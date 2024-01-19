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Медиа под ударом и теплая ванна для власти – новый выпуск УП.Чат

"Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 17:00
Медиа под ударом и теплая ванна для власти – новый выпуск УП.Чат

Атака на українських журналістів-розслідувачів – такою була головна тема нового випуску "УП.Чат".

Його гостями стали журналістки Анастасія Усенко та Тетяна Даниленко, а також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва разом із гостями обговорила тиск на журналіста Юрія Ніколова, до оселі якого 14 січня ломилися невідомі, стеження за співробітниками проєкту розслідувань Bihus.Info та реакцію влади. 

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Темы: медиавластьСМИ
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