Заступника генпрокурора Симоненка звільнили з посади

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка".

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