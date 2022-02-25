Хто денацифікує Путіна
"Чим жахливіше збрешеш, тим швидше тобі повірять", – писав Гітлер у своєму маніфесті "Майн кампф".
Заявляючи про те, що метою війни є "демілітаризація" та "денацифікація" України, Володимир Путін перевершив навіть біснуватого фюрера.
Саме під керівництвом Путіна Росія перетворилася на суцільний концтабір, де придушуються будь-які острівці вільнодумства, а телевізор остаточно переміг холодильник.
Саме під час 22-річного правління Путіна, "піднімаючись з колін", у Росії вистачало ресурсів хіба на те, щоб нарощувати свої мілітарні амбіції та фантомні імперські болі.
Втім, у Путіна були вчителі й окрім Гітлера.
"Денацифікацією" займався і Сталін, який депортував цілі народи.
І Хрущов, який жорстоко придушив Угорське повстання 1956-го.
І Брежнєв, який танками закатав під асфальт Празьку весну 1968-го.
"Бензоколонка на колесах", як називав Росію американський сенатор Джон Маккейн, завжди була і "казармою на колесах".
Вже 8 років Україна це відчуває на собі. Сьогодні особливо гостро.
"Українська правда" пропонує згадати приклади фантомної "денацифікації" в історії – від царя Ірода до наших днів.
Автор тексту - Михайло Кригель, Колажі - Андрій Калістратенко