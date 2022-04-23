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Три роки по тому

Михайло ДубинянськийСубота, 23 квітня 2022, 09:00
колаж: Андрій Калістратенко

Мирная Франция готовится выбрать между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен, а тем временем сражающаяся Украина отметила третью годовщину самых ярких президентских выборов в отечественной истории. Выборов, принесших сенсационную победу профессиональному шоумену и разделивших страну на условные 73% и 25%.

Еще пару месяцев назад казалось, что электоральный раскол, случившийся весной 2019-го года, не подлежит преодолению. Чтобы заслонить его, потребовалось полномасштабное вражеское вторжение на нашу землю. 

Сегодня миллионы украинцев ощущают себя единой политической нацией, а не избирателями Зеленского или Порошенко: хотя самая непримиримая часть общества все-таки продолжает вести междоусобные битвы в фейсбуке. А еще у нас появилась возможность по-новому оценить бурные события трехлетней давности. 

В апреле 2019-го побежденный Петр Порошенко позиционировал себя как президента войны, ведущего бескомпромиссный бой с Москвой и не подлежащего замене. В то же время победивший Владимир Зеленский воспринимался как президент мира (в глазах относительного большинства своих сторонников) или же как президент капитуляции (по мнению абсолютного большинства хейтеров). 

Но 24-го февраля 2022-го обнулило прежние стереотипы, представив бывших соперников в ином свете.

Теперь очевидно, что Петр Порошенко останется в истории президентом ограниченного гибридного противостояния. А Владимир Зеленский – президентом открытой большой войны. Причем такое распределение ролей было бы неверно сводить лишь к прихоти Кремля – немаловажную роль сыграли действия двух украинских лидеров. 

Гибридный характер войны в предыдущие годы во многом зависел от дипломатического мастерства Порошенко – с точки зрения его поклонников. Или же от оппортунизма пятого президента – по версии его критиков. 

Фактически тактика Петра Алексеевича сводилась к тому, чтобы не отнимать у России надежду на полноценный политический реванш в Украине. Надежду хоть и иллюзорную, но удерживавшую Кремль от масштабной военной авантюры. 

Этому способствовали пресловутые Минские соглашения, не выполнявшиеся на практике, но теоретически позволявшие внедрить "ЛДНР" в украинское тело.

Этому способствовала бурная деятельность Медведчука и "Оппоплатформы", почти не встречавшая препятствий со стороны тогдашней власти. 

Этому способствовало свободное функционирование целого медиа-холдинга, работавшего на Москву. 

Всего перечисленного было недостаточно для реальной победы пророссийских сил: но довольно для того, чтобы Кремль верил в возможность такой победы. 

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Пока на горизонте маячила надежда получить послушную Украину в целости и сохранности, у агрессора не было резонов штурмовать Киев, обстреливать Харьков и бомбить Львов. 

Как долго можно было размахивать морковкой воображаемого политического реванша перед носом у кремлевского осла? Могло ли ограниченное гибридное противостояние продлиться более восьми лет? 

Удалось бы президенту Порошенко поддерживать прежний курс в случае переизбрания на второй срок? Ответов на эти вопросы уже не будет: история не знает сослагательного наклонения. 

А изъявительное наклонение заставляет признать, что украинский отход от гибридности начался в феврале 2021-го: после атаки на путинского кума и его медиа-империю. Мотивы, подтолкнувшие президента Зе к этому дерзкому шагу, можно оценивать по-разному. 

Одни скажут, что Зеленским двигала природная честность и смелость. Другие заявят, что гарант заботился о рейтинге и не задумывался о далеко идущих последствиях. Третьи – в унисон кремлевской пропаганде – свяжут тогдашнее решение Банковой с приходом нового президента в Белый дом. 

Но, как бы то ни было, удар по пророссийской пятой колонне отнял у Москвы иллюзию, будто покорение Украины может быть достигнуто политическими средствами. И это стало для Кремля одним из аргументов в пользу широкомасштабного вторжения. 

Война, которую приходится вести шестому президенту, лишь отдаленно напоминает войну, с которой имел дело пятый. 

Больше нет стыдливых эвфемизмов, дипломатических и торговых отношений с агрессором, лживого "ихтамнет" и возможности спрятаться от кровопролития в киевских ресторанах и ночных клубах. 

Зато есть страна на военном положении, ракетные удары по всей территории Украины, потопленный флагман Черноморского флота РФ и невообразимый ранее масштаб человеческих страданий. Буча и Бородянка, Николаев и Чернигов, Херсон и Мариуполь стали платой за право называть вещи своими именами. 

Парадокс в том, что пропагандистские образы Петра Порошенко и Владимира Зеленского, эксплуатировавшиеся три года назад, кардинально разошлись с их реальными историческими ролями. А заодно и с приоритетами значительной части электората, голосовавшего за них или против них на последних президентских выборах. 

Для многих избирателей Зеленского, уставших от войны еще в 2014-2019-ом годах, более предпочтительным было президентство Петра Алексеевича с его вялотекущей гибридностью. 

Напротив, многие избиратели Порошенко, утомленные гибридной фальшью и жаждавшие открытой схватки с врагом, дождались момента истины при Владимире Александровиче. 

24-го февраля оба электоральных лагеря получили шанс многое переосмыслить и излечиться от политического сектантства. Те, кто верил, будто кровопролитие на Донбассе не заканчивается из-за корыстных интересов президента Порошенко, были посрамлены. 

Те, кто авансом записывал президента Зеленского в "малороссы", "капитулянты" и "предатели", смогли убедиться в своей неправоте. 

Те, кто весной 2019-го жаловался на усталость от войны, познакомились с подлинной войной и реальной усталостью. А те, кто три года назад призывал драться с Москвой по-настоящему и освободиться от постылой гибридности, узнали истинную цену свободы.   

Полномасштабное вражеское вторжение поместило в одну лодку всех тех, кто упорно цепляется за комплексы и обиды трехлетней давности. 

Ни российские пули, ни российские снаряды, ни российские ракеты не делают различий между 73% и 25%. И будущая победа Украины так или иначе окажется общей: даже если впоследствии ее попытаются растащить по отдельным политическим квартирам

Михаил Дубинянский

Теми: війнаЗеленськийПорошенкоукраїнці
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