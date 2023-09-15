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Шуфричу оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 14:45
Шуфричу оголосили підозру в держзраді
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

Джерело: пресслужба СБУ, ОГП

Деталі: Офіційно повідомляється, що за матеріалами спецслужби прокурори ОГП вручили нардепу повідомлення про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). 

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Дослівно спецслужба: "Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві".

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Деталі: Уточнюється, що наразі за місцями проживання нардепа та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Що передувало: У п'ятницю 15 вересня стало відомо, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ. У нього виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ.

Також СБУ знайшла документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком, за підписом позбавленого нині українського громадянства екснардепа Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Теми: ШуфричСБУдержзрада
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