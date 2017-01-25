Антикорупційний застій. Чому ми не здійснили ривок?

Чим активніше ми залучені в антикорупційну боротьбу, тим із більшою надією ми кожного року очікуємо результати дослідження CPI. І цього року нас, на жаль, знову спіткало розчарування.

Індекс сприйняття корупції-2016 показав, що Україна продовжує перебувати у товаристві досить корупційних країн світу. Кількість балів, які їй вдалося заробити, лише 29 проти 100 можливих. Це краще на 2 бали, ніж минулого року. Особисто мені, як представнику глобальної антикорупційної організації Transparency International в Україні, яка була залучена до розробки та адвокатування основного антикорупційного законодавства, запровадження системи прозорих державних закупівель ProZorro, створення найважливіших антикорупційних інституцій, видається, що +2 бали – це замало.

Утім, це точка зору людини, яка щоденно заглиблена у питання запобігання й протидії корупції й оточена фанатами антикорупційної справи.

А якщо подивитися на ситуацію під іншим кутом? Очима продавчині з райцентру, яка подивилася по телевізору сюжет про мільйонні декларації нардепів. Очима солдата, що другий рік поспіль засинає під звуки вибухів, який дізнався про корупційні оборудки знайомих "штабних щурів". Очима дітей, мати яких загинула під колесами п'яного водія-мажора, а злодій залишився на свободі через продажні суди.

Тоді стає зрозуміло, що зроблено ще дійсно дуже мало.

Злочини режиму Януковича досі не розслідувані, питання повернення вкрадених активів заминається, а з деяких поплічників екс-президента-хабарника навіть зняли санкції.

Через безкарність елітарної корупції зовсім мало помітно роботу НАБУ та САП, бо система правосуддя залишається недієздатною, і справи проти корумпантів не доводять до логічного завершення.

Завдяки системі відкритих закупівель ProZorro та моніторингу закупівель Dozorro, а також системі е-декларування люди побачили значну корупцію при розподілі державних кошті, яка раніше була прихована від сторонніх очей.

Ми можемо перераховувати всі антикорупційні органи та ініціативи, які були запущені в роботу протягом року. Але не дарма індекс CPI ґрунтується не на офіційній статистиці, а саме на сприйнятті корупції широким колом експертів.

Щоб припинити застій в антикорупційній боротьбі Тransparency International Україна наполягає на реалізації п’яти кроків, які допоможуть позитивно вплинути на реальний рівень корупції.

По-перше, це створення ефективної та дієвої системи антикорупційного правосуддя із залученням іноземних спеціалістів у якості нейтральних спостерігачів та партнерів. Це сприятиме справедливому покаранню корупціонерів-високопосадовців.

По-друге, держава має зробити все для повернення вкрадених Януковичем активів і покарання злочинців із колишньої влади.

По-третє, необхідно активно залучати бізнес, як український так і міжнародний, до встановлення нових прозорих правил взаємовідносин у трикутнику "суспільство – влада – бізнес". Методами дерегуляції, прогнозованості податкового законодавства, становлення реального верховенства права забезпечити стабільні умови для ведення бізнесу, змінити його ставлення до України.

По-четверте, провести аудит та знизити ступінь секретності в секторі безпеки та оборони за напрямками: статті державного бюджету, річні плани державних закупівель, інформація про їхнє проведення та укладені контракти.

І, наостанок, налагодити системну комунікацію щодо антикорупційної реформи з суспільством та міжнародними партнерами на базі реальних фактів та досягнень, а не обіцянок. Чітко дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Ці два додаткові бали коштують дорогого. Щоб отримати ці два додаткові бали нам довелося зробити за минулий рік більше, ніж робилося за минулі десятиліття. Нові інституції, нові закони, які кардинально змінюють правила гри. Змінюють, але напевно ще не змінили. Тому то тільки два бали… Але мене особисто така оцінка тільки мотивує зробити ще більше в 2017-ому році. Щоб CPI засвідчив кардинальну зміну ситуації в Україні, щоб ріст був стрибкоподібним, щоб наша країна була прикладом для інших.

А головне, щоб корупції стало значно менше за головним індексом – внутрішнім відчуттям самих громадян України. До праці!

Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Тransparency International Україна, для УП

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