Чаус заявив, що після конфлікту з ним Ситника вивезли у ліс і побили. Директор НАБУ заперечив

Зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у 2008 році після конфлікту з Чаусом вивезли у ліс під Києвом та побили. Директор НАБУ інформацію спростував.

Джерело: коментар адвоката Олександра Вишневого Українській правді, телеграм-канал ChausUA Николай Чаус, пресслужба НАБУ

Пряма мова Чауса: "У 2008 році між мною та Артемом Ситником та Олександром Поліщуком, які на той час сиділи в одному кабінеті у прокуратурі Київської області, відбувся конфлікт. В результаті цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль та вимагали повернути гроші. Про ці події знають працівники прокуратури Київської області, які працювали там у 2008 році".

Деталі: Чаус заявив, що після цього у 2016 році, будучи директором НАБУ, Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.

Вишневий розповів УП, що не може ніяк прокоментувати заяву свого клієнта щодо Ситника. За словами адвоката, він про це зі своїм підзахисним не говорив і не має ані інформації, ані дозволу Чауса це коментувати.

Директор НАБУ спростовує слова Чауса.

Пряма мова Ситника: "Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас, ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ".

Крім того, у відео Чаус заявив, що продовжує спілкування лише одним зі своїх адвокатів і натякнув у відео своїй дружині Світлані, що йдеться про адвоката, який "має відношення до його портфеля на Печерську".

Чаус заявив, що адвокати в Україні, які коментують його справу, не мають до нього жодного відношення.

Адвокат Вишневий заявив, що договір з ним укладав Чаус і його дружина, а заяви у соцмережах вважає "прочитаними з листочка".

Крім нього, дружина Чауса уклала договір із адвокатом Ростиславом Кравцем. Інших адвокатів, за словами Вишневого, у судді в Україні немає.

Пряма мова Вишневого: "Його дружина уже встигла негативно прокоментувати відео. Договір він укладав особисто у мене.

Щодо інших адвокатів – дружині про них не відомо. Відомостей про іншого адвоката в жодному з проваджень немає.

Жоден інший адвокат захист Чауса не здійснював".

За словами захисника, відмова від його послуг має бути засвідчена безпосередньо у присутності Чауса, а відео у "Telegram" немає жодної сили. Захисник додав, що заяви Чауса він зачитує під тиском і вони недобровільні.

Що було раніше: 9 червня Ситник заявив, що не знає, де перебуває Чаус після зникнення з Молдови, але натякнув, що українським правоохоронцям не було сенсу викрадати його.

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