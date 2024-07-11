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Як спрацювало рішення перекинути людей з тилу на фронт – репортаж УП з позицій 110 бригади 

Ольга Кириленко, Євген Руденко — Четвер, 11 липня 2024, 05:30

Серед завдань, які Володимир Зеленський ставив новопризначеному головкому Олександру Сирському в лютому 2024-го, було переведення військовослужбовців з тилових підрозділів у бойові.

Дослівно в традиційному вечірньому зверненні президента це звучало так: 

"Зараз Сили оборони України – це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід (…)".

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З одним із прикладів втілення того самого "іншого підходу" журналісти УП стикнулися на Покровському напрямку наприкінці червня. 

Неподалік села Новоолександрівка – передостаннього населеного пункту перед дорогою Покровськ – Костянтинівка, до якої тягнуться росіяни – працював новостворений FPV-розрахунок із трьох колишніх бійців Військової служби правопорядку. 

Командир групи на позивний "Гашик", зовнішній пілот – Чіга та сапер – Плоха. Усім на вигляд – до 30 років. Наймолодшому, Чізі, у травні тільки-но виповнилося 25. 

Усі троє ще пару місяців тому стояли на Чернігівщині на блокпостах, перевіряли документи і виписували штрафи військовим з ознаками алкогольного сп'яніння. Хоча, зізнається командир групи Гашик, останнього з доброти душевної він всіляко старався уникати. 

– Ну як це так – за 50 грамів залишити людину без зарплати? – пригадував він у розмові з УП свою службу у ВСП. 

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Навесні у військову частину тогочасних ВСП-шників прийшов наказ про переведення N-ної кількості людей у 110-ту окрему механізовану бригаду імені Марка Безручка. Тоді 110-ту, яка була на короткому відведенні після двох років оборони Авдіївки, відправили "гасити пожежу" на Покровському напрямку. Тамтешній прорив росіян, який почався із захоплення Очеретиного в середині квітня, й досі не вдалося зупинити.

Росіяни щотижня стають ближчими до дороги Покровськ – Костянтинівка, якою можна рухатися як у напрямку Покровська, так і Краматорської агломерації. Станом на 10 липня, за даними українських OSINTерів DeepState, до неї лишається 6 кілометрів. 

Після надходження наказу на переведення в 110-тку Гашика, Чігу й Плоху на два місяці відправили в навчальний центр. Там вони з нуля вчилися літати на симуляторі, а згодом і на повноцінному FPV-дроні.

– Найважче – це тримати дрон на одному місці в повітрі, бо в FPV немає стабілізатора, – розповідав УП Чіга. – Взагалі, є таке уявлення, що літати на дронах найкраще виходить у молодих хлопців, які грали в комп'ютерні ігри. У них ніби як моторика пальців вже налаштована. Але коли я потрапив у бригаду, я побачив купу дорослих чоловіків, у яких виходить не гірше. 

Чи вдалося колишнім ВСП-шникам за два місяці навчитися літати на FPV (спойлер – ви будете здивовані), скільки FPV-дронів на день вони можуть собі дозволити запустити (теж будете здивовані) та як взагалі виглядає обстановка на Покровському напрямку – дивіться в новому репортажі УП. 

На момент виходу репортажу позиції розрахунку змінені. Важливі для противника дані умисне приховані.

Друзі, 110-та бригада збирає кошти на комплектуючі для FVP-дронів, зокрема для хлопців, яких ви бачите на відео. Підтримати їхній збір можна за цим посиланням.

Ольга Кириленко, Євген Руденко, УП

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Ольга Кириленко – військова репортерка УП
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Теми: війнаЗбройні силизброяукраїнці
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