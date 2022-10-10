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Як виглядає Київ після ракетних ударів

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, Дмитро РяснийПонеділок, 10 жовтня 2022, 23:13
колаж: Андрій Калістратенко

229-ий день повномасштабного вторгнення почався для України із затяжних повітряних тривог, гучних вибухів і вже традиційних перекличок зі словами "усі живі?" у соцмережах. 

Цього дня, 10 жовтня, Росія запустила по території України 87 (!) ракет і 24 безпілотники, витративши на це щонайменше 400 мільйонів доларів.

За кілька годин масованих обстрілів РФ забрала життя 14 людей і понад 90 травмувала. Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура в більш ніж 20 населених пунктах

 

Значна частина ракетних ударів прийшлася на Київ – у столиці пошкоджено понад 70 об‘єктів, серед яких як навчальні заклади, музеї, так і об‘єкти критичної інфраструктури.

Фотографії з палаючими автівками та загиблими людьми біля Київського університету ім. Шевченка розлетілися по всіх соцмережах.  

 

Чимало уваги дісталося пішохідному скляному мосту ("мосту Кличка"), який, на відміну від Кримського мосту, встояв.

Як виглядає Київ після масованого ракетного удару – у репортажі "Української правди".

 

P.S. Усі локації на відео є цивільними та впізнаваними об‘єктами. Відео опубліковане за кілька годин після обстрілу та не розголошує секретної інформації.

Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, Дмитро Рясний

Теми: Київобстрілвибух
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