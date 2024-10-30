Авіаудар біля ринку, евакуація через "не хочу" та поранена Любов. Один день у прифронтовому Куп'янську

Куп'янськ – місто в Харківській області, що розташоване на річці Оскіл. Вже 27 лютого 2022-го його окупували росіяни. Але за пів року, 10 вересня 2022-го, під час Харківського контрнаступу, звільнили ЗСУ.

Майже одразу після деокупації росіяни почали хаотично гатити по Куп'янську, завдаючи йому чисельних руйнацій і жертв серед цивільних. Водночас здавалося, що стратегічного значення для "театру війни" це не має: тривалий час лінія зіткнення на цьому напрямку залишалася більш-менш стабільною.

Проте за останні місяці ситуація суттєво загострилася. Росіяни ведуть на лівому березі Осколу інтенсивні штурмові дії, намагаючись взяти Куп'янськ у "кліщі". Відстань від лінії фронту до кордону міста скоротилася вдвічі – до 2,5 кілометрів.

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Окупанти постійно обстрілюють Куп'янщину з різних видів озброєння – використовують, зокрема, артилерію, РСЗВ, керовані авіабомби та fpv-дрони.

Нещодавно Харківська обласна військова адміністрація подала до Кабміну запит щодо зміни статусу для кількох населених пунктів, включно з Куп'янськом, від зони можливих бойових дій на зону активних бойових дій. Ще з 2023-го тут оголосили обов'язкову, а з жовтня цього року – посилену обов'язкову евакуацію цивільних.

Попри це, за даними місцевої влади, в місті на правому березі Осколу досі перебувають 2,5 тисячі людей, на лівому – 236 (загалом на лівобережжі громади – 1,4 тисячі). Дітей на Куп'янщині вже не залишилося.

"Українська правда" з'їздила до Куп'янська разом із волонтерами, поспілкувалася з місцевими жителями, які евакуюються, а також з тими, хто лишається.

Під час перебування в місті ми на дві хвилини розминулися з півторатонною авіабомбою, через яку загинула жінка, а ще десяток людей отримали поранення.

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Щоденний квест

"До неділі шикарно вивозили людей (до 20 жовтня на Харківщині було хмарно – УП), а тільки сонечко вийшло – дрони розліталися, за вчора – три ударних fpv, – каже волонтер Андрій Васянович, керуючи джипом із правим кермом. – Якщо опинишся не в той час не в тому місці – може бути горе, а так можна "пролетіти" спокійно".

Андрій – волонтер координаційного гуманітарного центру, що зв'язує між собою волонтерів, поліцію, ДСНС та людей, які евакуюються. До повномасштабної війни працював інженером у харківській компанії інтернет-провайдері. Волонтерством почав займатися з 26 лютого 2022-го, з допомоги 92-ій бригаді. Цьогоріч евакуював людей із Вовчанської громади, потім переключився на Покровський напрямок. Віднедавна – координує евакуацію на "першій лінії" на Куп'янщині.

З колонок автівки грає Rammstein, слідом – трек гурту "Тік" з промовистою назвою "Кацапи". Вздовж траси стелиться густий ранковий туман. На півдорозі до Куп'янська його змінює яскраве сонце. Андрій надягає темні окуляри й зачитує повідомлення з телефона: "Пишуть, що небо чисте. Але це ненадовго".

Дорога на Куп'янськ всі фотографії – Іван Самойлов

Сьогодні волонтери отримали з Куп'янська й навколишніх населених пунктів 27 заявок на евакуацію 36 людей. Зокрема 20 заявок – із лівого берега Осколу, де ситуація критична. Серед жителів, які лишаються там, є й ті, які повернулися з евакуації.

"Деякі виїжджали і поверталися по чотири – п'ять разів, – стверджує волонтер. – Зараз на лівий берег повернутися вже не можна".

Процес евакуації починається з подачі заявки на "гарячу" лінію та на 102. Звечора оператори опрацьовують усі заявки. Зранку поліція, ДСНС і волонтери виїжджають на місця й проводять евакуацію. Спочатку людей перевозять до безпечного місця, потім – до іншої локації, де на них чекають автобуси. Й звідси вже везуть у Харків.

