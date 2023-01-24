Заступника генпрокурора Симоненка звільнили з посади
Вівторок, 24 січня 2023, 10:22
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі.
Джерело: пресслужба ОГП
Дослівно: "Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка".
Що було раніше:
- 23 січня УП повідомляла, що Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.
- Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського.
- Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
ВІДЕО ДНЯ