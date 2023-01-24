Заступника генпрокурора Симоненка звільнили з посади

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка".

Що було раніше:

23 січня УП повідомляла, що Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського.

Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.