Волонтер Андрій Васянович

З початку жовтня, за даними місцевої влади, з Куп'янської громади вивезли вже понад дві тисячі цивільних, зокрема 1700 з лівого берега. Найбільше, каже Андрій, було 280 за день.

"Обстріли збільшуються – більше людей виїжджають, – пояснює волонтер. – У тих, хто відмовляється їхати, (головна причина) – домівка. Погоджуються, лише коли будинок розбили. Люди дуже не хочуть виїжджати, сльози бачимо постійно. Кожен день різний: спланувати, як буде через 10–15 хвилин, неможливо. Тому щодня це квест – як оперативно й безпечно вивезти людей".

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Острівець життя

На жовтневому небі над Куп'янськом сьогодні ані хмаринки. Невеличкий ринок на околиці міста виглядає оазисом серед пустелі. Замовляємо в ларьку з екзистенційним написом "Все относительно и абсолютно" каву. Згодом до нього заходить бабуся.

"А ви пішли погуляти?" – питає її продавчиня Ольга, заварюючи нам американо.

"Нє, мені треба шо-то котам купити, шо в гаражах, – каже Валентина Василівна. – Своїх домашніх не знаю, чим кормити. Дорогой корм. Я все время им Pro Plan куриный покупаю. 1,5 килограмма стоят 600 гривен. Тот, что по 100 гривен, они есть не будут".

Ринок неподалік від в'їзда до міста

Валентині Василівні 76 років. Народилася на Сумщині, в Куп'янську вже майже 30 років. Приїхала сюди працювавати з Харкова з чоловіком, полковником міліції.

"Муж уже 24 года на кладбище, – позіхає вона. – И на кладбище боюсь идти, давно была. Сестра – в Черкассах, дочка (младшая) – в Харькове. Старшая умерла, внучка в Польше".

Окупацію Валентина Василівна перебувала тут, у Харкові востаннє була в 2017-му. Живе одна з двома кішками – Сонєю та Анфісою, яких їй ще до від'їзду принесла онука.

На питання про евакуацію обидві жінки усміхаються.

"А вы сразу даете ключи и квартиру?" – іронізує Ольга й додає, що віддасть ключі від своєї оселі, лише якщо їй запропонують житло в тихому місці.

Валентина Василівна також поки не збирається їхати. Каже, що комунікації в неї вдома поки є. Та й залишати кішок не хоче. Хоча обстрілів лякається, особливо вночі, й валізи вже зібрала.

"Никто меня с кошечками не хочет брать – ни дочка, ни сестра, – жаліється вона. – Что мне с ними делать – не знаю. Я ж их не выброшу. Внучка говорит: "Я бы их забрала в Польшу". Но на них очень долго документы надо оформлять".

Більшість будинків у Куп'янську пошкоджені або зруйновані

Поки ми розмовляємо, раз-у-раз лунають глухі вибухи.

"Це, по-моєму, наші щас стріляють, – каже пенсіонерка. – Я по звуку вже розлічаю. Думаю, шо колись заключимо мір. Ну скільки ж можна погібать людям?".

Біля іншої торгової точки нас гукає ще одна бабуся. Людмила народилася в Куп'янську й усе життя прожила тут, 15 років пропрацювала в морі прачкою та коком. За дев'ять днів до повномасштабного вторгнення повернулася з чергового закордонного плавання й захворіла. З початком великої війни почала втрачати свідомість. Коли місто вже окупували, пішла до лікарні. Звідти її вивезли на тимчасово окуповані території. Півтора місяця вона провела в медзакладі в Луганську.

"Вони мене без дєнєг забрали. Стану під аптеку і просю на аналізи, – згадує вона. – 22-го іюля мені щитовидку вирізали. Я казала (в лікарні), шо за Україну, ми "Червону калину" слухали – і руські, і українці – прямо у палаті".

Жителька Куп'янська Людмила

Додому Людмила повернулася ще до деокупації. Найперше в Куп'янську впали в око прапори, що розвісили окупанти – "розові тряпки їхні "ЛНРрівські". Проте згодом почався Харківський контрнаступ.

Рідні Людмили зараз у Польщі. В Куп'янську вона мешкає одна з собакою і котом. "Бахають", каже, постійно, але до Харкова також не хоче, бо "там так само стріляють".

