Ракети РФ вразили інфраструктуру 20 населених пунктів, загроза зберігається – Генштаб

Внаслідок масованого ракетного удару з боку росіян за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів України, окупанти завдали понад 84 удари, українці знищили 56 повітряних цілей.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 10 жовтня

Дослівно: "Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках.

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Противник вчергове завдав ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах.

Внаслідок масованого ракетного удару за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вкотре загинули цивільні люди".

Деталі: Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

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Силами й засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі. Попереджає Генштаб.

Водночас, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції українських військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.