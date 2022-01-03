Що послухати під час канікул? Найкращі подкасти 2021 року від УП

"Українську правду" можна не тільки читати та дивитись, але і слухати. Для цього ми вже четвертий рік робимо подкасти.

Починаючи з літа 2019 року, коли у нас вийшов перший епізод подкасту "Кляті питання", і до цього дня, ми випустили приблизно 250 епізодів, які отримали понад 700 тисяч прослуховувань.

Якщо ви ще не доєдналися до армії прихильників подкастів, то маєте нагоду це зробити прямо зараз.

Ми обрали кілька цікавих епізодів, що виходили у 2021, після прослуховування яких, сподіваємось, ви будете уважніше слідкувати за нашим розділом з подкастами.

А якщо ви ще не знаєте що таке подкасти, то радимо прочитати наш текст про подкасти та як їх слухати.

"Став, бо задушу". 6 днів серпня, коли з'явилась Україна (подкаст "Українські 90-ті")

У 2021 році ми святкували 30 років Незалежності України. Нам давно хотілося детально дослідити, з чого почалася українська незалежність та що відбувалось у перші її роки.

Саме для цього ми запустили минулого року подкаст "Українські 90-ті", над яким плануємо працювати і надалі.

Як відомо, у ніч з 18 на 19 серпня 1991 року, у Москві стався путч, у результаті якого президент СРСР Михайло Горбачов був відсторонений від влади, а Радянським союзом мав керувати Державний комітет з надзвичайного стану, який запам'ятався своєю російською абревіатурою ГКЧП. Путч дуже швидко провалився, але мав свої серйозні наслідки - він підштовхнув Україну та інші Радянські республіки до проголошення незалежності.

У першому епізоді подкасту "Українські 90-ті" ми дуже змістовно дослідили, що відбувалось в Україні у перші дні путчу та як саме він наблизив незалежність України.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та Soundcloud.

Забрати все: Як Україну позбавили ядерної зброї? (Подкаст "Українські 90-ті")

У 90-х роках Україна стала без'ядерною державою, втративши третій у світі за кількістю ядерний потенціал. Ця тема є предметом спекуляцій – час від часу керівництво країни того часу звинувачують у тому, що "все здали", деякі популісти говорять про те, що Україні треба поновити свій ядерний статус і що це вирішить багато проблем.

Але чи був у України вибір і можливість залишити ядерну зброю? Як, взагалі, відбувалося роззброєння? І що Україна могла зробити інакше? У подкасті "Українські 90-ті" ми вирішили відповісти на ці запитання максимально змістовно.

Для підготовки цього епізоду ми спілкувалися з першим президентом України Леонідом Кравчуком, колишнім першим заступником міністра закордонних справ України Олександром Чалим, генерал-майором запасу Миколою Філатовим, колишнім міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрієм Костенком, науковою співробітницею проєкту з атомної/міжнародної безпеки у Белферському центрі науки та міжнародних стосунків при Гарвардському інституті державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді Мар’яною Буджерин.

Також ми використовували фрагменти інтерв'ю з першим міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком та колишнім дипломатом Володимиром Василенком.

Частина перша:

Частина друга:

Глобальна проблема Києва в тому, що міська влада – це представники бізнесу. Говоримо про проблеми з урбаністикою в столиці (подкаст "Кляті питання")

За що ми любимо Київ? За людей, які тут живуть, за архітектуру, яка його наповнює, за парки і каштани, за театри і концертні майданчики, за кафе і бари, за Дніпро, за його величність.

Але чи можна за щось не любити Київ? Нажаль, так. Київ грузне у заторах, його вигляд паплюжиться забудовою жилих комплексів, а пам'ятки архітектури перетворюються на бізнес-центри.

Недалекоглядність столичних менеджерів, відсутність довгострокової стратегії розвитку міста, жага до збагачення та корумпованість, що передається в органах місцевого самоврядування від скликання до скликання, потрохи руйнують Київ та погіршують нашу якість життя у ньому.

