Боголюбов каже, що виїхав з України законно: 62 роки, 5 неповнолітніх дітей

Соратник Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах.

Джерело: коментар пресслужби Боголюбова, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні".

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Деталі: Також у пресслужбі бізнесмена зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову.

За словами пресслужби, від самого початку повномасштабної війни бізнесмен, мовляв, залишався в Україні та кілька разів перетинав кордон на законних підставах.

"Прикордонні служби України та Польщі не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Холм" – резюмують у Боголюбова.

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