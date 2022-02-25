Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кто денацифицирует Путина

Михаил КригельПятница, 25 февраля 2022, 17:20
Коллаж: Андрей Калистратенко

"Чим жахливіше збрешеш, тим швидше тобі повірять", – писав Гітлер у своєму маніфесті "Майн кампф".

Заявляючи про те, що метою війни є "демілітаризація" та "денацифікація" України, Володимир Путін перевершив навіть біснуватого фюрера.

Саме під керівництвом Путіна Росія перетворилася на суцільний концтабір, де придушуються будь-які острівці вільнодумства, а телевізор остаточно переміг холодильник. 

Саме під час 22-річного правління Путіна, "піднімаючись з колін", у Росії вистачало ресурсів хіба на те, щоб нарощувати свої мілітарні амбіції та фантомні імперські болі.

Втім, у Путіна були вчителі й окрім Гітлера. 

"Денацифікацією" займався і Сталін, який депортував цілі народи. 

І Хрущов, який жорстоко придушив Угорське повстання 1956-го. 

І Брежнєв, який танками закатав під асфальт Празьку весну 1968-го.

Реклама:

"Бензоколонка на колесах", як називав Росію американський сенатор Джон Маккейн, завжди була і "казармою на колесах".

Вже 8 років Україна це відчуває на собі. Сьогодні особливо гостро.

"Українська правда" пропонує згадати приклади фантомної "денацифікації" в історії – від царя Ірода до наших днів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор тексту - Михайло Кригель, Колажі - Андрій Калістратенко

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраинаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
интервью

Соломия Бобровская: Самым большим неприверженцем демобилизации является Генштаб, но я его понимаю

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий
интервью

"У вас позвоночник есть?". Историк Александр Зинченко о нерешительности США, слепоте Европы и украинской травме

— Евгений Руденко

"Херсон был победой и жертвой всех – от рядового до генерала". Наступление весной – осенью 2022 года глазами инженерной группы

— Ольга Кириленко

Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам

— Рустем Халилов
интервью

Мария Берлинская: У нас сейчас даже не патовая ситуация, а момент проигрыша

— София Середа

Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим

— Михаил Кригель

Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

— Роман Романюк, Роман Кравец
репортаж

Разъединение с Россией. Как избавляется от советских мифов город, где поклялись на верность московскому царю

— Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Видео

"Под крышей" Олега Татарова. УП нашла имение, в котором проживает заместитель руководителя Офиса президента

— Михаил Ткач

Холод, мыши и артиллерийские дуэли. Как зима влияет на боевые действия

— Евгений Будерацкий