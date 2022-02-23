Ахметов і Пінчук повернулися в Україну

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук 23 лютого повернулися до Києва, увечері у президента запланована зустріч із топ-50 великого бізнесу.

Джерело: "Українська правда" з аеропорту

Пряма мова Ахметова: "Обов’язково мені сказати, скільки я буду, скільки не буду (в Україні – ред.). Я був тут, буду тут. Мені здається, головне, що я роблю, а не скільки я тут перебуваю чи не перебуваю".

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Деталі: Бізнесмен додав, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде "робити все, щоб її захистити: захистити наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність, а найголовніше – людей".

Пряма мова Ахметова: "Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес… Людей у біді ми не залишимо".

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Віктор Пінчук в аеропорту "Київ" Фото Михайла Ткача, УП

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