Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині

Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

Джерело: Цензор.НЕТ з посиланням на джерело у правоохоронних органах, адвокат Чауса, поліція Вінницької області, джерела у правохоронних органах у коментарі "Українській правді", "Слідство.Інфо" з посиланням на голову Мазурівської сільської ради Валерія Груньківського

Пряма мова Груньківсього: "Він прийшов в шортах, весь брудний був, і з голим торсом. Він голодний був, ми йому їсти дали".

Деталі: За словами Груньківського, Чаус сам прийшов до будівлі сільради, він розповів, що його викрали. Якийсь час суддя перебував у сільраді, де його нагодували. Після цього, за словами сільського голови, приїхали співробітники СБУ і забрали Чауса із собою.

Цензор.НЕТ також оприлюднив фото Чауса в одній білизні, вказавши, що знімок зробили у сільраді.

Адвокат Чауса Олександр Вишневий підтвердив "Українській правді", що на фото суддя Чаус.

Водночас Вишневий не зміг повідомити, де наразі перебуває його клієнт.

Адвокат планує зв'язатися з дружиною Чауса, яка зараз у Молдові. За його словами, якщо інформація підтвердиться, доведеться відправлятися на Вінниччину.

У поліції Вінницької області УП повідомили, що в них "ніякої інформації немає, поліція цю справу не розслідує".

Водночас джерела "Української правди" у правоохоронних органах підтверджують, що Чауса знайшли у селі на Вінниччині. За словами співрозмовника УП, до поліції звернувся староста.

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