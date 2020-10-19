Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:30

Книгу "Справа Василя Стуса", в якій як адвокат поета фігурує політик Віктор Медведчук, після рішення суду на користь останнього розкупили впродовж години.

Джерело: автор-укладач книги Вахтанг Кіпіані та директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук у Facebook

Пряма мова Кіпіані: "За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні - прювєт куму Путіна.

Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва "Vivat", або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу.

Ми подамо апеляцію на це ганебне рішення судді Заставенко. Її голос тремтів - соромно було, певно".

Деталі: Директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук повідомила, що новий наклад додрукують, доки рішення суду не набуло чинності, орієнтовно - до 2 листопада.

Наразі вже було розповсюджено 19 900 книжок.

Додатковий наклад становитиме 3 500 примірників.

Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані.

Роздрібну ціну на книгу залишають 260 гривень.

Цьому передувало: 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.  

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Читайте також: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука 

"Чи можна принизити Генія?" 

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Теми: Медведчукісторіякультурасуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

документ Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука

У неділю COVID діагностували 4 766 жителям України

Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

відеоВбивство вчителя у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці

Усі новини...
Медведчук
Книга про Стуса: видавництво оскаржить перемогу Медведчука
Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука
Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука
Останні новини
12:48
Польща після низки антирекордів відкриє ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві
12:37
"Нафтогаз" випускає євробонди – медіа
12:30
Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад
12:27
Синоптик попереджає про заморозки, але пророкує потепління
12:21
Книга про Стуса: видавництво оскаржить перемогу Медведчука
12:16
У Києві 385 нових хворих на СOVID, 5 людей померли
12:13
Moody's знизило кредитний рейтинг Великої Британії
12:11
Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука
12:01
В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ
11:49
фотоОпублікували перше фото Балуха після побиття: він ходить
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!