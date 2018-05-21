"Нові лідери" і старі правила

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Понеділок, 21 травня 2018, 11:30
Оксана Чепіжко
виконавчий директор "Асоціації захисту банків"

Так вышло, что публичный старт громкого проекта "Новые лидеры" совпал по времени с обнародованием свежих президентских и парламентских рейтингов. Оба события были прокомментированы "вдоль и поперёк".

Одной из тем "хайпа" стали довольно заметные результаты певца Святослава Вакарчука и актёра Владимира Зеленского. Ведь даже в них люди готовы увидеть шанс на обновление политики…

На самом деле всё проще и одновременно сложнее.

Несмотря на стремительный рост интернет-аудитории, украинцы до сих пор слабо представляют себе лидера, который не засветился на ТВ.

Немного цифр от КМИС. Сергея Лещенко (а ведь он уже депутат!) знают только 31% опрошенных. Главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, добившегося беспрецедентной для Украины энергетической независимости от Москвы, – 13%. Реформатора Макса Нефедова – 8%.

Как бы там ни было, социальные сети пока не могут компенсировать отсутствие "телевизора". 300 тысяч подписчиков не заменят будущему политику регулярные появления на общенациональных каналах.

С этой точки зрения формат телевизионного шоу для продвижения "общественников" был выбран абсолютно правильно. Проект "Новые лидеры" – это, прежде всего, площадка для тех, у кого есть идеи, но нет каналов коммуникации. Благородная миссия!

Почему же многие украинцы и здесь подозревают подвох?

Да потому, что уже имеют достаточный и при том негативный опыт. Очень хотелось бы ошибиться на этот раз, но… Социальные лифты, которые должны поднять наверх тех, кто демонтирует эту систему, не могут быть созданы "внутри" неё.

В 2014 году ведущие партии соревновались, у кого в списке больше гражданских активистов, волонтёров и добровольцев. Что из этого вышло, вряд ли нуждается в уточнении.

Есть расхожее мнение: новичок в политике не имеет пагубных привычек "старожилов", а значит не будет красть или продавать свой депутатский голос.

Но ведь тот же новичок (хороший активист, благородный волонтёр, отличный певец) зачастую вообще ничего не знает о специфике политической деятельности и управлении государством.

Как ни жаль, но именно в таких честных и несведущих новичках "хозяева партий" видят удобный объект для манипуляций. А если "хороший человек" ещё и раскручен телевидением… Возможности практически безграничны!

Или другой момент. С некоторых пор среди политиков, которые временно сошли со сцены, стало модным создавать общественные движения и всяческие платформы.

Искушенные украинцы знают: рано или поздно такой "рух" превратится в партию сам или вольётся в ряды уже готовой "чужой" структуры.

Возникает вопрос: а честно ли это по отношению к тем, кто разделяет ценности нового проекта, но не готов становиться "базой" для чьей-то политической карьеры? На самом деле вопрос риторический.

С другой стороны, всё это вовсе не означает, что мы должны отказаться от рекрутинга представителей ГО в политику. Скажу больше: долговременный успех политической силы напрямую зависит от того, есть ли у партии прочная опора в виде понятных и внутренне мобилизованных сообществ.

Гражданский активист станет эффективным политиком только тогда, когда в парламенте или местном совете будет представлять "своё" community с его четко сформулированными интересами и целями, а не того, кто дал ему эфир.

Это долгий процесс. Как ни парадоксально, партии и общественные организации сначала должны научиться жить отдельно, чтобы затем вступить в цивилизованные отношения.

В некоторых европейских странах власть охотно помогает НГО с дешевой арендой помещения или организацией городского фестиваля. Но – не спешит "купить" их лояльность.

Именно снизу начинается формирование той актуальной повестки, которая помогает политическим силам наращивать поддержку, не прибегая к откровенному популизму или подкупу.

Без такого "питательного слоя" количество новых лиц так и останется сугубо формальным показателем.

А социальные лифты "застрянут" где-то между этажами Кабмина или Банковой.

Оксана Чепижко, специально для УП

Теми: нові лідери
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