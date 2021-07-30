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У НАБУ показали, як намагалися зупинити автівку СБУ з Чаусом

П'ятниця, 30 липня 2021, 20:57
У НАБУ показали, як намагалися зупинити автівку СБУ з Чаусом
скріншот

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль Служби безпеки з розшукуваним екссуддею Миколою Чаусом.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33 (будівля СБУ – ред.).

Наголошуємо, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро".

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Українська правда

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Теми: НАБУСБУЧаус
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