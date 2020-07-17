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НАБУ оголосило підозри керівництву скандального суду Києва

П'ятниця, 17 липня 2020, 18:24
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк

НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Джерело: Центр протидії корупції у Facebook, Національне антикорупційне бюро у Twitter

Деталі: За даними ЦПК, суддів підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

У НАБУ підтвердили інформацію про підозри, але про те, в чому підозрюються посадовці, бюро не уточнило.

Дослівно: "17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові ДСА. Триває процес вручення підозр ще 4 особам".

 
Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк

Що було раніше: Раніше в п’ятницю в Окружному адмінсуді Києва повідомили, що у них проводять обшуки. Серед озвучених підстав – нібито розслідування "справ Майдану".

У преслужбі суду зазначили, що їхній голова Павло Вовк у відпустці.

Водночас в НАБУ повідомили, що дійсно здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду Києва, а також в Державній судовій адміністрації "для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження".

Нагадаємо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Читайте також: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Українська правда
Теми: НАБУсудКиївкримінал


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