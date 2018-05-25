Чи захочуть футбольні фани повернутися до Києва після нашої "гостинності"?

С точки зрения PR эта неделя очень "удалась" Украине. Даже если вынести дорогое фото за 400 тысяч долларов за скобки, осадок останется.

Безусловно, главное событие мая-2018 в Украине – финал Лиги Чемпионов – выдается особенно важным с точки зрения имиджа и понимания европейского позиционирования страны.

По нормальной логике, все задействованные министерства и ведомства должны были скоординировать работу чтобы обеспечить безопасность, логистику, комфортное размещение, проведение матча и, собственно, самое главное – желание туристов ещё раз приехать в Украину.

Сперва Киев рассмешил болельщиков ценами на отели, которые взлетели в некоторых случаях до 10 раз и доходили до 300 тысяч гривен за ночь.

Аргументация типа "деньги очень нужны и живем один раз" не принимается. Сознательные граждане стали объединяться в группы и предлагать своё жильё бесплатно. Что тоже, по сути, крайность.

На эту тему даже появился мем: "Финал Лиги Чемпионов. "Реал" продаёт Криштиану Роналду, чтобы заплатить за отель в Киеве".

После этого часть фанатов и болельщиков "Реала" решила отказаться от поездки на финал. Но, судя по всему, организационных и практических выводов не было сделано.

Дальше – больше: аэропорт "Борисполь" не нашёл возможность принять рейс с болельщиками из Ливерпуля. Министерство транспорта, увлечённое Hyperloop, и руководство аэропорта "Борисполь", занятое борьбой с лоукостерами, не смогли обеспечить логистику болельщикам.

Тысячи туристов, готовых потратить валюту в Украине, вынуждены были отказаться от поездки и сдать билеты.

Возможно, 25 мая, узнав о побоище в ресторане Rooster, они не пожалеют об этом?

Как в километровой зоне безопасности вокруг НСК "Олимпийский" банда молодчиков в балаклавах могла избить болельщиков из Ливерпуля и безнаказанно уйти?

Иностранных туристов и даже дипломатов бьют в Киеве не первый раз. Помните англичанина с яркой внешностью или сотрудника американского посольства?

МВД долгое время заигрывало с радикалами, называло это проявлением гражданской позиции неравнодушных граждан. В результате имеем разгул титушкоподобных боевиков, которые берут на право "решать", что правильно, а что нет.

А ведь именно МВД мы все делегировали право на применение этой силы на улицах против хулиганов и нарушителей общественного порядка.

Это на фоне заявлений ИГИЛ (скорее всего, филиал находится в РФ) о подготовке терактов во время матча?

Безусловно, Украине как воюющей стране непросто гарантировать безопасность мероприятия такого масштаба, но если мы взяли обязательства перед европейскими партнёрами и хотим быть равными среди равных, то должны это обеспечить.

Это – экзамен для Киева как европейской столицы.

По контрольным у организаторов пока "неуд." Уверенно идём по граблям.

Не знаю, помогут ли пограничники раскрашенными лицами в "Борисполе", но надеюсь, что тем, кто уже долетел, у нас понравится.

Простые люди у нас добрые, гостеприимные и обаятельные. Только на них надежда.

Виктор Миллер, специально для УП