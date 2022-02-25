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Хто денацифікує Путіна  

Михайло КригельП'ятниця, 25 лютого 2022, 18:20
Колаж: Андрій Калістратенко

"Чим жахливіше збрешеш, тим швидше тобі повірять", – писав Гітлер у своєму маніфесті "Майн кампф".

Заявляючи про те, що метою війни є "демілітаризація" та "денацифікація" України, Володимир Путін перевершив навіть біснуватого фюрера.

Саме під керівництвом Путіна Росія перетворилася на суцільний концтабір, де придушуються будь-які острівці вільнодумства, а телевізор остаточно переміг холодильник. 

Саме під час 22-річного правління Путіна, "піднімаючись з колін", у Росії вистачало ресурсів хіба на те, щоб нарощувати свої мілітарні амбіції та фантомні імперські болі.

Втім, у Путіна були вчителі й окрім Гітлера. 

"Денацифікацією" займався і Сталін, який депортував цілі народи. 

І Хрущов, який жорстоко придушив Угорське повстання 1956-го. 

І Брежнєв, який танками закатав під асфальт Празьку весну 1968-го.

"Бензоколонка на колесах", як називав Росію американський сенатор Джон Маккейн, завжди була і "казармою на колесах".

Вже 8 років Україна це відчуває на собі. Сьогодні особливо гостро.

"Українська правда" пропонує згадати приклади фантомної "денацифікації" в історії – від царя Ірода до наших днів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор тексту - Михайло Кригель, Колажі - Андрій Калістратенко

Теми: ПутінРосіявійнаУкраїнаісторія
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