Кінець епохи Зеленського

Чотири роки тому, 20 травня 2019-го, обійняв посаду шостий президент України Володимир Зеленський.

Новий глава держави обіцяв співгромадянам "кінець епохи бідності" та "кінець епохи брехні", а його політичні противники чекали, коли закінчиться епоха самого Зеленського.

Точніше, навіть не епоха: в уяві опонентів прихід Володимира Олександровича на Банкову виглядав короткочасним історичним непорозумінням. Вважалося, що президент-дилетант зазнає фіаско набагато швидше, ніж його попередники – професійні політики.

Скептики не сумнівалися, що популярність Зе лусне, наче та мильна бульбашка. Що це станеться протягом лічених місяців. Що профан Зеленський зможе втриматися на плаву лише в тепличних умовах, за дуже сприятливої зовнішньої кон'юнктури.

Однак у реальності все сталося з точністю до навпаки.

На президентську каденцію Зеленського припали дві кризи, немислимі у 2019 році: спершу пандемія коронавірусу, потім повномасштабне російське вторгнення. А поточний рівень довіри до президента перевищує 80% – і це більше, ніж було на момент вступу на посаду.

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Звісно, мають рацію спостерігачі, які стверджують, що на руку Зе грає консолідація країни у воєнний час. Але це не вся правда: оскільки аномальна соціологічна динаміка була продемонстрована Зеленським ще до великої війни.

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Достатньо вивчити порівняльну інфографіку, датовану осінню 2021 року. Якщо народне розчарування в Порошенку та Януковичі здебільшого виявлялося незворотним, то шостий президент періодично відігравав втрачені раніше відсотки.

Наче тій ляльці-неваляйці, гаранту вдавалося відновлювати рівновагу після чергового падіння.

Можливо, даються взнаки навички Зеленського як професійного актора. Володимир Олександрович звик "відчувати зал" – і готовий оперативно коригувати власний образ, відштовхуючись від запитів аудиторії глядачів. Навіть якщо ця аудиторія обчислюється не сотнями людей, а мільйонами.

Нинішній Зеленський має небагато спільного із Зеленським зразка 2021 року та ще менше спільного із Зеленським-2019. Але в будь-якому амплуа – чи то президент-миротворець, чи то президент-воїн – він виглядає доволі органічно.

Хай там що, у травні 2019-го ніхто не міг уявити, що засновник "95 кварталу" буде надзвичайно популярним по чотирьох роках президентства, причому на тлі повномасштабної війни.

Непримиренні противники Зе опинилися в незавидному становищі. І промовистіше про це свідчать аргументи, якими вони змушені оперувати. Наприклад, цей фрагмент із гучної статті історика Олександра Зінченка:

"Курс долара у квітні 2019 року був 27 грн. Через 4 роки став – 37 гривень за долар.

Курс євро у квітні 2019 року був 30 гривень, став – 41 гривня за євро.

Бензин коштував 26-30 грн за літр, став – 46-48 грн".

Ймовірно, сам того не усвідомлюючи, автор відтворив улюблену риторику проросійських сил після 2014 року: "За Януковича долар був по 8, а тепер по 27. Доскакалися на своєму Майдані?!".

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Друзі Кремля порівнювали ціни на бензин і продукти харчування до і після Майдану і вважали свою аргументацію надзвичайно переконливою – але не зустрічали розуміння в українському суспільстві.

Більшість українців сприймали перемогу Майдану як закономірний та природний історичний процес: а раз так, Майдан не можна було звинувачувати в російській агресії та супутніх економічних проблемах.

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Навпаки, для Москви та її прихильників Майдан був неприродним відступом від нормального ходу історії, результатом тимчасового запаморочення. Передбачалося, що нагадування про долар по 8 сприятиме народному протверезінню.

Про таке ж протверезіння вже п'ятий рік мріють прихильники Петра Порошенка.

Але Росія так і не дочекалася масового покаяння українців за Майдан, а шанувальники п'ятого президента не дочекаються масового покаяння співгромадян за обрання Зеленського.

Наступником Порошенка не став представник Антимайдану – і, вочевидь, на зміну Зеленському теж не прийде представник скривдженої партії реваншу.

Як і народне повстання осені 2013-го, прихід Зе до влади не був ані прикрою випадковістю, ані протиприродним відхиленням від нормального історичного процесу.

Чотирирічна епоха Зеленського вже вмістила в собі більше драматичного та героїчного, ніж десятирічне правління Кучми.

Володимиру Олександровичу вже забезпечено місце в підручниках історії. Інтрига у тому, коли і на якій ноті завершиться його епоха.

Чи відбудуться чергові президентські вибори навесні 2024 року – чи їх доведеться перенести?

Чи піде Зеленський на другий строк – і якщо так, то чи буде його переобрано?

Наскільки тривалим та успішним виявиться його повоєнне президентство?

Поки що відповіді на ці запитання немає і не може бути.

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По-справжньому серйозним ударом по політичному майбутньому Зеленського стала би програна війна. Але, напевно, навіть найзатятіші хейтери Зе не бажають його поразки ціною поразки власної Батьківщини.

А перемога України у війні з Росією автоматично обернеться особистим тріумфом президента. І, звичайно, в цьому разі виникає ризик того, що Володимир Олександрович забронзовіє. Захопиться спочиванням на лаврах, повірить у власну безальтернативність, еволюціонує в класичного автократа та запропонує країні нехитру формулу "Є Зеленський – є Україна, немає Зеленського – немає України".

Такі побоювання вже лунають серед опозиційної інтелігенції.

Хоч як не парадоксально, від такого сценарію гаранта може утримати навіть не опір суспільства, а власні амбіції. Прагнення піднятися над своїми попередниками – і досягти того, що ще не вдавалося нікому з них.

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За всю історію незалежної України жоден вітчизняний президент не зумів піти красиво.

Леонід Кравчук був змушений покинути свою посаду достроково, програвши вибори опозиціонерові Кучмі.

Віктор Ющенко поставив антирекорд, спробувавши переобратися і набравши принизливих 5,45%.

Петро Порошенко зазнав розгромної поразки від вчорашнього актора-коміка.

Леонід Кучма протримався на Банковій два повні строки, але йти йому довелося під революційне скандування "Кучма, Янукович – нари будуть поруч".

Про втечу самого Януковича не варто навіть згадувати.

Але Володимир Зеленський має шанси стати винятком. Сприятливий результат війни подарує гаранту унікальну опцію – покинути президентську посаду, залишившись народним улюбленцем.

Піти не під улюлюкання натовпу, а під оплески співвітчизників та закордонних глядачів. Піти не переможеним, а переможцем.

Володимир Олександрович – натура артистична, і гарний відхід з Банкової може здатися йому не менш спокусливим варіантом, ніж президентство.

А чи випаде Зеленському така можливість, і чи скористається нею нинішній глава держави, ми дізнаємося вже в осяжному майбутньому.

Михайло Дубинянський

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