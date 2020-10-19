Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

Книгу "Справа Василя Стуса", в якій як адвокат поета фігурує політик Віктор Медведчук, після рішення суду на користь останнього розкупили впродовж години.

Джерело: автор-укладач книги Вахтанг Кіпіані та директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук у Facebook

Пряма мова Кіпіані: "За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні - прювєт куму Путіна.

Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва "Vivat", або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу.

Ми подамо апеляцію на це ганебне рішення судді Заставенко. Її голос тремтів - соромно було, певно".

Деталі: Директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук повідомила, що новий наклад додрукують, доки рішення суду не набуло чинності, орієнтовно - до 2 листопада.

Наразі вже було розповсюджено 19 900 книжок.

Додатковий наклад становитиме 3 500 примірників.

Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані.

Роздрібну ціну на книгу залишають 260 гривень.

Цьому передувало: У 2018 році зі сценарію фільму "Заборонений" про Василя Стуса видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Зі слів учасників зйомок, продюсерам дзвонили "з адміністрації Медведчука" і вимагали прибрати сцену суду над поетом. Після скандалу знімальна група фільму вирішила дозняти видалену сцену суду за участю адвоката Стуса.

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.

Медведчук апелює до права на повагу до честі та гідності, недоторканість ділової репутації.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Передісторія:

Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.

Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.

Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.

Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

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