"В окупації я не збираюся бути, але не хочеться з дома їхати – я стільки наїздилася за свою жизнь, – пояснює вона. – Була і у Срєдізємном морі, на Канарах, в Африкі, в Уругваї. Посеред Тихого океана ще – космонавти сказали, шо там скоплєніє риби, й ми пішли через всю Атлантику, через Дрейк.

Думаю, ми переможем. Ну на шо нам ті руські? Ми їх сюда не звали. Я їздила через оту Росію й бачила, як вони живуть. Там такі мусорки були! Казали (на Захід) – "прогнівший капіталізм". А я як поїхала за граніцу і глянула – які там доріжки, машинки, чистота. А чому в них научишся, (у Росії)? Самі не живуть і нам не дають".

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На крайньому ряду ринку зустрічаємося поглядами з добродушною жінкою. На прилавку в неї розкладені шкарпетки та інші речі першої необхідності.

"Шо ви хочете в мене купити? – посміхається Любов, додаючи, що вони тут обережні, бо вдивляються в людей, намагаючись розпізнати диверсантів, "засланих козачків". – Єслі б я сиділа в квартирі, як кажуть російською, "сошла б с ума". А так у нас йде спілкування. Люди підходять, щось питають. Це наше життя".

Любов – продавчиня на місцевому ринку

Любов – також із Сумської області. На Куп'янщину переїхала в 1976-му через свого чоловіка – підполковника запасу, який отримав сюди призначення. Працювала фельдшеркою на лівому березі Осколу. Вісім років тому чоловік помер. Під час окупації Любов перебувала в місті. Напередодні звільнення поїхала до Петропавлівки на лівий берег, плануючи повернутися додому після деокупації.

"Вже заходили ЗСУ. Тікали ці на танках – хотіла сказати німці – росіяни, – згадує вона. – Вони нас не розстріляли, бо думали, шо ми теж тікаємо в Росію".

Першу зиму після деокупації, згадує Любов, містяни ледь пережили – тоді "місяць не було ані світла, ані води". Зараз комунікації в неї вдома поки є.

"Місто поки тримається, але все приближаються (росіяни), – каже Любов. – Тут дуже важко психологічно. У 2023-му на Крєщєніє, коли летіли на школу-інтернат три ракети – такий жах був… Цивільне населення їх не хвилює, бездумно нас знищують".

Історична будівля кінця XIX – початку XX століття, в якій у наші дні був розташований міський Будинок культури

Любов вважає, що стійкість закладена в українцях на генетичному рівні. Як приклад наводить історію своєї родини, з сільської інтелігенції.

"Мої батьки важко пережили Другу світову, – розповідає вона. – У мами було троє діток – двоє маленьких, пів року і півтора, вмерли від голоду. В одній половині будинку жили німці, а в другій – мама з дітками. Маємо стержень до виживання".

Згодом жінка планує евакуюватися на свою малу батьківщину – до міста Лебедин на Сумщині. Хоча й ухвалює це рішення з важким серцем:

"Мені вже 71. Ви ж розумієте, що таке покидать свою квартиру... Хоч я откликі чула, що в гуртожитку в Харкові нормально зустрічають, нормальні умови. І взагалі Харків – молодець, а Київ не розуміє, в якому ми положенні важкому".

Жоден з нас ще не знає, що в Харкові Любов опиниться вже за декілька годин.

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"Вітаємо, евакуація"

Виходимо з ринка й проходимо щонайбільше 200 метрів. Раптом земля під нами здригається, й повітря, здається, теж. З-за житлових будинків починає валити дим. Згодом виявляється, що біля ринку росіяни вдарили авіабомбою ОДАБ-1500.

"Вранці ляпнуло по переправам, там залишилися поліцейські, – каже Андрій. – Тепер – сюди. (Притетіло) прямо там, де базарчик – вам пощастило. Це найбільший базар, там постійно тусила толпа. Тому все очікувано".

Наслідки авіаудару поблизу ринку 24 жовтня

Трохи оговтавшись, на "швидкій" з волонтерами їдемо в інший район на евакуацію. Зупиняємося біля житлової багатоповерхівки зі слідами влучання.

Волонтери виходять із машини й опускають пандус. Інтенсивно стукають у двері квартири та забите фанерою вікно на першому поверсі. За мить із квартири виходить чоловік із милицями.

