Чи може назва твору охоронятися авторським правом?

Невід'ємною частиною літературного твору є його назва. Будь-який читач, перш ніж приступити до читання твору, звертає на неї увагу.

У зв'язку з цим будь-який автор прагне створити цікаву, помітну назву твору, щоб пробудити читацький інтерес. У деяких випадках назви творів виходять оригінальними, а в інших – тривіальними.

Через те, що деякі назви можуть використовуватися окремо від самого твору, необхідно оцінити оригінальність такої частини твору.

Якщо назва твору є оригінальною, то на неї поширюється авторсько-правова охорона. Так записано в статті 9 закону "Про авторське право і суміжні права".

Вважаю, що відповідь на поставлене запитання буде цікава широкій аудиторії, так як за порушення авторського права на твір стягується компенсація в розмірі від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат.

Більш детально про компенсацію можна дізнатися зі статті "Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті?".

Якщо звернутися до Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), то побачимо тисячі справ, за якими стягується компенсація за порушення авторського права.

На цьому Клондайку виділяються справи про стягнення компенсації за порушення авторського права на оригінальну назву літературного твору "Капітошка".

Якщо ввести в поле "Пошук за контекстом" ЄДРСР слова "Авторське право. Капітошка", то побачимо більше сотні справ, за якими стягуються сотні тисяч гривень.

У зв’язку з великою кількістю осіб, які залучаються як відповідачі за порушення авторського права на оригінальну назву літературного твору "Капітошка", виникає закономірне питання: чи є назва літературного твору "Капітошка" об’єктом авторського права?

Від відповіді на це питання залежить доля юридичних і фізичних осіб, які вже втягнуті в судовий процес, а також сотень нових потенційних відповідачів, знайти яких не становить великих труднощів.

Для цього достатньо в будь-якому браузері набрати слово "Капітошка", і список потенційних відповідачів готовий.

Це виробники тортів, тістечок, цукерок, ковбасних та інших виробів. У цей список можуть потрапити і підприємці, у назві торгових (розважальних) закладів яких є слово "Капітошка".

Перш ніж дати відповідь на поставлене запитання про оригінальність назви літературного твору "Капітошка", розкриємо значення слова "оригінальний".

Відповідно Словника української мови, слово "оригінальний" має такі значення: створений самостійно, без наслідування відомих зразків; не схожий на інших; самобутній.

Таким чином, назва твору є оригінальною, якщо на білому світі не існує твору з такою ж назвою.

Чесно сказати, після ознайомлення з рішеннями судів у справах про захист авторського права на оригінальну назву літературного твору "Капітошка", я в захваті від представників автора, які виграють справи, які, на мій погляд, не мали перспективи.

Про представників відповідача у цих справах у мене інша думка.

Вважаю, що в основному справи програні в суді з вини представників відповідача, так як ні в одному судовому рішенні я не знайшов згадки про твір, який має таку ж назву. А такий твір є. Для того щоб у цьому переконається, достатньо було б представнику відповідача зайти в Інтернет.

Таку назву придумав для свого твору ще у 1817 році художник Олексій Вениціанов. Його твір має назву "Капітошка".

У зв’язку з тим, що твір з назвою "Капітошка" був створений ще у 1817 році, то, на мою думку, ні про яку оригінальність твору годі й казати.

Незважаючи на те, що сама картина загублена, проте є літографія з картини "Капітошка" художника Олексія Тиранова, створена в 1825 році.

Також слід зазначити, що ім’я Капітошка є зменшеним ім’ям, похідним від імені Капітон. Відповідно до словника російських особистих імен Петровського:

"КАПИТОН, -а, м.

Отчество: Капитонович, Капитоновна; разговорное: Капитоныч.

Производные: Капитонка; Капитоха; Капитоша; Капа; Тоня; Тоша".

Ім’я Капітошка здавна використовується в художній літературі. Так, ім’я Капітошка носить один з персонажів роману Федора Достоєвського "Ідіот":

"– Ну, вот, то Ерошки, то Капитошки"! – ввернул Иполит.

