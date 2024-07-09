Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни

Історія українського правосуддя багата на карколомні втечі.

І навіть створення цілої інфраструктури антикорупційних правоохоронних органів не призвело до невідворотності покарання.

Повномасштабне вторгнення Росії лише додало сумнівів у тому, що омріяний суспільством запит на справедливість буде задоволено.

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Як результат – десятки українських експосадовців і топбізнесменів, до яких можуть бути питання з боку правоохоронців, з початку вторгнення виїхали, втекли або успішно переховуються від українського правосуддя у Великобританії, Європейському Союзі, Ізраїлі та ОАЕ. Дехто з них не просто ховається, а прагне отримати за кордоном політичний притулок.

Наприкінці минулого тижня ця "армія", схоже, отримала "новобранця" – багаторічного завсідника рейтингів найбагатших українців Геннадія Боголюбова.

Боголюбов – колишній співвласник націоналізованого "Приватбанку", друга за значимістю людина в неформальній фінансово-промисловій групі Ігоря Коломойського, яка отримала назву "Приват".

За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, наприкінці червня цього року він "переграв" українських правоохоронців і несподівано для них опинився чи то в столиці Австрії Відні, чи то в Лондоні.

При цьому важливо додати, що на момент перетину українського кордону жодних законних підстав для обмежень Боголюбова в пересуванні не було.

Олігарху 62 роки, в нього п'ятеро неповнолітніх дітей і публічних звинувачень українські правоохоронні органи до нього поки не висували.

"Українська правда" спробувала розібратись у цій складній і захопливій історії та знайти відповіді на низку запитань. Тож як олігарху все ж вдалося виїхати в Польщу? До чого тут втрачений паспорт мешканця Волині? Та чому взагалі в Боголюбова виникли проблеми з перетином українського кордону?

Ось що з цього вийшло.

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Ніщо не зупинить втечу, час якої настав

Історія виїзду Геннадія Боголюбова за кордон починається 23 червня поточного року на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

На вокзал олігарх приїхав не на звичному для себе броньованому Mercedes у супроводі джипа охорони, на якому "Українська правда" його неодноразово фіксувала в Києві, а разом із дружиною на її авто.

Обраниця Боголюбова – Еміне Джапарова. На початку року президент Володимир Зеленський призначив її постійним представником при міжнародних організаціях у Відні. До того Джапарова обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Скриншот із системи "Безпечне місто" за 23 червня 2024 року. Боголюбов і Джапарова прямують на залізничний вокзал

Залізничний вокзал – місце, де до початку повномасштабного вторгнення важко було уявити українського олігарха з першої десятки Forbes.

Судячи з зображень із камер спостереження, які опинилися в розпорядженні редакції, Боголюбов зайшов у приміщення в бейсболці та окулярах.

Геннадій Боголюбов на Київському залізничному вокзалі прямує до потягу "Київ – Хелм"

Далі Боголюбов сів у 13 вагон потягу "Київ – Хелм", яким, як відомо, можна дістатися Польщі.

Від співрозмовників у правоохоронних органах "Українській правді" вдалося отримати текст підозри Державного бюро розслідувань прикордоннику Володимиру Макаренку. За версією офіційного слідства, саме він допоміг олігарху Боголюбову виїхати з країни.

Макаренку 46 років, він проживає у Львівській області. До історії з Боголюбовим він працював начальником групи інспекторів прикордонної служби "Ягодин".

Перша сторінка підозри прикордоннику Володимиру Макаренку, який, за версією ДБР, допоміг Боголюбову виїхати за кордон

За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.

Портрети Геннадія Боголюбова та Миколи Сюмака

Кілька співрозмовників УП у правоохоронних органах стверджують, що цю людину вже вдалося знайти й навіть допитати.

"Українська правда" також знайшла і змогла зв'язатися з Миколою Сюмаком. Він підтвердив, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року та зараз перебуває вдома.

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З відкритих джерел нам вдалося встановити, що паспорт відповідної серії справді належить цій людині й неодноразово використовувався при перетині кордону до весни 2022 року.

Витяг з митної бази, який засвідчує, що людина на ім'я Микола Сюмак використовувала закордонний паспорт, що фігурує в розслідуванні ДБР

Ось так події цієї карколомної ночі з 23-ого на 24-те червня в потязі "Київ – Хелм" описані в підозрі ДБР прикордоннику Макаренку:

"Реалізуючи злий умисел, направлений на незаконне переправлення Геннадія Боголюбова через державний кордон України, без проходження останнім прикордонного, митного та інших видів контролю та розуміючи, що в разі пред'явлення Боголюбовим втраченого паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Сюмака Миколи Купріяновича його буде викрито прикордонним нарядом перевірки документів, Володимир Макаренко, перебуваючи 24 червня 2024 року о 03 годині 55 хвилині ночі на службі в пункті пропуску "Ягодин" поблизу адміністративного приміщення, зайшов до поїзда сполученням Київ – Хелм та підійшов до останнього купе 13 вагона, де перебував Боголюбов".

