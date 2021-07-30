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Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині

П'ятниця, 30 липня 2021, 15:44
Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині
фото з ТГ Андрія Цаплієнка

Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

Джерело: Цензор.НЕТ з посиланням на джерело у правоохоронних органах, адвокат Чауса, поліція Вінницької області, джерела у правохоронних органах у коментарі "Українській правді", "Слідство.Інфо" з посиланням на голову Мазурівської сільської ради Валерія Груньківського

Пряма мова Груньківсього: "Він прийшов в шортах, весь брудний був, і з голим торсом. Він голодний був, ми йому їсти дали".

Деталі:  За словами Груньківського, Чаус сам прийшов до будівлі сільради, він розповів, що його викрали. Якийсь час суддя перебував у сільраді, де його нагодували. Після цього, за словами сільського голови, приїхали співробітники СБУ і забрали Чауса із собою.

Цензор.НЕТ також оприлюднив фото Чауса в одній білизні, вказавши, що знімок зробили у сільраді.

Адвокат Чауса Олександр Вишневий підтвердив "Українській правді", що на фото суддя Чаус.

Водночас Вишневий не зміг повідомити, де наразі перебуває його клієнт.

Адвокат планує зв'язатися з дружиною Чауса, яка зараз у Молдові. За його словами, якщо інформація підтвердиться, доведеться відправлятися на Вінниччину.

У поліції Вінницької області УП повідомили, що в них "ніякої інформації немає, поліція цю справу не розслідує".

Водночас джерела "Української правди" у правоохоронних органах підтверджують, що Чауса знайшли у селі на Вінниччині. За словами співрозмовника УП, до поліції звернувся староста. 

Передісторія: 

  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 
  • 1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Він домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. 
  • 3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. МВС Молдови встановило частину організаторів викрадення Чауса і затримало одного підозрюваного. За даними ЗМІ, до викрадення Чауса могли бути причетні українські розвідники. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевняв у непричетності України
  • 17 травня Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
  • У Національному антикорупційному бюро 30 квітня заявляли, що екстрадиційна процедура видачі Чауса з Молдови офіційно триває.
  • Служба інформації і безпеки Молдови заперечувала справжність опублікованого у ЗМІ документа з іменами 29 співробітників Служби держохорони, які нібито могли бути причетні до викрадення Чауса.
  • 23 липня генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України. У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧаусВінницька область
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