Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у січні та лютому 2021 року літав до Відня з дружиною бортом, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Джерело: розслідування УП "Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії"

Від джерел у правоохоронних органах вдалося отримати документи, які свідчать про те, що Арахамія під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною. Двічі приватним літаком який належить структурам пов'язаним з Фірташем.

Пряма мова: "Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію у якої кількість бортів нараховує кілька сотень, тому це як "убер" викликати і ви не розумієте, яким літаком полетите.

У мене є документи, я обіцяв офрекорд показати справжню причину мого польоту туди. Там немає жодної політики чи підтексту.

Причина у мене реально поважна, не хочу говорити на всю країну – це медична причина.

Тоді був ковідний локдаун. По-іншому не вийшло вилетіти. Я не дуже люблю літати приватними бортами, тому що це елементарно дуже дорого. Навіть для мене, хоча я доволі заможна людина".

Деталі: Керівник президентської фракції визнає, що перельоти як виявилося здійснювалися літаком із структур Фірташа.

Пізніше помічник нардепа не на камеру показав папери, які свідчать про те що дружина Арахамії двічі замовляла у грузинської турфірми медичні послуги включно із трансфером.

Вартість кожного вояжу до Відня становила 24 тисячі євро.

Приватний літак, дійсно, можна орендувати через сайт і коштує переліт Київ-Відень-Київ близько близько тридцяти тисяч євро.

Оплачувала перельоти, за словами Арахамії, його дружина, тому цієї інформації не буде у декларації.

Пряма мова: "Тому що якщо я зараз в декларації оплачую переліт, маю подати повідомлення до НАЗК і вся країна потім у всіх новинах пише: Арахамія кудись полетів.

Це неправильно… Тому що в результаті отримуєш негатив на рівному місці".