– Капитошки, сударь, Капитошки, а не Ерошки! Капитон, Капитон Алексеевич, то бишь, Капитон… подполковник… в отставке… женился на Марье… на Марье Петровне Су… Су… друг и товарищ… Сутуговой… с самого даже юнкерства. Я за него пролил… я заслонил… убит. Капитошки Еропегова не было. Не существовало".

Думаю, що не помилюся, якщо припущу, що творчий внесок автора в назву літературного твору полягає не у створенні оригінальної назви твору, а в підборі імені для головного персонажа літературного твору.

Слід зазначити, що головним персонажем твору є капля, а ім'я Капітон походить від латинського caput (род. п. capitis) – голова.

Наведемо ще приклади назв твору, авторські права на які оспорювалися в судах.

Важко знайти людину, яка б не дивилася мультик "Чебурашка". При цьому мало хто здогадується про спроби письменника Едуарда Успенського заборонити через суд використання літературного персонажа "Чебурашка" без дозволу автора.

У зв'язку з тим, що це слово в тому ж значенні міститься в "Толковом словаре живого великорусского языка": "Чебурашка, образно, ванька-встанька, куколка, которая как ни кинь ее, сама встает на ноги", то назва твору "Чебурашка" не була визнана оригінальною і, отже, на назву твору не поширюється авторсько-правова охорона.

Багато українців у 1990-х роках з захопленням дивилися телесеріал "Петербургские тайны". Однак мало хто знає про судові баталії, які велися за назву твору.

Було встановлено, що в 1865 і 1872 роках у Санкт-Петербурзі вийшли друком два літературні твори, що належать різним авторам, але називалися однаково – "Петербургские тайны".

У зв'язку з тим, що словосполучення для назви твору використовувалося неодноразово, то відсутня оригінальність назви твору і, отже, на неї не поширюється авторсько-правова охорона.

Ознайомлюючись із судовими рішеннями, помічаєш цікаву закономірність, а саме збільшення ціни позову (розмір компенсації) з десятків тисяч до сотень тисяч гривень на підставі висновку судової експертизи.

Наявність таких судових рішень зобов'язує мене підказати практичні дії, які можуть надати суду підстави для того, щоб не брати до уваги такий висновок судової експертизи як доказ у справі.

З судових рішень видно, що висновок судового експерта обґрунтовується сумами роялті, які виплачені за передачу права на використання оригінальної назви літературного твору "Капітошка" відповідно до ліцензійного договору від 3 вересня 2015 року, укладеного позивачем з ТОВ "С".

Сума роялті, яку ліцензіат (ТОВ "С") виплатив позивачу, дорівнює 600 тисяч гривень. Про це позивач заявив у суді, про це є відповідний запис у судовому рішенні Київського районного суду Одеси від 15 червня 2017 року у справі №520/1329/17.

Слід зазначити, що ні в одному судовому рішенні, які я переглядав, я не знайшов інформації про те, що відповідач звертався до суду з клопотанням про витребування доказів про суми роялті, які були виплачені за ліцензійним договором. Ці фактичні дані є обставинами, що мають значення для справи.

Є таке гарне прислів'я – довіряй, але перевіряй.

Якщо вже ми заговорили про ліцензійний договір від 3 вересня 2015 року, то виникає наступне питання: чи є причини для визнання його недійсним?

Вважаю, що є. Справа в тому, що предметом ліцензійного договору є передача права на використання оригінальної назви літературного твору "Капітошка", яка, на мою думку, не є об’єктом авторського права.

А що робити юридичним і фізичним особам, які програли справу в суді?

Є світло в кінці тунелю. Після прийняття будь-яким судом рішення, у якому суд відмовить у задоволені позовних вимог щодо стягнення компенсації за порушення авторського права на оригінальну назву твору "Капітошка", слід подати у Верховний Суд України заяву про перегляд судових рішень. Слідкуйте за судовими рішеннями у ЄДРСР.

Володимир Коноваленко, спеціально для УП