Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медіа під ударом та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат

"Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 17:00
Медіа під ударом та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат

Атака на українських журналістів-розслідувачів – такою була головна тема нового випуску "УП.Чат".

Його гостями стали журналістки Анастасія Усенко та Тетяна Даниленко, а також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва разом із гостями обговорила тиск на журналіста Юрія Ніколова, до оселі якого 14 січня ломилися невідомі, стеження за співробітниками проєкту розслідувань Bihus.Info та реакцію влади. 

Реклама:

 

Теми: медіавладаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді

Що буде після F-16. Які західні літаки й вертольоти можуть посилити армійську авіацію України

— Євген Будерацький
інтерв'ю

Блаженніший Святослав Шевчук: Частина суспільства хоче перекласти свою відповідальність на ЗСУ. Хіба це не зневага?

— Роман Кравець
Пояснюємо

Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

— Євген Будерацький
інтерв'ю

Командувач ВМС Неїжпапа: Дрони – це ще один спосіб мочити русню, але не єдиний

— Роман Романюк

"Я бачив українські танки в Москві". Сни та реальність батьків Героя Небесної Сотні Гурика

— Євген Руденко

"Якщо не стане України – нахєра мені це все". Павло Маков про Харків, сади війни, політиків-одноденок і Росію-людожера

— Михайло Кригель
інтерв'ю

"Врятувати всіх вже не вдасться". Кліматологиня Світлана Краковська про проблеми клімату, війну та приклад, який Україна показує світу

— Дмитро Сімонов

Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море 

— Роман Романюк
Відео

"Ну як можна тут жити, скажіть?" Репортаж із розтрощеної Авдіївки

— Ольга Кириленко
Пояснюємо

Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду 

— Євген Будерацький, Рустем Халілов, Ольга Кириленко, Соня Лукашова