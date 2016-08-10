«Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег». Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Вересень 2016
Новий будинок на околиці Кишиніва. У 3-кімнатній квартирі на третьому поверсі живе Чаус. Він не знає точно, де перебуває, не має телефону. За ним постійно пильнують охоронці.
Приблизно за місяць Чаус зрозумів, що він уже за кордоном, а за вікном – Молдова. Проговорився один із охоронців. Спершу суддю возили між квартирами і готелями щомісяця, а іноді і кілька разів на місяць. За весь час у Кишиневі він змінить житло щонайменше 8 разів.
Охоронці теж змінювались – раз на кілька тижнів. Їх телефоном координував інший невідомий чоловік. Ще недавно Чаус мав владу відправляти людей туди, де двічі на тиждень їх виводять на прогулянку. Тепер у такому розпорядку жив він сам.
Охоронці інструктували служителя Феміди, що робити і як себе поводити. Слідкували, щоб Чаус ні з ким не спілкувався, нікуди не зник, не наклав на себе руки. Якщо йому було щось потрібно, цим теж опікувались охоронці. А що відбувається – ніхто не пояснював.
Без гаджетів і зв'язку суддя не міг точно слідкувати за часом. Приблизно 20-25 вересня 2016 року, за місяць життя в Молдові, його вперше засвітло кудись вивели з квартири. Охоронець повіз Чауса в якесь кафе. І там вони зустрілись з гостем з Києва – Андрієм Смирновим. Смирнов: "Дивна ситуація. І як ви опинились у Молдові?" Чаус: "Не можу вам відповісти. Я і сам майже нічого не знаю. Мені ввели якісь речовини, і під їхньою дією вивозили. Що з моєю родиною?" Смирнов: "З ними все добре. У мене є запитання про справу щодо хабаря…"
Чаус розповідав йому деталі. Згадав про те, що в 2008 році у нього нібито був конфлікт з Артемом Ситником
, директором НАБУ (Ситник це заперечує – УП).
Адвоката ця історія дуже цікавила.
Як й інша постать – Неля Ластівка, голова суду. Про її роль в історії з хабарем Смирнов теж розпитував. Чаус: "Що ми будемо робити далі? Як захищатись?" Смирнов: "Та все буде добре." Чаус: "Будь ласка, допоможіть мені налагодити зв'язок із сім'єю." Смирнов: "Ні, прямого контакту не буде." Чаус: "Ну тоді хоча б передайте дружині записку від мене." Смирнов: "Добре, це зроблю."
Так подружжя згодом змогло обмінятись звістками. Але адвокат не віддавав їм записки на руки. Лише дав прочитати, а потім забрав назад. Єдиним, що зміг забрати собі Чаус, було фото сім'ї, передане Смирновим з Києва. Жовтень 2016
Одного разу Смирнов знову навідався до Чауса в Кишинів і почав розмову, яка завершилась сваркою. Смирнов: "Я вважаю, що вам потрібно звернутись по політичний притулок у Молдові." Чаус: "Ні, я не хочу." Смирнов: "Я наполегливо раджу!" Чаус: "Я відмовляюсь!" *Сваряться* Листопад 2016
На третьому місяці життя в Молдові Чаусу дозволили іноді дзвонити в Київ. Але лише з телефонів охоронців. Коли він говорив із дружиною, її теж вивозили з дому і теж давали чужий телефон – Смирнова.
Чаусу не дозволяли сказати жінці, де він перебуває, щоб його не вичислили правоохоронці, на випадок прослуховування.
Дещо згодом суддя говорив телефоном і зі своїм адвокатом. Смирнов: "У вас є два варіанти: або просити політичного притулку, або повертатись в Україну, і тут активно захищатись від звинувачень НАБУ." Чаус: "Я буду повертатись". Смирнов: "Добре. Тоді я підготуюсь до цього."
Щоправда, як потім дізнався Чаус, це було скоріше подвійною грою. Адже у Києві і Смирнов і Веремійчук водночас "накручували" дружину: говорили, що її чоловік – злочинець-хабарник і спеціально їй не телефонує; лякали що Чаус сидітиме у в'язниці і схиляли подати заяву на розлучення, щоб не розділити з ним проблеми.