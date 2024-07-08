Боголюбов каже, що виїхав з України законно: 62 роки, 5 неповнолітніх дітей
Соратник Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах.
Джерело: коментар пресслужби Боголюбова, наданий "Українській правді"
Пряма мова: "Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні".
Деталі: Також у пресслужбі бізнесмена зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову.
За словами пресслужби, від самого початку повномасштабної війни бізнесмен, мовляв, залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах.
"Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Холм" – резюмують у Боголюбова.
Передісторія:
- "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм.
- Причиною втечі джерела назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
- За даними УП, Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.
- 8 липня УП стало відомо, що ДБР розслідує незаконний виїзд з України Боголюбова.