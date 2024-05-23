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Венгерский бастион Шуфрича

Михаил ТкачЧетверг, 23 мая 2024, 22:44
коллаж: Андрей Калистратенко

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в середині 2022 року читачі "Української правди" надіслали нам ось це фото. 

 

На ньому – автівка в хорошій комплектації вартістю приблизно 70 тисяч доларів. Цей автомобіль на угорській реєстрації стоїть на парковці British International School неподалік від центру угорської столиці, міста Будапешт. 

Ми запам'ятали цю машину, адже, за словами співрозмовників УП, на ній іноді привозив свою дитину до британської школи народний депутат України нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Втім, куди частіше до школи приїжджала дружина депутата Шуфрича – Катерина. 

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Відтоді минуло два роки. Нестор Шуфрич встиг отримати підозру в державній зраді та роботі на Росію і зараз перебуває в CІЗО

Нещодавно ми таки дістались угорської столиці та, ясна річ, не могли не дослідити, як живе родина проросійського політика в проросійському Будапешті. І що найважливіше – де. А точніше – в кого.

Подробиці – в нашому новому матеріалі. 

Михайло Ткач 

Темы: ВенгрияШуфричденьгиавто
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