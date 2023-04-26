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Удар по Краєзнавчому музею в Куп’янську: 2 загиблих, 4 госпіталізованих

Олена РощінаСереда, 26 квітня 2023, 09:18
Удар по Краєзнавчому музею в Куп’янську: 2 загиблих, 4 госпіталізованих
Удар по Краєзнавчому музею у Куп’янську, фото з Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок ракетного удару росіян по Куп'янську 25 квітня загинули дві жінки, 10 людей отримали поранення, з них четверо були госпіталізовані.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місц"і.

Деталі: Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.

Зокрема, під вогнем російських військових перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти області.

Цьому передувало: 25 квітня російські війська завдали удару по будівлі Краєзнавчого музею у Куп’янську на Харківщині – спершу повідомлялося про одну загиблу людину, потім про двох.

Теми: Харківська областьвійнаракетний удар
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