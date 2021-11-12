Санкції від УП. Як розслідування "Української правди" повернуло під санкції РНБО приватні літаки

10 листопада Рада національної безпеки та оборони застосувала нові санкції проти приватних літаків.

Сталося це завдяки розслідуванню "Української правди". Матеріал "Полетіли з-під санкцій" ми опублікували 1 листопада.

Нам вдалося встановити, що санкції, які РНБО взимку наклала на приватні літаки, котрі нібито літали напряму до Російської Федерації, не діють.

Ми довели, що фігуранти змогли обійти і врятуватись від санкцій. Саме тому РНБО була вимушена застосувати нові.

У своєму розслідуванні за допомогою публічного онлайн радару та джерел в авіаційній сфері, УП у деталях розповіла, як два літаки, що мали стосунок до найближчого соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та одного з найбільших столичних забудовників Ігоря Кушніра, було продано до Сполучених Штатів Америки.

Там вони попри українські санкції літають вже третій місяць з новою американською реєстрацією.

Трохи інша ситуація із колишнім народним депутатом, а нині бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Він взагалі продав свій літак самому собі – перереєстрував з однієї компанії на іншу. І тому літак навіть спромігся "непомітно" для СБУ прилетіти і вилетіти з України.

Жодної публічної реакції відповідних органів на оприлюднені у нашому розслідуванні факти не було протягом дев’яти днів.

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А 10 листопада президент Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони, напередодні якого, схоже, члени РНБО і подивились розслідування УП "Полетіли з-під санкцій".

Ця історія про те, як саме "Українська правда" повернула під санкції олігархічні приватні літаки.

Як голова СБУ Іван Баканов переказував розслідування УП на брифінгу та чим секретар РНБО Олексій Данилов пояснив відсутність моніторингу санкцій протягом дев'яти місяців – дивіться у цьому сюжеті.

Михайло Ткач, УП