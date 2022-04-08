"Дубайская народная республика". Як російська еліта втекла до Еміратів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни цивілізованого світу відреагували запровадженням санкцій проти держави-агресора. Заможні росіяни, або так звані представники кремлівської еліти, одразу ж відреагували виїздом з країни. Навіть стовпи режиму Путіна, схоже, не бажають нести відповідальність за свої дії та жити під жорсткими обмеженнями.

Одним із центрів заможної російської еміграції став Дубай. Об'єднані Арабські Емірати жодним чином не засудили дії Путіна й надалі більше ніж лояльно ставляться до великих грошей з Росії.

"Українська правда" продовжує цикл матеріалів зі спільного з читачами пошуку та викриття російської еліти в Дубаї. Раніше ми розповідали про віллу глави Чечні Рамзана Кадирова.

Дубай, березень 2022-го року

Порт, Дубай, березень 2022-го року

Кремлівська пропаганда from Дубай

Три тижні тому кремлівський політолог та пропагандист Сергій Марков включався в ефір одного з пропагандистських каналів.

Скріншот з ефіру програми "Летучка live", березень 2022-го

Тоді, як і 8 років поспіль, як і протягом 44-х днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Марков захищав Путіна та розповсюджував фейки про Україну на користь Кремля. На цьому включенні за спиною у Маркова видно яскраву картину.

Картина, на фоні якої Марков вийшов ефір програми "Летучка live", березень 2022-го

За цією картиною можна впізнати готель у Дубаї Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach.

Сайт: tripadvisor.ru

"Война идет приблизительно так, как и планировалась, единственное что она значительно растягивается", – каже Марков з двокімнатного номера вартістю 500 доларів за добу.

Російський пропагандист, схоже, не готовий жити під санкціями, які були накладені на країну за ті дії, що він захищає та виправдовує.

Друг друга Путіна

4-го квітня Mercedes Gelandewagen їде Дубаєм. В авто лунають пісні Ірини Круг та Михайла Боярського.

За кермом – Володимир Плотніков. Плотніков – депутат Пермської міської думи.

Видання "Новый компаньон", Константин Долгановский

Але куди впливовіша посада Плотнікова інша – віцепрезидент федерації дзюдо Росії.

Перший віцепрезидент цієї федерації – один із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, компанії якого займались будівництвом Кримського мосту після окупації півострова. Сам Плотніков хизувався своєю дружбою з Ротенбергом навіть в інтерв'ю.

Володимир Плотніков з Володимиром Путіним сайт properm.ru

Скріншот з сайту zvzda.ru

У 2018-му році Плотніков публічно заявляв, що Росії не вистачає Сталіна, а з початком військового наступу російських військ в Україні, схоже, переїхав жити до Дубая. На свою віллу. Сторінка в інстаграм дружини Плотнікова Олени – неабияке джерело інформації.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Останнє фото Олени Плотнікової з Москви було 22-го лютого, за два дні до початку наступу.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official з геотегом "Москва"

Відтоді вже більше місяця Плотнікова перебуває в Дубаї з короткими перервами на Мальдівські острови.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Поряд з дружиною на фото часто позує і друг Ротенберга, який чомусь замість роботи в інтересах громади Пєрмі віддав перевагу громаді Дубая.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Знайти віллу Плотнікова в Дубаї було непросто, адже для цього потрібно було передивитись усі фото в Інстаграм сторінки його дружини.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Олена дуже обережно фотографується, так, щоб на фото не потрапляли характерні риси місцевості, які б могли допомогти виявити розташування вілли. Геотег фотографій інформує лише про те, що живе родина на насипній пальмі Джумейра.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Але у 2017-му році Олена Плотнікова, хизуючись черговим новим авто, таки опублікувала потрібну інформацію про віллу. А саме її номер.

Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Так ми виявили, що вілла розташована на листі пальми Джумейра під позначкою "М", будинок під номером 65.

Вілла з позначкою "М" на листі пальми Джумейра Скріншоти з сервісу ​​google maps

Закрита вулиця недоступна для сервісу Google Street View через приватність, але джерела "Української правди" є і на цій вулиці. Завдяки їм вдалося побачити, як виглядає вілла Плотнікова.

Скріншот із сервісу ​​google maps

Фото вілли Володимира Плотнікова

Подібні вілли на пальмі Джумейра коштують близько 20 мільйонів доларів.

Фото вілли Володимира Плотнікова

У своєму Інстаграм Плотнікова жодним чином не коментує питання війни, живе повним життям, так, наче нічого не відбувається на її батьківщині й з близькими друзями її чоловіка. З дивану вілли в Дубаї вона радить як росіянам перемогти стрес, який зараз накопичився.

Вілла Плотнікових в Дубаї Скріншот сторінки в instagram plotnikova_elena_official

Крила Ротенбергів в Дубаї

Аркадій Ротенберг і Володимир Путін у Севастополі GETTY IMAGES

Друг Плотнікова та один з найближчих соратників Путіна Аркадій Ротенберг, схоже, теж відсиджується у Дубаї.

Літак Ротенберга Bombardier Global 5000 з початку війни тиждень не залишав Москву, 1-го березня вилетів на Мальдіви, 4-го прилетів у Дубай і до сьогоднішнього дня перебуває в цьому еміраті.

