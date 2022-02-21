Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання ОРДЛО.

Джерело: Путін під час відеозвернення до росіян 21 лютого, та у включенні з Кремля

Деталі: На підписанні присутні ватажки фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

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Пряма мова Путіна: "Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення: негайно визнати незалежність та суверенітет "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім і ратифікувати угоду про дружбу з цими "республіками".

Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму".

Деталі: Російське телебачення спочатку показало звернення Путіна до росіян, а потім "церемонію підписання документів" у Кремлі.

ВІДЕО ДНЯ

Президент держави-агресора у своєму зверненні почав далеко з історичного екскурсу з традиційною "мантрою" про "єдиний народ", та того, що Україну "створив Ленін".

Путін традиційно вживав тези пропаганди про "кривавий переворот 2014 року", "розгул радикалізму", "військову накачку Заходом" і т.д. і т.п.

Очільник РФ знову повторив, що Росія нібито думає про свою безпеку і звинуватив НАТО у ворожій політиці.

Путін знову звинуватив офіційний Київ в ескалації на Донбасі, мовляв саме українська сторона "вбиває там мирних жителів" і готує "бліц-криг".

Що передувало: 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу синхронно звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Цього ж дня члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення у понеділок.

Формування бойовиків продовжують обстріли на Донбасі з важкої артилерії. Російська ж пропаганда продовжує плодити фейки про "українських диверсантів" та "обстріли" Ростовської області РФ з території України.