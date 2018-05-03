Кримінальне чтиво. Після прочитання спалити

Так вышло, что мне в руки попала книга, наделавшая много шума, – это признание беглого народного депутата Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

Сейчас шум понемногу затихает и есть возможность сделать некоторые наблюдения.

Первое, я бы не продавал книгу за дорого, а просто выложил ее в интернете доступной для всех. Это был бы гражданский поступок.

Второе – еще круче, записал бы на месте Онищенко аудиокнигу. Да, это потребует дополнительных усилий, но будет более аутентично и интересно.

Безусловно, книга читается очень легко и доступна в понимании тех процессов, которые происходят в украинской политике.

Скорее всего, это спойлер, цель которого донести до основной аудитории два месседжа: первый – Онищенко не рядовой коррупционер, человек из бизнеса, волей обстоятельств оказавшийся политической жертвой режима, а второй – дальше будут еще пленки и факты.

Совершенно очевидно, что в Украине реакция правоохранительных органов на факт появления этого признания или, как говорят юристы, явки с повинной нулевая. Естественно, главные действующие лица надеются, что эта новость сгорит в общем информационном потоке.

Уже прошло две недели, и нет ни одной четкой реакции, хотя бы для проформы от генерального прокурора Луценко, антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого или руководителя НАБУ Артема Сытника. Руководителей военной прокуратуры и СБУ, ДФС, министра юстиции я даже не называю.

Как минимум, у всех этих должностных лиц должно было появиться множество вопросов ко всем фигурантам книги. Притом у каждого свои.

А их там немало. Каждому факту должна быть дана правовая оценка.

Иначе всему есть простое объяснение, взятое еще у Людовика ХIV: "Государство – это я". Но мы не в средневековье, и Порошенко – не король Франции, а система сдерживания и противовесов должна сработать на предотвращение скатывания республики к диктатуре.

Да, президент имеет сегодня неограниченный иммунитет от преследования украинской системой юстиции, но кроме него в книге есть множество фигурантов, которым можно и нужно задавать вопросы по всем изложенным фактам. И не просто задавать, а привлекать к ответственности.

Если они не сделают этого, то сами очень скоро перейдут из разряда блюстителей порядка в статус свидетелей или соучастников.

Промо, которое делалось книге, будет иметь эффект прежде всего на Западе для утверждения статуса политического беженца Онищенко. И в перспективе, когда западные партнеры окончательно устанут от "нашего руководства" для введения персональных санкций против действующей верхушки.

Да, именно санкций. Которые мы наблюдаем пока по отношению к российскому капиталу, выведенному в США, Великобританию и Францию.

Ситуация со свободой слова и коррупцией являются теми самыми маркерами, которые не переступают даже самые лояльные союзники Украины.

История с "покупкой" 112 канала более чем показательна во всей этой "исповеди". Ведь были и другие телеканалы и СМИ. Поэтому требовать расследования и контролировать его ход обязана четвертая власть.

Иначе список из погибших журналистов будет только расти, а власть разводить руками и говорить, что сегодня нельзя точно назвать имена заказчиков убийства Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Власти так же тяжело называть имена, как при Кучме, Ющенко и Януковиче. Это показатель того, что в системе ничего не изменилось.

Каждая страница книги – это признание абсолютной безнаказанности власти и успешной перезагрузки системы по экстракции наших доходов в интересах новых бенефициаров. Стоит ли говорить, что это точно не было целью Революции Достоинства?

Это негативный ответ на запрос общества на люстрацию коррупционеров.

По сути, поставлены под сомнение все жертвы, которые принесла Украина ради свободы в 2014-2018 годах. И если мы не избавимся от системы экстракторов, то Украину ждут новые конфликты, отток творческого и работоспособного населения, стагнация и распад.

А пока читайте криминальное чтиво, чтобы знать. Трезво и никого не оправдывая.

Виктор Миллер, политический эксперт, специально для УП