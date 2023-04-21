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Русский Лазурный берег. "Украинская правда" нашла поместья российской элиты на "лазурке"

Михаил Ткач, Екатерина Каплюк — Пятница, 21 апреля 2023, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Російські олігархи, сенатори, депутати, чиновники протягом десятиліть вкладали гроші в нерухомість на коштовному Лазурному березі Франції.

Сен-Тропе, Канни, Антіб, Ніцца. Десятки маєтків, квартир та земельних ділянок. Сотні мільйонів євро за розкіш не жити в Росії, а відчувати свою причетність до світової еліти. 

З літа минулого року мальовничий Лазуровий берег наче завмер. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну постійні завсідники "лазурки", російські олігархи, більше не можуть відвідувати країни Європейського Союзу через санкції. А їхні маєтки здебільшого перебувають під арештом.

"Українська правда" вирушила на пошуки нерухомості російських еліт. І це перша частина нашого дослідження. 

Михайло Ткач, Катерина Каплюк

Темы: ФранцияолигархиРосcиянедвижимость
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