"Вітаємо, евакуація", – кажуть волонтери. "Треба було хоча б заздалегідь зателефонувати", – нарікає чоловік. "Так ми вам додзвонитися не можемо, – пояснюють волонтери. – Збирайтеся". Чоловік телефонує матері, яка живе поруч.

Місцевий житель Юрій

"За заявкою двоє людей, один – маломобільний, Юрій Сергійович, 38 років", – читають волонтери й виносять із квартири речі: великий туристичний рюкзак, валізу, коробку з монітором і пакет.

Тим часом із сусіднього під'їзду лунає пісня російського гурту "Агата Кристи" – "Как на войне". Чистий сюр: особливо враховуючи, що один із засновників групи Вадим Самойлов – затятий пропагандист війни проти України ще з 2014-го.

"С*ка, ноги задовбали", – каже Юрій, виходячи з квартири й зачиняючи двері на ключ.

"Це ви, виходить, довго сидіти не можете?" – питають волонтери.

"Двосторонній сакроілеїт, – відповідає той. – Ні сидіть, ні стоять не могу довго".

За допомогою волонтерів Юрій заходить до "швидкої" та лягає на ноші. Невдовзі з'являється його мати й також сідає до автівки. Її будинок теж зазнав пошкоджень через обстріли. Вікна і двері в ньому відновили за програмою єВідновлення, але дах не відремонтували, бо "немає сенсу".

"Постоянно бах-бах, у нас всьо врємя трєщіни замазують у коридорі, у ванній, – каже Валентина Миколаївна. – Як десь бахнуло недалеко – опять трєщіни. І шифєр теж тріскається".

Поруч із дверями у під'їзд – список мешканців із прізвищами. Юрій був останнім, хто залишився. В будинок "прилетіло" 1 жовтня 2024-го, поки він перебував в обласній лікарні в Харкові – тоді росіяни поцілили поруч із нею. Проте чоловік повернувся додому і після цього. Після "прильоту" спеціально для його квартири включили газ та воду. До обстрілів, каже Юрій, він давно звик.

"Вообщє пофіг (на обстріли), – усміхається він. – В сентябрє 2022-го, коли Україна сюди зійшла, у нас місяць не було ні свєта, ні води, ні газа, ні хрена – на кострє жрать готовили. Мама свідєтєль – сиджу у неї в огороді, костьор, там борщ варю, щось ще готовлю, і снаряди над головою туди – сюди".

Шлях до проміжної точки евакуації

Юрій народився в Куп'янську. Понад 10 років працював у водоканалі, "зімой – по коліна в холодній воді", через це отримав "повний набір" хвороб: двосторонній сакроілеїт, артрит коленного суглоба, остеопороз двох гомілкостопів. З 2017-го має II групу інвалідності. В Куп'янську перебував протягом усієї окупації.

"Я б і дальше сидів тут, просто мені врача надо постоянного, а тут ходить проблематично, – ніби виправдовується він за свою евакуацію, поки ми їдемо. – Але врачі работають. Я МСЕК проходив на той неділі – продовжити (групу інвалідності). Лікарі кажуть, що з каждим годом буде хуже".

У Харкові син із матір'ю домовилися поки пожити у знайомих, а "там видно буде". До рідного міста Валентина Миколаївна все одно сподівається повернутися. Її чоловік поки залишається: каже, що його "отсюда не випреш".

Родина Юрія зараз перебуває в Німеччині. Сам він із інвалідністю також міг би виїхати за кордон до сім'ї. Але наразі не планує: "Вообщє нема желанія туда єхать".

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Кров і порожнеча

Автомобільне сполучення через Оскіл в районі Куп'янська лишається неможливим. Через руйнування переправи волонтери та поліція не можуть відреагувати на чимало заявок – більшість із них надійшла якраз з лівого берега.

"На мою думку, ця переправа більш безпечна, ніж інші, але небезпечна в тому, що "пристріляна", – каже Андрій. – П'ять днів тому її так само зруйнували, але це сталося вночі. Відремонтували, й вдень ми відпрацювали. Наразі вирішують питання, човни шукають. Чекаємо ще годину".

Поки простоюємо, скролимо стрічку новин. У ній ХОВА звітує щодо "прильоту" по Куп'янську: "З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару постраждали чотири особи. Частково зруйнована двоповерхова торговельна будівля, пошкоджено 12 кіосків та скління вікон нежитлових будівель". Згодом кількість постраждалих збільшиться до десяти, а 73-річна жінка помре в лікарні.

