Медіа під ударом та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат

Атака на українських журналістів-розслідувачів – такою була головна тема нового випуску "УП.Чат".

Його гостями стали журналістки Анастасія Усенко та Тетяна Даниленко, а також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва разом із гостями обговорила тиск на журналіста Юрія Ніколова, до оселі якого 14 січня ломилися невідомі, стеження за співробітниками проєкту розслідувань Bihus.Info та реакцію влади.

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