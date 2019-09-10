Зеленський призначив Богдану двох заступників

Джерело: укази №675/2019 і №676/2019, "Інтерфакс-Україна"

Президент Володимир Зеленський призначив керівнику свого Офісу Андрію Богдану двох заступників – Андрія Смирнова та Ігоря Жовкву.

Деталі:

Смирнов – адвокат, депутат Дніпропетровської обласної ради. Зокрема, займався справою екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" (ЗТМК) Володимира Сивака, був адвокатом екс-міністерки юстиції Олени Лукаш.

Ігор Жовква – дипломат. З 2014 року в Адміністрації президента очолював головний департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Що було раніше: 4 вересня Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента. Коваленко стала першою жінкою серед заступників Богдана.

Коваленко була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр.

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