У подкасті "Кляті питання" ми вирішили пояснити чому так відбувається, розповісти ​ про забудовницьке лобі у Київській міській раді, проблеми з інфраструктурою у спальних районах столиці та те, яким може стати місто, якщо вже зараз нічого не змінювати.

Якщо ти пробіг 114 кілометрів Карпатами, то ти герой, і не важливо скільки часу це зайняло: історія про ультрамарафон (подкаст "Життя бентежне")

Один з подкастів, який ми запустили минулого року називається "Життя бентежне". Для цього подкасту ми просили різних людей розповісти власні особисті історії – сумні і веселі, надихаючі та повчальні.

Нам розповідали історії про те, як пропливли на саморобному плоту по Дніпру з Запоріжжя до Херсону, про те, як зіштовхнулися зі смертю, про життя з рідкісною генетичною хворобою та про насильство в ЛГБТ-парах.

Але оскільки це початок року, а початок року це завжди про виклик, про спроби почати щось нове, то ми вирішили поділитись надихаючою історією Дениса Соколова, який цього літа пробіг 114 кілометрів карпатськими горами та лісами.

Я вакцинувався. Що ж буде тепер з моїм ДНК? Говоримо про найбільші страхи щодо щеплення проти коронавірусу (подкаст "Температура – нормальна!")

Цього року дискусії між прихильниками та противниками щеплень втратили останні ознаки гуманності та цивілізованості, а старі фейки розповсюджують з новим ентузіазмом.

Серед противників вакцинації є такі, хто розповідає про змову фармацевтів, про страшного Біла Гейтса, який хоче підкорити людство, про вишки 5G, які гіпнотизують вакцинованих проти COVID-19.

Але разом з тим, є багато розгублених людей, які не можуть зрозуміти де правда у цьому потоці інформації і дизінформації, та щиро переживають, чи все буде з ними добре. "Чи буду я мати дітей", "Чи не зміниться моє ДНК", "Чи варто мені було щепитись, якщо я нещодавно перехворів", "А чи не помру я від вакцини за 2 роки"?

То ж ми записали подкаст з лікарем-інфекціоністом, головою Національної технічної групи з питань імунізації Федором Лапієм і пройшлися по основних страхах українців, які стосуються вакцинації. Якщо у вас є хтось, хто досі боїться вакцинуватись, то обов'язково дайте послухати цей епізод.

Невміння відпочивати як руйнівна поведінка: Вчимося правильно відпочивати разом з Аллою Рожковою (подкаст "Я не встигаю!")

Цей подкаст ми закінчили робити наприкінці 2020 року, але ми вирішили включити його у цей перелік з однієї причини: він буде дуже актуальним та корисним для тих людей, хто на початку року складає плани на рік, збирається підвищити свою продуктивність, навчитись чомусь новому та трошки змінити своє життя.

Автори подкасту Федір Попадюк та Анастасія Коріновська намагалися виправити свою власну ефективність за допомоги більш продуктивних гостей. Протягом сезону вони вчились планувати, ставити цілі, зосереджено працювати, боролись з трудоголізмом та вигоранням.

Взагалі, ми радимо слухати цей подкаст підряд, починаючи з першого епізоду, але тут поділимось актуальним епізодом, який навчить вас правильно відпочивати. Бо відпочивати теж треба вміти.

"Ранкова доза" тишини. Євген Плужник. Поему "Галілей" рекомендує Роман Романюк (подкаст "Ранкова доза")

Ще один з наших старих подкастів, який також буде актуальним під новий рік. У "Ранковій дозі" відомі митці, письменники, політики та блогери розповідали про свою улюблену літературну історію, а автори подкасту її озвучували.

Тож якщо ви хотіли прочитати якусь цікаву книжку під час різдвяних канікул, то "Ранкова доза" зможе вам стати у нагоді.

Ми вирішили опублікувати епізод, у якому журналіст УП та автор "Ранкової дози" Роман Романюк, радить поему "Галілей" Євгена Плужника.

"Якщо говорити про такі речі, як поема "Галілей", то рівних Євгену Плужнику майстрів і взагалі не знайдеться на все "Розстріляне відродження", - писав Романюк. У майстерності Плужника ви можете переконатись прямо зараз, прослухавши цей епізод подкасту