За годину після "прильоту" повертаємося на ринок. У будівлі "Посаду" за кілька десятків метрів від ринку зяє гігантська діра, повсюди розкидані уламки. Навколо територію оточили поліцейські.

Будівля, по якій росіяни завдали удару півторатонною авіабомбою

Точки на ринку, де ще годину тому вирувало життя, виглядають розбитими й понівеченими. Торговці згрібають розсипи скла й намагаються врятувати з-під завалів товар. Через появу журналістів вони роздратовані: мовляв, де ми – там "прильоти". На прилавку, де лежав товар Любові, – порожньо. Поруч – сліди крові.

"Любу знаю, – киває на наше питання чоловік, який розбирає завали. – Кров текла по її обличчю. "Швидку" я викликав, вона приїхала. А що з нею далі – не знаю. Олю також забрали на "швидкій".

За годину після "прильоту" біля ринку

Повертаємося на проміжну точку евакуації. Просимо волонтера підкинути до центру. Дорогою бачимо у вікно місто, з якого ніби висмоктали все життя. Зупиняємося навпроти краєзнавчого музею – 25 квітня 2023-го в нього влучила російська ракета й вбила двох співробітниць.

Руїни місцевого краєзнавчого музею

Торік поруч були руїни історичної будівлі – зараз не залишилося і їх. Зате побудували бетонне укриття – всередині мінімалізм, такий собі куп'янський хюґе. Проте здається, що ним ніхто ніколи не користувався.

Хоча візуально за рік руйнацій у Куп'янську не стало більше, за відчуттями все кардинально змінилося. Не так давно тут ще працювала кав'ярня харківської мережі Makers, а поруч роздавали гуманітарку. Зараз нічого цього вже немає. На вулицях безлюдно і тривожно.

Центральний майдан міста

Проте тут, на правому березі, кажуть у місцевій адміністрації, ситуація "важка, але контрольована": критична інфраструктура працює; лікарні, магазини, банкомати, "Укрпошта" – також, електрика та газ є. У зв'язку з наслідками обстрілів з'явилися проблеми з водопостачанням, але до кінця тижня їх обіцяють усунути. Натомість на лівобережній Куп'янщині – справжнє пекло.

"На лівому березі громади відсутня критична інфраструктура, електро-, водо-, газопостачання, мобільний зв'язок, соціальна інфраструктура, – коментує УП начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. – Лікарні, аптеки, "Укрпошта" не працюють, комунальні підприємства не мають можливості функціонувати у зв'язку з критичними руйнуваннями та обстрілами".

Аптека поблизу ринку, яку пошкодила вибухова хвиля

Задля хоча б примарної безпеки пересуватися містом краще під деревами. Але скоро листя з них опаде й ховатися від дронів стане ще складніше. Поки крокуємо в бік від центральної площі, на якій немає жодної людини, поруч зупиняється військова автівка. З вікна визирає військовий: "Хлопці, ви обережно, бо fpv-шки!"

"На старості лєт вузлики склала і поїхала"

Тільки-но повертаємося на проміжну точку евакуації, привозять жінку з села на лівобережжі Осколу. Вона представляється як Олексіївна. Все життя цієї людини вмістилося в три клунки. У селі, каже вона, з 73 будинків заселеними залишається, "може, десяток".

"З сєнтября 2022-го по май 2023-го ми були без світу, але тоді дали. А тепер об'явили, шо відключили і більше не дадуть, – каже Олексіївна. – Газу нема. Слава Богу, пічка єсть. Мужа немає вже шостий год. Я до нього даже на кладбіще не могу піти, нас туди не пускають. Нема магазинів. Робила хоч маршрутка, могли їздити (в сусіднє село за продуктами). А тепер вже нічого – ні свєту, ні газу, ні маршрутки".

Навесні в будинку Олексіївни вибуховою хвилею вибило скло у сімох вікнах. Їх закрили целофаном.

"Хорошо, шо є дрова, але їх на зиму не хвате, – жаліється вона. – Холодно, кушать нє пріготовіть. Значить, тікати надо. Я до послєднєго не хотіла уєзжать. Но вже дальше нема тєрпєнія".

