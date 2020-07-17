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НАБУ оголосило підозри керівництву скандального суду Києва

П'ятниця, 17 липня 2020, 18:24
НАБУ оголосило підозри керівництву скандального суду Києва
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Джерело: Центр протидії корупції у Facebook, Національне антикорупційне бюро у Twitter

Деталі: За даними ЦПК, суддів підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

У НАБУ підтвердили інформацію про підозри, але про те, в чому підозрюються посадовці, бюро не уточнило.

Дослівно: "17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще 4 особам".

 
Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк

Що було раніше: Раніше в п’ятницю в Окружному адмінсуді Києва повідомили, що у них проводять обшуки. Серед озвучених підстав – нібито розслідування "справ Майдану".

У преслужбі суду зазначили, що їхній голова Павло Вовк у відпустці.

Водночас в НАБУ повідомили, що дійсно здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду Києва, а також в Державній судовій адміністрації "для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження".

Нагадаємо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Читайте також: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Українська правда

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Теми: НАБУОАСКсудПавло Вовк
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