«Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег». Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Липень 2021



Тривав приблизно 116-й день в неволі. У кімнату зайшов уже відомий Чаусу чоловік – той самий "допитувач", який записував із ним відео.



Невідомий чоловік: "Ми з вами будемо здаватись в одне з управлінь СБУ, там буде телефон з номером адвоката, який після вашого дзвінка до вас приїде.



А, і ще! Продумайте історію, де ви весь цей час були. Має виглядати так, ніби ви перебували в такій самій квартирі, як в Ірпені, в 2016 році, перед виїздом у Молдову."



За півтора тижні чоловік повернувся, порозпитував про легенду, дав на підпис якісь документи і змусив написати розписку, що Чаус є агентом російського ФСБ. Це було "останньою умовою повернення в Україну".



Викрадачі ніколи не казали, де знаходяться, але використовували фрази "повернутись" або "з'явитись" в Україні, ймовірно, щоб створити в Чауса ілюзію перебування за кордоном.



"Згоду на співробітництво з ФСБ" суддя написав заднім числом, ще за листопад 2013 року, вказавши, що нібито бере позивний «Фрезеровщик». Він вирішив, що викрадачі таким чином себе перестраховують.



Невідомий чоловік: "Тепер ви поїдете здаватись в СБУ, там буде телефон, і ви зможете вільно спілкуватись з адвокатами і дружиною. Головне, до зустрічі із захисниками не потрапити до поліції або НАБУ."



Чаус: "Це все?"



Невідомий чоловік: "Ні. Тепер ви будете подвійним агентом. Ось бланк, напишіть розписку, що даєте згоду на конфіденційне співробітництво з СБУ. У вас буде позивний – "Картуз". Дату поставте 14.03.2021."



Чаус: "Навіщо це потрібно?"



Невідомий чоловік: Якщо під час інтерв'ю і допитів в органах ви будете говорити все правильно, вам будуть телефонувати, казати позивний "Картуз" і давати інструкції. Якщо ж ви будете діяти неправильно, під час дзвінків з інструкціями вам казатимуть позивний "Фрезеровщик".



Коли ви повернетесь, не слід давати великих пресконференцій, розповідайте про себе дозовано. Спочатку говоріть лише про події 2021 року, а потім ми з вами зв'яжемось і проінструктуємо, що розповідати."



Більше цього чоловіка Чаус не бачив.



У наступні два дні його підстригли машинкою та сказали привести себе в порядок. Принесли теплої води, щоб суддя поголився і помився, та футболку, шорти і гумові капці, щоб він переодягнувся.



Чаус вдягнув усе це і маску на обличчя. Він думав, що поїде здаватись в СБУ. Однак діалог з охоронцем занепокоїв чоловіка.



Чаус: "Чи потрібно мені забирати інший свій одяг?"



Охоронець: "Ні."



Чекати довелось недовго, за пів години охоронець вивів суддю в машину, на якій Чауса вкотре повезли у невідомому напрямку. Тепер викрадачі змінювали автівку лише один раз. Їхали загалом близько 7-8 годин, ще до години витративши на зупинки.



Спершу маршрут пролягав хорошою дорогою, ймовірно, містом. В інший автомобіль пересаджувались вже в тихому місці, де не було чути транспорт, можливо, в лісі. Тоді Чаусу сказали покласти голову на коліна. В останню годину-півтори з'їхали на грунтову дорогу з ямами.



Весь час у машині грала ритмічна електронна музика. Люди, які супроводжували Чауса, між собою не спілкувались. Вони пили і їли, але нічого не пропонували своєму "полоненому". Це насторожило суддю, який подумав, що його везуть вбивати.



Одного разу на зупинці Чаус попросився в туалет. І тоді відчув характерний запах водойми. Він не помилився – незадовго після того, прибувши до точки призначення, його завели у річку.



На березі суддю передали двом новим "конвоїрам". Вони говорили російською, але з молдовським акцентом і використовували кримінальний жаргон. Коли в Чауса трохи злізла маска, він зміг розгледіти цих чоловіків.



Один був 50-55 років, крупніший і вищий, коренастої тілобудови та десь 175-180 см зросту, мав сильні руки і говорив грубим голосом.



Другий – молодший, близько 25 років, худорлявий і близько 165 см зросту. Пізніше, коли Чаус тікав, бачив на обличчі цього чоловіка неадекватний погляд та усмішку, з чого зробив висновок, що той або мав проблеми з психічним здоров'ям, або був під наркотиками.



Втрьох вони сіли в гумовий човен. Суддю не зв'язували, але кремезний чоловік тримав його за руки. Худорлявий веслував.



Потім, десь за 40-50 метрів, наглядачі почали нервувати і лаятись. Кілька разів вони замінили одне одного на веслах.



Старший охоронець: "Нас сносит течением от того места, куда мы должны были выплыть. Дай я буду грести, а ты держи этого судью."



Молодший охоронець: "Наша лодка пропускает воду."



Чаус почув якийсь шурхіт і тертя під водою. Суддя боявся, що його везуть у Придністров'я, де битимуть, а то й навіть вб'ють, то ж вирішив тікати. Охоронці панікували, і цей момент здався йому набільш вдалим, щоб скористатись розгубленістю чоловіків у човні.



В якийсь момент кремезний чоловік відпустив Чауса, і тоді той схопив наглядача за одяг і потягнув за борт. Вдвох вони впали у воду, охоронець не вмів плавати і вчепився за човна, а суддя випірнув і одразу відплив трохи вбік.



Пов'язка на очах спустилась на шию, то ж він зміг роздивитись навколо. Це була досить широка річка, приблизно 100 метрів шириною. Навколо було вже темно, запівніч.



Старший охоронець: "Хватай его за футболку!"



Однак молодший чоловік не зміг виконати цю вказівку: Чаус зняв футболку і залишив її у воді. Він кілька разів ударив кремезного наглядача і поплив назад, туди, звідки відшвартувався човен.



Старший охоронець: "Он выпрыгнул! Плывет к вам, ловите его!"



Це була репліка до тих, хто лишився на суші. Чаус побачив, що від автомобіля в сторону берега побігли 2 людини з ліхтариками, біля яких почав гавкати собака.

