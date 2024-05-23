Угорський бастіон Шуфрича 

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в середині 2022 року читачі "Української правди" надіслали нам ось це фото.

На ньому – автівка в хорошій комплектації вартістю приблизно 70 тисяч доларів. Цей автомобіль на угорській реєстрації стоїть на парковці British International School неподалік від центру угорської столиці, міста Будапешт.

Ми запам'ятали цю машину, адже, за словами співрозмовників УП, на ній іноді привозив свою дитину до британської школи народний депутат України нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Втім, куди частіше до школи приїжджала дружина депутата Шуфрича – Катерина.

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Відтоді минуло два роки. Нестор Шуфрич встиг отримати підозру в державній зраді та роботі на Росію і зараз перебуває в CІЗО.

Нещодавно ми таки дістались угорської столиці та, ясна річ, не могли не дослідити, як живе родина проросійського політика в проросійському Будапешті. І що найважливіше – де. А точніше – в кого.

Подробиці – в нашому новому матеріалі.

Михайло Ткач