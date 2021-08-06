НАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

Національне антикорупційне бюро розсекретило частину матеріалів розслідування щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, який вимагав та отримав хабар у 150 тисяч доларів, а потім ховав їх у банки.

Джерело: НАБУ

Деталі: 6 серпня слідство відкрило матеріали справи для ознайомлення стороні захисту перед скеруванням до суду обвинувального акту.

Дії Чауса кваліфікували як "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням".

Колишнього суддю викликали на допит в НАБУ 5 та 6 серпня. Проте від дачі показань від відмовився.

У відео, яке показали в НАБУ, фігурують три особи: заявниця у справі про хабар, особа, яка співпрацює із слідством та сам Чаус.

Так, правоохоронці зафільмували розмову заявниці із Чаусом, де вони обговорюють винесення рішення на користь жінки в обмін на хабар. Суддя також просить співрозмовницю не говорити вголос суму і взагалі те, що вона пропонує гроші, а написати це на листку.

Водночас, жінка висловлювала побоювання, що вона може віддати кошти, а не отримати потрібне рішення. Саме тому вона пропонувала віддати частину грошей вже після винесення рішення. Чаус на такий варіант не погоджувався та говорив, що все потрібно одразу виплатити.

На відео також є розмови судді із чоловіком, який співпрацював із слідством. Примітно, що Чаус на них згадував, що правоохоронці "копають" під суддю на предмет хабарництва та згадував випадок, коли одеський суддя відстрілювався від силовиків.

Там же правоохоронцям вдалось зафіксувати момент передачі коштів судді посередником.

Що передувало: Колишнього суддю Дніпровського суду столиці Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. Клопотання про про обрання запобіжного заходу Чаусу вручили у лікарні "Феофанія".

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

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