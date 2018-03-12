Проект закону №7539: мінне поле авторського права і суміжних прав

На свет Божий появился очередной законопроект, с принятием которого хаос на правовом поле авторского права и смежных прав увеличится.

Почему так происходит?

Ответ следует искать в пояснительной записке к проекту закона, в которой приводится только цель, которую поставили перед собой разработчики проекта закона. Однако в ней не указываются причины, из-за которых в законодательные акты вносятся те или иные изменения.

При анализе проекта закона №7539 остановимся только на тех изменениях, которые лежат на поверхности.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на замену слова "видеограмма" на слова "фильм" в ГК Украины.

В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 1 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее – закон об авторском праве), "фільм – кінематографічний або інший аудіовізуальний твір чи рухомі зображення зі звуковим або без звукового супроводу", то есть является объектом авторского права.

Есть три статьи в ГК Украины, на которые следует обратить внимание. Это статьи 420, 449, 454.

Замена слова "видеограмма" на слово "фильм" в части 1 статьи 420 и части 1 статьи 449 приводит к тому, что среди объектов смежных прав оказался объект авторского права.

Замена слов в статье 454 приводит к тому, что фильм можно будет использовать не только как объект авторского права, но и как объект смежных прав.

Про такую замену слов можно сказать только одно: театр абсурда отдыхает.

В законе об авторском праве сделана попытка заменить слово "видеограмма" на предложение "первая запись фильма", не удосужившись внести в статью 1 закона этот термин.

В связи с тем, что проект закона не затронул статью 35 закона об авторском праве и с учетом изменений в статьях 420, 449, 454 ГК Украины можно констатировать печальный факт: первая запись фильма не замечена среди объектов авторского права и смежных прав.

Несмотря на то, что первой записи фильма нет среди объектов смежных прав, в новой редакции статьи 36 закона появился новый субъект – производитель первой записи фильма. В новую редакцию статьи 1 этот термин не включили.

Несколько слов в защиту видеограммы.

Несмотря на то, что видеграмме всего 14 лет от роду, она может приносить своим производителям хороший доход, ведь за ее использование выплачивается вознаграждение.

В настоящее время видеограммы в виде записей с видеорегистратора используются при создании многих телевизионных передач.

Для исключения коллапса на правовом поле авторского права и смежных прав необходима не замена одного слова на другое, а детальная проработка каждой нормы закона, в которую вносятся изменения.

Как исправить ситуацию?

Есть два пути внесения изменений с законодательство об авторском праве и смежных правах в части имплементации первой записи фильма в объекты смежных прав.

В одном случае необходимо оставить в покое видеограмму и добавить еще один объект смежных прав – первая запись фильма. Во втором – провести замену в законодательных актах слова "видеограмма" не на слово "фильм", а на предложение "первая запись фильма".

Понятно, что, независимо от выбранного сценария внесения изменений, в статью 1 закона необходимо включить термины "первая запись фильма" и "производитель первой записи фильма".

Творцы проекта закона оставили свой след и в договорной работе, предложив заключать договор в электронной форме.

Можно предположить, что разработчики проекта закона перепутали форму сделки с материальной формой документа, которая может быть в виде традиционного (бумажного) документа и электронного документа.

Традиционный документ подписывается сторонами собственноручно, а электронный – при помощи электронно-цифровой подписи.

Базы данных также не остались без внимания разработчиков проекта закона.

В проекте закона появился производитель неоригинальных баз данных (статья 182), хотя в проекте статьи 1 этот термин отсутствует. По непонятной причине эту статью включили в раздел авторского права закона об авторском праве.

Логично было бы считать производителя неоригинальных БД субъектом смежных прав и ввести новый объект смежных прав – "неоригинальные БД".

Что делать в данной ситуации?

Перед внесением изменений в законодательство об авторском праве и смежных правах, связанных с неоригинальными БД, необходимо уточнить, в какой раздел закона об авторском праве следует их включить: в раздел авторского права или в раздел смежных прав.

В связи с тем, что у неоригинальных БД нет автора, а есть производитель, то им место среди объектов смежных прав.

Понятно, что в статью 1 закона об авторском праве следует включить термины "неоригинальные базы данных" и "производитель неоригинальных баз данных".

К новеллам о принадлежности имущественных прав на компьютерные программы и БД, созданные в связи с выполнением трудового договора (контракта), есть вопросы.

Предлагается дополнить статью 16 закона об авторском праве частью пятой такого содержания:

"Майнові права на комп’ютерну програму, базу даних, створені у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим договором (контрактом)".

В этой новелле нет необходимости, так как компьютерная программа охраняется как литературное произведение и на нее распространяется часть 2 статьи 16 закона об авторском праве.

Нужно не заниматься нормотворчеством, а просто привести часть 2 статьи 16 закона об авторском праве в соответствие с частью 2 статьи 429 ГК Украины.

Новеллы о принадлежности имущественных прав на служебные произведения, компьютерные программы и БД, созданные на заказ, органам государственной власти вызывают недоумение.

Предлагается дополнить статью 16 закона об авторском праве частью четвертой такого содержания: "Майнові права на службовий твір, створений автором у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту) з органом державної влади, належать органу державної влади".

А часть 6 статьи 33 закона об авторском праве дополнить следующим абзацем: "Майнові права на комп’ютерну програму, базу даних, створені за замовленням органу державної влади, належать замовнику".

Следует отметить, что эти изменения не коснулись неоригинальных баз данных.

Если допустить, что эти нормы закона будут приняты, то органам государственной власти, например, контролирующим или правоохранительным органам, которым будут принадлежать имущественные права на компьютерные программы и БД, придется заниматься лицензированием объектов авторского права.

Этих проблем можно избежать, если имущественные права на такие служебные произведения и произведения, созданные на заказ, будут принадлежать автору.

А органу государственной власти будет предоставляться безвозмездная неисключительная лицензия на использование компьютерных программ и баз данных на весь срок охраны авторским правом.

Разработчики проекта закона наследили в статье 21 закона об авторском праве, разрешив использовать произведения без выплаты вознаграждения, без указания имени автора и источника заимствования в связи с демонстрацией или ремонтом оборудования, проверкой его функционирования, а также при использовании произведения в виде макета, чертежа или плана дома с целью его реконструкции.

Следует отметить, что вносимые изменения приводят к нарушениям неимущественных прав автора.

В заключение необходимо отметить, что в связи с тем, что хаос в законодательстве об интеллектуальной собственности увеличивается, то любые изменения, вносимые в законодательные акты в сфере интеллектуальной собственности, требуют проведения дискуссии с привлечением научного сообщества и субъектов права интеллектуальной собственности.

Существующий порядок обсуждения проектов законов на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины исключает дискуссию.

Обсуждение сводилось к выбору ответа "Да" или "Нет" на вопрос о поддержке законопроекта. При этом любой желающий может отправить по электронной почте свои комментарии к проекту закона.

Если же на сайте Министерства экономического развития и торговли обсуждение проводить в режиме форума, то дискуссии будут неизбежны.

Владимир Коноваленко, консультант по авторскому праву, предприниматель, специально для УП

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