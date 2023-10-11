Шуфрич програв апеляцію: його залишили під вартою

Апеляційний суд 11 жовтня розглянув скаргу на запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу й залишив його під вартою.

Джерело: "Суспільне"

Пряма мова судді: "Залишити без змін (запобіжний захід — ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення".

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Деталі: На час засідання суд дозволив Шуфричу сидіти поруч з адвокатами.

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