Літак Аркадія Ротенберга jetphotos, © Christian Cruhl

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 1-е березня

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 2-е березня

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 4-е березня

Літак Bombardier Global 5000 брата Ротенберга Бориса також більше місяця не вилітає з Дубая. З початку повномасштабного вторгнення він взагалі не відвідував Росію, 28-го лютого літак вилетів з Ніцци до Дубая, де й знаходиться сьогодні.

Літак Бориса Ротенберга jetphotos, © Baszb

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 28-е лютого

Брати Ротенберги наразі перебувають під санкціями США, Великобританії та ЄС.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Михайло Ткач, журналіст УП Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства Приєднатись

Олігархи "incognito"

Дубай також є безпечною схованкою і для яхт російських олігархів. Завдяки одній з них нам вдалося відстежити місцезнаходження цілої групи представників російської еліти.

Яхта Titan Олександра Абрамова портал Charterly

Це сімдесятиметрова яхта Titan російського олігарха Олександра Абрамова стоїть у порту Дубая.

Яхта Titan, порт Дубая, квітень 2022-го року

Олександр Абрамов ruspekh.ru

Абрамов – один із найближчих бізнес-партнерів Романа Абрамовича. Він володіє майже 20% акцій гірничо-металургійної компанії Evraz, контрольованої Романом Абрамовичем, і посідає 25-ту сходинку у списку найбагатших російських бізнесменів за версією журналу Forbes.

Олександр Абрамов і Роман Абрамович Lenta.ru

Один із літаків Абрамова AIRBUS A-319 ще 23-го лютого вилетів з Москви на Мальдіви. Згодом прилетів до Дубая. Відвідав Туреччину і до Москви більше не повертався.

Літак Олександра Абрамова planespotters.net, © Thomas Vatany

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 23-тє лютого

Дані онлайн радару globe.adsbexchange

Другий літак, яким користується Абрамов, BOMBARDIER Global 6000 28-го лютого прилетів до Дубая і відтоді перебуває там.

Літак Олександра Абрамова planespotters.net, © Karl Dittlbacher

Дані онлайн радару globe.adsbexchange за 28-ме лютого

У середині січня поточного року, майже за місяць до оголошення Росією війни, яхту Абрамова "Titan" перегнали з Європейського Союзу до Азії. З Іспанії на Мальдіви. Там вона і зустріла війну. Далі "Titan" пришвартували в Дубаї, де корабель простояв майже місяць.

Дані онлайн радару marinetraffic

4-го квітня яхта вийшла з порту і зупинилася на день неподалік від берега.

Дані онлайн радару marinetraffic за 4-е квітня

Вночі корабель не повернувся до берега. Натомість два катери "Тitan 1" і "Titan 2" сходили від яхти на берег і одразу повернулись назад.

Дані онлайн радару marinetraffic

Яхта і катер Абрамова nauticexpo.com

Катери дістались до яхт-клубу одного з найдорожчих готелів у Дубаї Bulgari Resort, Dubai.

Bulgari Resort, Dubai joinup.ua

Bulgari Resort booking.com

За інформацією з наших джерел, у готелі Bulgari наразі мешкає російська акторка Олександра Корендюк, яку британські таблоїди пов'язують з Романом Абрамовичем.

Найдорожчий літак у флоті Абрамовича, BOEING 787 вартістю близько 300 мільйонів доларів, прилетів до Дубая 28-го лютого, тобто за чотири дні після початку війни. 4-го березня злітав до Москви, того ж дня повернувся до Дубая і більше звідти нікуди не вилітав.

Літак Романа Абрамовича jetphotos, © Siegi N

Дані онлайн радару globe.adsbexchange

Також, за даними співрозмовників УП, вже другий місяць тут мешкає з родиною російський бізнесмен Юрій Кочеринський. Кочеринський – основний власник холдингу ТАЛТЕК, до якого входять активи у вугільній, машинобудівній та транспортній галузях.

Юрій Кочеринський glavportal.ru

За інформацією джерел "Української правди", зі статусом "incognito" в готелі мешкає також підсанкційний російський олігарх та разом з тим депутат Державної думи Андрій Скоч з родиною. Скоч посідає 21-е місце у російському списку Форбс.

Андрій Скоч people.su

99-метрова яхта Скоча Madame GU, схоже, також перебуває у Дубаї, як і її власник, "incognito".

Яхта Madame GU Андрія Скоча topyachts.com.ua

Востаннє яхта була на радарі Marinetraffic 6-го березня у порту Дубая. В тому ж порту, де ставить свою яхту Абрамов.

Дані онлайн радару marinetraffic за 6-е березня

Далі яхта зникла з радарів. Джерела УП відвідали порт, але яхти Madame GU там вже немає.

Дані онлайн радару marinetraffic

Ще одне підтвердження, що підсканкційний олігарх втік до Дубая – приватний борт Скоча AIRBUS A-319. Літак вилетів до Дубая місяць тому, 6-го березня, і відтоді перебуває в ОАЕ.

planespotters.net, © Fedor Kabanov

Дані онлайн радару flightradar24

Два тижні тому редакція "Української правди" звернулася до читачів з проханням допомогти у пошуку інформації про російську еліту у Дубаї. Місці, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії стало однією зі схованок для награбованих російських грошей та родин російських еліт.

Це другий матеріал, у якому присутня інформація від читачів, які відгукнулися на наш заклик.

Перший матеріал Дубай – СИЛА! Вілла – ДОН! ми опублікували на минулому тижні. Дякуємо за вашу підтримку. Ми продовжуємо разом з читачами УП працювати в цьому напрямку. "Якщо ви і ми, то це – всі".

Михайло Ткач, УП