но мало кто осознаёт ответственность за ее разрушительное действие. Ведь за объединяющей силой интернета так непросто разглядеть те же процессы, что привели к казни Джордано Бруно, позорному судилищу над Альфредом Дрейфусом или травле нобелевского лауреата, академика Сахарова.

Ненависть, которую мы проявляем к тем, кто атакует наши ценности, сродни инстинкту самосохранения: она бессознательна и слепа. Единственное, что может стать на ее пути – это разглядеть "своего" в "чужом".

И может каждый раз, когда рука тянется написать глумливый коммент, стоит представить себе, что через несколько секунд надпись "кто-то печатает комментарий..." под вашим постом в соцсети обернется потоком угроз и оскорблений лично вам.

Алексей Куприенко