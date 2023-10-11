Шуфрич програв апеляцію: його залишили під вартою
Середа, 11 жовтня 2023, 16:11
Апеляційний суд 11 жовтня розглянув скаргу на запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу й залишив його під вартою.
Джерело: "Суспільне"
Пряма мова судді: "Залишити без змін (запобіжний захід — ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення".
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Деталі: На час засідання суд дозволив Шуфричу сидіти поруч з адвокатами.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.
- Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
- Тоді ж суд обрав запобіжний захід Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.