Скриншот відеозапису з нагрудної камери інспекторки прикордонної служби Ольги Бугайчук

"В подальшому Макаренко дочекавшись, коли до вказаного купе підійшла його підлегла, – інспектор прикордонної служби Бугайчук Ольга, яка проводила перевірку паспортних документів осіб, використовуючи своє службове становище, надав вказівку останній не заходити до останнього купе, запевнивши її, що з метою встановлення дійсності паспортних документів та належності їх громадянину, який їх пред'являє, особисто перевірив паспортні дані та підтверджуючі документи громадян, які знаходяться у даному купе.

Після цього Макаренко особисто передав Бугайчук для проходження паспортного контролю паспортні документи громадян, які знаходились у останньому купе…

В тому числі одержаний від Боголюбова паспорт громадянина України для виїзду за кордон FG 724806 на ім'я Сюмака Миколи Купріяновича, який було втрачено останнім не пізніше 22.05.2022 та який використовував Боголюбов для перетину державного кордону України".

Далі до Боголюбова з боку українських прикордонників не виникає жодних питань з перетином кордону. Інспектор Бугайчук іде сканувати паспорт і не виявляє жодних підстав для обмеження громадянина Сюмака в праві виїхати за кордон. Вона повертає цей паспорт своєму безпосередньому керівнику Макаренку, а той передає цей документ Боголюбову приблизно о 4 годині ранку.

Фото заключної частини підозри прикордоннику Макаренку

Наразі, за інформацією співрозмовників УП в правоохоронних органах та бізнесових колах, Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов – між Лондоном та Віднем з підозрою в незаконному перетині кордону та думками про те, як отримати політичний притулок.

На цьому в цій детективній історії можна було б поставити крапку, але є одне але. І це позиція Боголюбова, з якою він виступив лише після того, як у медіа з'явилася інформація, що розпочалося розслідування про те, що олігарх незаконно перетнув кордон.

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Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за своїм українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни:

"Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – йдеться в заяві пресслужби Боголюбова

І тут виникають цілком очевидні питання. Навіщо Боголюбову виїжджати за чужим паспортом і чому його взагалі могли не випускати з країни?

Редакції УП від низки джерел серед правоохоронців і бізнесменів достеменно відомо, що стосовно Боголюбова в системі прикордонників була позначка додаткової перевірки, так званий "прапорець". Це означає, що в разі, якщо останній спробував би виїхати за кордон, погодження або непогодження про перетин мало узгоджуватися з керівництвом прикордонної служби.

За словами Боголюбова, цього ранку для виїзду за кордон у потязі "Київ – Хелм" він надав прикордонникам свій закордонний паспорт з номером GF 865643.

Українські правоохоронці стверджують, що цей документ справді використовувався Боголюбовим: олігарх пред'явив його польським прикордонникам.

Витяг з митної бази на польському кордоні, яким зафіксовано перетин кордону Геннадієм Боголюбовим за українським паспортом

Редакції УП через свої джерела вдалося перевірити, чи перетинав Боголюбов український кордон за цим паспортом. За нашою інформацією, цей документ не вносили в систему, а це значить, що Боголюбов не міг його використовувати.

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"Осінь олігарха" або "Чорний лебідь"?

Чи можуть бути законні підстави не випускати Боголюбова з країни? Відповідь на це запитання можна знайти, якщо повернутися на 5 років назад.

У 2019 році олігархи Коломойський і Боголюбов після довгої перерви повернулися до України з Ізраїлю.

Це сталося з різницею в один день напередодні другого туру президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський. Тоді автор цього матеріалу зафіксував бізнесменів в одному зі столичних ресторанів.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов на другий день після повернення в Україну (16.05.2019)

Тоді в політичних колах подейкували, що до партнерів мають питання американські правоохоронці й, можливо, саме тому вони вирішили "пересидіти" в Україні період невизначеності.

До перемоги Зеленського обидва олігархи спершу жили в Женеві, а згодом переїхали до Ізраїлю. Кількарічна пауза у відвідинах України могла бути пов'язана із зіпсованими стосунками з тодішнім президентом Петром Порошенком і можливістю кримінального переслідування.

За допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалося дістати інформацію про перетин кордону партнера Коломойського Геннадія Боголюбова, починаючи з 2019 року.

Так, після зустрічі 16 травня 2019 року в столичному ресторані перед другим туром президентських виборів, Боголюбов залишав країну в тому ж місяці на один день для перельоту в Ізраїль.

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Причому вилітав Боголюбов за паспортом громадянина Ізраїля, а повертався і перетинав кордон за британським паспортом. І відтоді, з травня 2019-го, три роки не залишав Україну аж до 2022-го.

У середині 2022 року одразу кілька джерел "Української правди" в бізнесових колах поінформували, що Геннадій Боголюбов почав виїжджати за кордон. Зокрема Боголюбов відвідував офіс "приватівців" у швейцарській Женеві.

Будівля, де розташовується офіс неформальної групи "Приват" у Женеві

А вже в жовтні 2022 року УП зафіксувала відвідини Боголюбова у супроводі адвокатів Національного антикорупційного бюро.

Геннадій Боголюбов на вході в НАБУ в жовтні 2022 року

Наступного разу Боголюбов зміг виїхати з країни 31 липня 2023 року. Протягом місяця олігарх відпочивав на яхті біля грецького острова Корфу, відвідав Лондон і Кіпр. Щоправда тоді цей єдиний виїзд у 2023-ому році дався Боголюбову непросто.

Бо, за даними джерел УП в оточенні олігарха, він планував виїхати з України ще на початку року, в лютому 2023-го. Але тоді на кордоні в нього виникли проблеми. В бізнесмена забрали паспорт за підозрою в підробці документів.

Залишити країну Боголюбову вдалося лише за 5 місяців, тільки за новим паспортом і підключивши всі можливі зв'язки. Зокрема, як свідчать наші співрозмовники серед правоохоронців, свою майбутню дружину та на той момент заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову. Це може пояснювати і факт того, чому в базі прикордонників у підставах для виїзду Геннадія Боголюбова того разу, за даними співрозмовників УП, стояла примітка "За рішенням голови прикордонної служби".

Ситуація довкола Геннадія Боголюбова, чоловіка непризовного віку з більше ніж трьома дітьми, насправді не така проста, як здається. Адже підозр або інших обмежувальних заходів стосовно нього до сьогодні не мав жоден правоохоронний орган.

Але ті ж таки правоохоронні органи мали побоювання, що коли такі підозри в держави Україна з'являться, самого Боголюбова в Україні може вже не бути. Тому рішення не випускати олігарха "на свободу" було радше політичним і точно ухвалювалося на найвищому рівні.

Саме тому перед силовими відомствами, тобто тими, хто проґавив виїзд "приватівця" з країни, вже найближчим часом постане складне питання: знайти винних або визнати власну провину.

Бо під час "великої деприватизації", коли найближчий партнер по "Привату" Ігор Коломойський отримує підозру за підозрою, фігура рівня Боголюбова без належного нагляду правоохоронців і важелів політичного впливу, очевидно, може становити загрозу для будь-кого з дійових осіб "великої політики" як носія чутливої інформації.

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Геннадій Боголюбов погодився поговорити з "Українською правдою" під запис.

Він підтвердив, що на початку 2023 року при проходженні кордону в нього забрали й анулювали український закордонний паспорт. Причини, як стверджує олігарх, йому невідомі.

Також Боголюбов визнав, що йому таки вдалося виїхати з країни в 2023 році, але йому невідомо, яким чином було отримано дозвіл на цей виїзд від голови прикордонної служби.

При цьому бізнесмен відкидає версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова. Боголюбов переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні.

Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі "думає над цим".

За даними джерел "Української правди" в політичних і бізнесових колах, Боголюбов з дружиною планували переїзд до Відня для постійного проживання від початку цього року, одразу після призначення його дружини на посаду.

Але наказ на її переведення на посаду постійного представника України в міжнародних організаціях так і не був виданий Міністерством закордонних справ.

За годину до публікації цього матеріалу співрозмовник УП в МЗС повідомив, що указ про призначення Еміне Джапарової до Відня буде анульовано. (виправлено о 23:00, 9 липня)

Геннадій Боголюбов у інтерв'ю "Українській правді" повідомив, що 8 липня ввечері він прилетів з Лондона до Відня.

Повну версію спілкування з Геннадієм Боголюбовим "Українська правда" опублікує згодом на своєму YouTube- каналі.

Геннадій Боголюбов та Еміне Джапарова на виході з бізнес-центру "Міленіум", де розташовується київський офіс неформальної групи "Приват" (2021 рік)

Михайло Ткач, УП