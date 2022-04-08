"Дубайская народная республика". Як російська еліта втекла до Еміратів
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни цивілізованого світу відреагували запровадженням санкцій проти держави-агресора. Заможні росіяни, або так звані представники кремлівської еліти, одразу ж відреагували виїздом з країни. Навіть стовпи режиму Путіна, схоже, не бажають нести відповідальність за свої дії та жити під жорсткими обмеженнями.
Одним із центрів заможної російської еміграції став Дубай. Об'єднані Арабські Емірати жодним чином не засудили дії Путіна й надалі більше ніж лояльно ставляться до великих грошей з Росії.
"Українська правда" продовжує цикл матеріалів зі спільного з читачами пошуку та викриття російської еліти в Дубаї. Раніше ми розповідали про віллу глави Чечні Рамзана Кадирова.
Кремлівська пропаганда from Дубай
Три тижні тому кремлівський політолог та пропагандист Сергій Марков включався в ефір одного з пропагандистських каналів.
Тоді, як і 8 років поспіль, як і протягом 44-х днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Марков захищав Путіна та розповсюджував фейки про Україну на користь Кремля. На цьому включенні за спиною у Маркова видно яскраву картину.
За цією картиною можна впізнати готель у Дубаї Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach.
"Война идет приблизительно так, как и планировалась, единственное что она значительно растягивается", – каже Марков з двокімнатного номера вартістю 500 доларів за добу.
Російський пропагандист, схоже, не готовий жити під санкціями, які були накладені на країну за ті дії, що він захищає та виправдовує.
Друг друга Путіна
4-го квітня Mercedes Gelandewagen їде Дубаєм. В авто лунають пісні Ірини Круг та Михайла Боярського.
Анонс pic.twitter.com/iWso6bfhIo— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) April 8, 2022
За кермом – Володимир Плотніков. Плотніков – депутат Пермської міської думи.
Але куди впливовіша посада Плотнікова інша – віцепрезидент федерації дзюдо Росії.
Перший віцепрезидент цієї федерації – один із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, компанії якого займались будівництвом Кримського мосту після окупації півострова. Сам Плотніков хизувався своєю дружбою з Ротенбергом навіть в інтерв'ю.
У 2018-му році Плотніков публічно заявляв, що Росії не вистачає Сталіна, а з початком військового наступу російських військ в Україні, схоже, переїхав жити до Дубая. На свою віллу. Сторінка в інстаграм дружини Плотнікова Олени – неабияке джерело інформації.
Останнє фото Олени Плотнікової з Москви було 22-го лютого, за два дні до початку наступу.
Відтоді вже більше місяця Плотнікова перебуває в Дубаї з короткими перервами на Мальдівські острови.
Поряд з дружиною на фото часто позує і друг Ротенберга, який чомусь замість роботи в інтересах громади Пєрмі віддав перевагу громаді Дубая.
Знайти віллу Плотнікова в Дубаї було непросто, адже для цього потрібно було передивитись усі фото в Інстаграм сторінки його дружини.
Олена дуже обережно фотографується, так, щоб на фото не потрапляли характерні риси місцевості, які б могли допомогти виявити розташування вілли. Геотег фотографій інформує лише про те, що живе родина на насипній пальмі Джумейра.
Але у 2017-му році Олена Плотнікова, хизуючись черговим новим авто, таки опублікувала потрібну інформацію про віллу. А саме її номер.
Так ми виявили, що вілла розташована на листі пальми Джумейра під позначкою "М", будинок під номером 65.
Закрита вулиця недоступна для сервісу Google Street View через приватність, але джерела "Української правди" є і на цій вулиці. Завдяки їм вдалося побачити, як виглядає вілла Плотнікова.
Подібні вілли на пальмі Джумейра коштують близько 20 мільйонів доларів.
У своєму Інстаграм Плотнікова жодним чином не коментує питання війни, живе повним життям, так, наче нічого не відбувається на її батьківщині й з близькими друзями її чоловіка. З дивану вілли в Дубаї вона радить як росіянам перемогти стрес, який зараз накопичився.
Крила Ротенбергів в Дубаї
Друг Плотнікова та один з найближчих соратників Путіна Аркадій Ротенберг, схоже, теж відсиджується у Дубаї.
