Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

Книгу "Справа Василя Стуса", в якій як адвокат поета фігурує політик Віктор Медведчук, після рішення суду на користь останнього розкупили впродовж години.

Джерело: автор-укладач книги Вахтанг Кіпіані та директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук у Facebook

Пряма мова Кіпіані: "За годину книгу "Справа Василя Стуса" розкупили знов. Всі склади порожні - прювєт куму Путіна.

Але новий наклад знову буде! Тому раджу робити замовлення або на сайті видавництва "Vivat", або пишіть мені в месенджер. Ці замовлення будуть відправлені в першу чергу.

Ми подамо апеляцію на це ганебне рішення судді Заставенко. Її голос тремтів - соромно було, певно".

Деталі: Директор із маркетингу видавництва "Vivat" Катерина Аврамчук повідомила, що новий наклад додрукують, доки рішення суду не набуло чинності, орієнтовно - до 2 листопада.

Наразі вже було розповсюджено 19 900 книжок.

Додатковий наклад становитиме 3 500 примірників.

Передзамовлення на книгу можна зробити в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані.

Роздрібну ціну на книгу залишають 260 гривень.

Цьому передувало: 19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Читайте також: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука

"Чи можна принизити Генія?"

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних