Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад
Книгу "Справа Василя Стуса", в якій як адвокат поета фігурує політик Віктор Медведчук, після рішення суду на користь останнього розкупили впродовж години.
Джерело: автор-укладач книги Вахтанг Кіпіані та директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук у Facebook
Пряма мова Кіпіані: "За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні - прювєт куму Путіна.
Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва "Vivat", або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу.
Ми подамо апеляцію на це ганебне рішення судді Заставенко. Її голос тремтів - соромно було, певно".
Деталі: Директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук повідомила, що новий наклад додрукують, доки рішення суду не набуло чинності, орієнтовно - до 2 листопада.
Наразі вже було розповсюджено 19 900 книжок.
Додатковий наклад становитиме 3 500 примірників.
Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані.
Роздрібну ціну на книгу залишають 260 гривень.
Цьому передувало: 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.
У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.
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