Літак Ротенберга Bombardier Global 5000 з початку війни тиждень не залишав Москву, 1-го березня вилетів на Мальдіви, 4-го прилетів у Дубай і до сьогоднішнього дня перебуває в цьому еміраті.
Літак Bombardier Global 5000 брата Ротенберга Бориса також більше місяця не вилітає з Дубая. З початку повномасштабного вторгнення він взагалі не відвідував Росію, 28-го лютого літак вилетів з Ніцци до Дубая, де й знаходиться сьогодні.
Брати Ротенберги наразі перебувають під санкціями США, Великобританії та ЄС.
Олігархи "incognito"
Дубай також є безпечною схованкою і для яхт російських олігархів. Завдяки одній з них нам вдалося відстежити місцезнаходження цілої групи представників російської еліти.
Це сімдесятиметрова яхта Titan російського олігарха Олександра Абрамова стоїть у порту Дубая.
Абрамов – один із найближчих бізнес-партнерів Романа Абрамовича. Він володіє майже 20% акцій гірничо-металургійної компанії Evraz, контрольованої Романом Абрамовичем, і посідає 25-ту сходинку у списку найбагатших російських бізнесменів за версією журналу Forbes.
Один із літаків Абрамова AIRBUS A-319 ще 23-го лютого вилетів з Москви на Мальдіви. Згодом прилетів до Дубая. Відвідав Туреччину і до Москви більше не повертався.
Другий літак, яким користується Абрамов, BOMBARDIER Global 6000 28-го лютого прилетів до Дубая і відтоді перебуває там.
У середині січня поточного року, майже за місяць до оголошення Росією війни, яхту Абрамова "Titan" перегнали з Європейського Союзу до Азії. З Іспанії на Мальдіви. Там вона і зустріла війну. Далі "Titan" пришвартували в Дубаї, де корабель простояв майже місяць.
4-го квітня яхта вийшла з порту і зупинилася на день неподалік від берега.
Вночі корабель не повернувся до берега. Натомість два катери "Тitan 1" і "Titan 2" сходили від яхти на берег і одразу повернулись назад.
Катери дістались до яхт-клубу одного з найдорожчих готелів у Дубаї Bulgari Resort, Dubai.
За інформацією з наших джерел, у готелі Bulgari наразі мешкає російська акторка Олександра Корендюк, яку британські таблоїди пов'язують з Романом Абрамовичем.
Найдорожчий літак у флоті Абрамовича, BOEING 787 вартістю близько 300 мільйонів доларів, прилетів до Дубая 28-го лютого, тобто за чотири дні після початку війни. 4-го березня злітав до Москви, того ж дня повернувся до Дубая і більше звідти нікуди не вилітав.
Також, за даними співрозмовників УП, вже другий місяць тут мешкає з родиною російський бізнесмен Юрій Кочеринський. Кочеринський – основний власник холдингу ТАЛТЕК, до якого входять активи у вугільній, машинобудівній та транспортній галузях.
За інформацією джерел "Української правди", зі статусом "incognito" в готелі мешкає також підсанкційний російський олігарх та разом з тим депутат Державної думи Андрій Скоч з родиною. Скоч посідає 21-е місце у російському списку Форбс.
99-метрова яхта Скоча Madame GU, схоже, також перебуває у Дубаї, як і її власник, "incognito".
Востаннє яхта була на радарі Marinetraffic 6-го березня у порту Дубая. В тому ж порту, де ставить свою яхту Абрамов.
Далі яхта зникла з радарів. Джерела УП відвідали порт, але яхти Madame GU там вже немає.
Ще одне підтвердження, що підсканкційний олігарх втік до Дубая – приватний борт Скоча AIRBUS A-319. Літак вилетів до Дубая місяць тому, 6-го березня, і відтоді перебуває в ОАЕ.
Два тижні тому редакція "Української правди" звернулася до читачів з проханням допомогти у пошуку інформації про російську еліту у Дубаї. Місці, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії стало однією зі схованок для награбованих російських грошей та родин російських еліт.
Це другий матеріал, у якому присутня інформація від читачів, які відгукнулися на наш заклик.
Перший матеріал Дубай – СИЛА! Вілла – ДОН! ми опублікували на минулому тижні. Дякуємо за вашу підтримку. Ми продовжуємо разом з читачами УП працювати в цьому напрямку. "Якщо ви і ми, то це – всі".
Михайло Ткач, УП