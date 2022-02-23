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Ахметов і Пінчук повернулися в Україну

Ірина Балачук, Михайло ТкачСереда, 23 лютого 2022, 15:10
Ахметов і Пінчук повернулися в Україну
Рінат Ахметов. Скриншот з відео

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук 23 лютого повернулися до Києва, увечері у президента запланована зустріч із топ-50 великого бізнесу.  

Джерело: "Українська правда" з аеропорту

Пряма мова Ахметова: "Обов’язково мені сказати, скільки я буду, скільки не буду (в Україні – ред.). Я був тут, буду тут. Мені здається, головне, що я роблю, а не скільки я тут перебуваю чи не перебуваю".  

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Деталі: Бізнесмен додав, що Україна наразі в небезпеці, тому він буде "робити все, щоб її захистити: захистити наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність, а найголовніше – людей".

Пряма мова Ахметова: "Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес… Людей у біді ми не залишимо". 

ВІДЕО ДНЯ
 
Віктор Пінчук в аеропорту "Київ"
Фото Михайла Ткача, УП

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Передісторія: 

  • 22 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу.
  • 13 лютого "Українська правда" повідомила, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України напередодні 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
  • Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
  • Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що Ахметов і Пінчук вилетіли з України. У пресслужбі Ахметова заявили, що він повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
  • Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ"  заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень. 

Теми: АхметовУкраїнабізнес
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