Поки в Куп'янську триває золота осінь, до нього наближаються росіяни

Позавчора Олексіївна залишила заявку на евакуацію. Каже, що чекала вчора цілий день і сьогодні пів.

"Страшна ніч була – ті ж кидають, – зітхає вона. – Я сиділа сьогодні на лавочці за двором, чуємо – (дрон) дрижчить, потом десь замовк. А ми злякалися: "Щас щось як кине". У понеділок йду – як стрельнуло. Воєнні раз – і в укритіє. Кажуть: "Жіночка, ви що, не боїтеся?" Кажу: "Боюся". Но йду".

Через зруйновану автомобільну переправу Олексіївні довелося переходити Оскіл пішохідною. Поліцейські забрали її з дому й довезли до неї. А на правому березі жінку вже чекав патруль, який транспортував до волонтерів.

"Я єлє хожу, з серцем мені плохо, – бідкається Олексіївна. – В нас мост був, він пробитий. Кажу: "Хлопці, я ж боюся висоти!". А вони: "Ми тебе проведемо". За руку взяли, по досточках провели мене з кравчучкою".

Житла у Харкові в Олексіівни немає, "в общежитії з роду не жила". Багато років вона пропрацювала на заводі, проте має пенсію лише 3050 гривень.

"Ті збираються, ті – не хотять усе бросать, а мені вже всьо равно стало. Нема того, шо було колись, – каже вона й одразу ж зізнається, що все ж не хоче їхати. – Я б іще сиділа – шо б ждала, не знаю. У ноябрі буде 71 год, я там прожила все врємя. А тепер на старості лєт вузлики склала і поїхала".

"Краще поїхати, але залишитися живим, й дом не врятує від ракети", – попереджає Андрій.

"Я знаю, – відповідає Олексіївна. – Що ж я не бачила чи не чула?".

Знак на в'їзді в Куп'янський район сповнений гіркої іронії

"Зашили, травма голови"

Подальше очікування виявляється марним – автомобільну переправу через Оскіл так і не відновлюють. Вже за дві години, о 17:00, в Куп'янську розпочнеться комендантська.

"Знімаємося, їдемо на Харків", – каже Андрій у телефон.

Через зруйновану переправу із 36 заявлених людей сьогодні вдалося евакуювати тільки дев'ять. З лівого берега – одну Олексіївну. Сьогодні, каже Андрій, там працювала лише поліція та ДСНС – до тутешніх сіл краще їхати "на броні" або з РЕБом.

"Багато людей залишилося на лівому березі в небезпеці, – наголошує волонтер. – Щойно нам дадуть можливість забрати їх, одразу намагатимемося витягти".

За людьми, яких сьогодні не змогли евакуювати, повернуться завтра

Повертаємося в Харків і паркуємося біля транзитного пункту на околицях міста. Тут людей, яких евакуювали, реєструють й надають допомогу від різноманітних фондів. Потім, якщо їм є, де жити, везуть далі по місту й Україні; якщо немає – розміщують у гуртожитках.

У травні, коли росіяни відкрили на Харківщині новий фронт, згадує Андрій, тут були скупчення. Проте зараз ажіотажу немає. А тих, кого сьогодні евакуювали з Куп'янщини, вже повезли далі. Рушаємо й ми.

Андрій висаджує нас біля метро. Тільки-но виходимо з автівки, телефонує Любов.

"Я в Харкові, в обласній в лікарні, – каже тихий голос на тому кінці дроту. – З поля бою мене одразу забрала "скора". Зашили, травма голови. Щас на капельниці".

На питання, чим ми можемо допомогти, жінка просить привезти пляшку води та гігієнічні засоби – шпиталізували її без нічого. Купуємо продукти та їдемо до лікарні.

Заходимо до палати, де лежать троє жінок. Й не одразу впізнаємо в одній з них – з перев'язаною бинтами головою – нашу героїню. Постраждала просить не вмикати світло й скаржиться на головний біль.

"Неожиданно прильот був. Я бачила, як летіло, – каже Любов. – Постраждали у нас там всі. Єслі б трошки ближче стояла – вже б всьо".

Кілька днів по тому під час нашої розмови голос Любові в телефоні звучатиме сумно, але вже бадьоріше. З лікарні її мають виписати до середини листопада.

Дмитро Кузубов, фотографії – Іван Самойлов